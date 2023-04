Tạo hình hai nhân vật chính trong 'Phim Anh Em Super Mario'.

The Super Mario Bros. Movie (Phim Anh Em Super Mario) là dự án hoạt hình đầu tiên trong năm 2023 tới từ sự kết hợp huyền thoại giữa nhà Illumination và hãng game Nintendo. Bộ phim sẽ khai thác hành trình phiêu lưu đến Vương quốc Nấm của anh em thợ sửa ống nước Mario-Luigi và quá trình họ vươn lên trở thành một huyền thoại. Tham gia lồng tiếng cho các nhân vật trong phim cũng là những cái tên đình đám của Hollywood như tài tử Chris Patt, mỹ nhân Anya Taylor-Joy, nghệ sĩ hài Charlie Day, Jack Black, Seth Rogen…

Lồng tiếng cho nhân vật chính Mario là Chris Patt - thủ lĩnh nhóm 'vệ binh dải Ngân Hà'. Đây không phải lần đầu tiên Pratt đảm nhận vai trò lồng tiếng hoạt hình, mặt khác từng rất thành công với mảng này. Trước đó anh đã tham gia các dự án như loạt phim The Lego Movie, Onward… "Đây sẽ là chất giọng mà bạn chưa bao giờ nghe qua trong thế giới Mario trước đây", Chris Patt chia sẻ về vai diễn.

Chris Pratt đang lọt top 10 diễn viên có doanh thu phim cao nhất mọi thời đại (11,7 tỷ USD - hạng 6 và chỉ tính những phim đóng chính).

Chris Pratt bắt đầu sự nghiệp từ những năm 2000, đóng vai phụ trong nhiều dự án hài kịch lẫn hành động. Anh từng tham gia phim Wanted của Angelina Jolie, hay phim tình cảm What’s Your Number? của Chris Evans. Phải đến Guardians of the Galaxy và Jurassic World thì tài tử sinh năm 1979 mới bắt đầu có vai chính bùng nổ đầu tiên, trở thành một trong những sao hành động thế hệ mới được săn đón nhất.

Đặc biệt, một mỹ nhân cực hot của màn ảnh đã xác nhận tham gia thể hiện nhân vật Công chúa Đào (Princess Peach) và đó không ai khác ngoài Anya Taylor-Joy. Sinh năm 1996, Anya Taylor-Joy có xuất thân vũ công múa ballet, song lại yêu thích diễn xuất. Cô ghi điểm với khán giả trong dự án đầu tiên The Witch vào năm 2015 nhưng chỉ vụt sáng từ series The Queen’s Gambit.

Bộ phim về nữ kiện tướng cờ vua đã bùng nổ về mặt chuyên môn lẫn doanh số. Đây là loạt phim giới hạn có lượng khán giả cao nhất từ trước đến nay, với 62 triệu thuê bao đón xem sau 1 tháng lên sóng. The Queen’s Gambit mang về 2 giải Quả cầu vàng là Loạt phim giới hạn hay nhất và chiếc cúp nữ chính dành cho Anya Taylor-Joy.

Anya Taylor-Joy thành game thủ sau khi tham gia 'Phim Anh Em Super Mario'.

Phim Anh Em Super Mario không phải dự án đầu tiên mà Anya Taylor-Joy đảm nhận vai trò lồng tiếng. Vào năm 2019, cô đã tham gia dự án Playmobil: The Movie dựa trên hãng đồ chơi lắp ráp nổi tiếng của Đức. Trong phim, Taylor-Joy lồng tiếng cho nữ chính Marla Brenner và đã được đạo diễn khen là sở hữu chất giọng “truyền cảm và thuyết phục người xem”.

Giờ đây sau 4 năm, Anya Taylor-Joy tiếp tục phô diễn giọng nói của mình với vai Công chúa Đào trong Phim Anh Em Super Mario của Universal. Trong một phỏng vấn với Modern Luxury San Diego, cô thú nhận bản thân thích game vì mải tập trung tìm hiểu, nghiên cứu về thế giới của Mario. “Giờ tôi là một game thủ rồi. Đây là một trải nghiệm siêu vui nhộn. Tôi rất thích chơi kiểu game phá đảo này, vì nó giống như điện ảnh vậy. Tôi thích chơi cùng một nhóm bạn, dành hàng giờ liền bên cạnh chiếc máy game”, Anya Taylor-Joy chia sẻ.

Phim Anh Em Super Mario ra rạp 7/4/2023.