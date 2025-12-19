Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND Tối cao vừa truy tố 18 bị can trong vụ án sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng. Trong đó, ông Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding), La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (cùng là Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding) bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.

Theo cáo buộc, “bộ ba” Quang Thịnh, Khắc Minh và Văn Minh là những người trực tiếp quản lý, chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.

Hoạt động kế toán của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding được quản lý phân bổ gồm 22 công ty, 26 hệ thống bán hàng, 179 hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, việc kinh doanh thực tế chỉ do các nhân viên trong 26 hệ thống thực hiện, còn 22 công ty và 179 hộ kinh doanh chỉ là đơn vị để các nhân viên kế toán trong hệ thông Công ty Z Holding dùng phân bổ doanh thu bán hàng, báo cáo thuế.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, Công ty Nature Made được các bị can dùng để hạch toán kế toán độc lập. Còn Công ty One Group tự tuyển nhân viên, xây dựng hệ thống bán hàng theo mô hình của Công ty Z Holding, gồm các nhóm bán hàng và các hộ kinh doanh để hợp thức việc kê khai thuế.

Các hoạt động kho bãi, quản lý bán hàng, vận chuyển, kê khai thuế… đều do Công ty Z Holding thực hiện cho Công ty One Group.

Cáo trạng xác định, từ năm 2023- 4/2025, “bộ 3” Thịnh, Khắc Minh, Văn Minh chỉ đạo việc lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa để theo dõi doanh thu thực tế và doanh thu kê khai thuế, bỏ ngoài sổ sách phần lớn doanh thu thực tế, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước.

Cụ thể, 2 hệ thống sổ sách này gồm: Hệ thống sổ sách kế toán nội bộ, gọi là “sổ quản trị”, được nhân viên phòng kế toán tổng hợp theo dõi toàn bộ dữ liệu bán hàng thực tế, bao gồm cả doanh thu có hóa đơn, chứng từ và doanh thu không có hóa đơn, chứng từ, sử dụng để phân chia lợi nhuận và đầu tư.

Hệ thống sổ sách thứ 2 được dùng để kê khai thuế, gọi là “sổ tài chính”, do nhân viên kế toán thuế theo dõi và chỉ cập nhật phần doanh thu phát sinh có hóa đơn, chứng từ.

Kết luận giám định về thuế vào tháng 12/2025 của Thuế Hà Nội cho thấy, hành vi để ngoài sổ sách của hệ thống Công ty Z Holding gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước số tiền rất lớn.

Theo đó, Công ty Z Holding (22 công ty, 26 hệ thống bán hàng, 179 hộ kinh doanh) gây thiệt hại về thuế số tiền hơn 1.478 tỷ đồng; Công ty Nature Made gây thiệt hại về thuế hơn 115 tỷ đồng và Công ty One Group gây thiệt hại về thuế hơn 39 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra thể hiện, tổng doanh thu của 9 công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding bán 22 sản phẩm là giả, thu về hơn 2.408 tỷ đồng, giá vốn là hơn 389 tỷ đồng, doanh thu sau khi trừ giá vốn là hơn 2.018 tỷ đồng.

Công ty Nature Made sản xuất 4.543.150 lon/26 sản phẩm giả bán cho 9 công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding và 2 công ty khác, thu tổng số tiền hơn 417 tỷ đồng.

Kết luận bổ sung ngày 8/12/2025 của Thuế Hà Nội xác định, các đối tượng đã báo cáo sai, để ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước như sau:

Tại Công ty Z Holding: Gây thiệt hại về thuế hơn 927 tỷ đồng; Công ty Nature Made gây thiệt hại về thuế hơn 71 tỷ đồng.

Cáo buộc cho rằng, ông Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh phải chịu trách nhiệm hình sự với toàn bộ thiệt hại về thuế sau khi trừ đi doanh thu hàng giả là hơn 1.037 tỷ đồng.