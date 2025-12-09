Vở diễn quy tụ các ngôi sao hàng đầu của Nhà hát chèo Hà Nội.

Nhà hát chèo Hà Nội vừa cho ra mắt khán giả vở chèo lịch sử đặc sắc Nặng gánh sơn hà. Đây là tác phẩm tâm huyết do NSND Trịnh Thuý Mùi làm đạo diễn, quy tụ được những gương mặt hàng đầu của Nhà hát chèo Hà Nội hiện nay như: NSND Hoài Thu, NSƯT Quốc Phòng, nghệ sĩ Quang Dương, Xuân Huynh, Tiến Đạt, Đào Dũng, Quang Trưởng, Xuân Trường, Thanh Huyền, Thuý Nga, Hồng Thắm…

Nặng gánh sơn hà kể câu chuyện cuộc đời Thái Hậu Dương Vân Nga nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, nhất là từ khi hai cha con vua Đinh đột ngột qua đời. Một mình Thái hậu Dương Vân Nga lúc đó đứng trước vận mệnh của lịch sử, đó là vừa mong giữ được bờ cõi bởi sự lăm le xâm lược của giặc ngoại xâm, vừa muốn giữ được cơ đồ nhà Đinh.

Và trong cơn giằng xé nội tâm ấy, cuối cùng bà đã quyết định truyền ngôi lại cho tướng quân Lê Hoàn rồi ông trở thành vua Lê Đại Hành với nhiều công lao trong việc dẹp giặc Tống, đánh giặc Chiêm để củng cố sức mạnh của Đại Cồ Việt.

Vở diễn miêu tả sức mạnh nội tâm, sự tài trí và cả tình yêu lãng mạn của Thái hậu Dương Vân Nga với vua Lê Đại Hành sau khi nhà Đinh kết thúc. Đây cũng là hiếm hoi một vở chèo viết về cái chết của cha con vua Đinh (Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn) không phải do một viên quan nhỏ tên Đỗ Thích trực tiếp sát hại mà là bị uống phải thuốc độc của những kẻ bí ẩn trong bóng tối. Sự lý giải này mang tính nhân văn nhiều hơn, thể hiện đúng tính cách của các đạo diễn nữ khi xây dựng các nhân vật lịch sử.

NSND Hoài Thu và NSƯT Quốc Phòng trong vở chèo "Nặng gánh sơn hà".

Nghệ sĩ được giao thể hiện vai Thái hậu Dương Vân Nga là NSND Hoài Thu - ngôi sao hàng đầu của Nhà hát chèo Hà Nội. Là một diễn viên, lại từng làm đạo diễn và giành giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan chèo toàn quốc 2022, nên không khó để Hoài Thu đảm nhiệm xuất sắc vai diễn cực kỳ nhiều tâm trạng và được đánh giá là “nặng đô” này. Gương mặt đẹp, thần thái thể hiện uy quyền và giọng hát ngọt ngào, đài từ chắc chắn, phong cách biểu diễn biến ảo khiến vai Thái hậu Dương Vân Nga của NSND Hoài Thu trở nên cực kỳ hấp dẫn.

Chính vai diễn này đã mang về cho NSND Hoài Thu tấm huy chương Vàng tại Liên hoan chèo toàn quốc 2025 vừa tổ chức tại tỉnh Bắc Giang. Đóng cặp với NSND Hoài Thu là ngôi sao làng chèo Việt Nam – NSƯT Quốc Phòng. Anh được NSND Trịnh Thuý Mùi tin tưởng giao cho vai tướng quân Lê Hoàn (sau đó trở thành vua Lê Đại Hành).

Và không phụ lòng tin của nữ đạo diễn - Quốc Phòng đã hoá thân vô cùng xuất sắc vào vai diễn và khắc hoạ một Tướng quân Lê Hoàn cực kỳ mẫu mực, tiêu biểu trong các vai tướng trong chèo - đối với thế hệ nghệ sĩ chèo trẻ hiện nay. Quốc Phòng như được sinh ra để đóng các vai tướng với phong thái mạnh mẽ, thân hình cao lớn, gương mặt góc cạnh, giọng nói sang sảng, tiếng hát vang vọng, những bước đi mạnh mẽ và dứt khoát đã giúp Quốc Phòng dễ dàng chinh phục khán giả.

Với vai Tướng quân Lê Hoàn, Quốc Phòng như “cá về với nước”, anh diễn thăng hoa trên sân khấu khiến khán giả vỗ tay liên tục các trường đoạn của anh. Và không kém NSND Hoài Thu, vai diễn Tướng quân Lê Hoàn đã mang về cho NSƯT Quốc Phòng giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc nhất Liên hoan.

Bên cạnh “cặp đôi vàng” Hoài Thu - Quốc Phòng, vở diễn còn quy tụ những gương mặt sáng giá của Nhà hát như Quang Dương (vai vua Đinh Tiên Hoàng), Xuân Huynh (vai Phạm Hạp), Đào Dũng (Hề Giáp), Thế Hoan (vai Đỗ Thích), Hồng Thắng (Nguyễn Bặc), Quốc Vượng (Đinh Điền) và những nghệ sĩ trẻ đầy tài năng như Tiến Đạt (Hề Ất), Quang Trưởng (Đinh Liễn), Xuân Trường (Phạm Cự Lạng), Hồng Thắm, Thanh Huyền, Thuý Nga…

Sân khấu "Nặng gánh sơn hà".

Bên cạnh dàn nghệ sĩ ngôi sao, vở Nặng gánh sơn hà còn gây ấn tượng bởi phần thiết kế mỹ thuật với khung cảnh đẹp mắt, hiện đại mà vẫn giữ được những nét truyền thống của kiến trúc cổ xưa. Trang phục rất đẹp và chất lượng âm thanh, ánh sáng cũng được tính toán tỉ mỉ, kỹ lưỡng.

Vở diễn với rất nhiều bài hát khiến cho một câu chuyện chính sử trở nên mềm mại và dễ tiếp cận với khán giả hơn. Bàn tay đạo diễn của NSND Thuý Mùi đã khiến Nặng gánh sơn hà trở thành một tác phẩm nghệ thuật đạt chất lượng cao.

Vào 20h tối 10, 11 và 12/12, "Nặng gánh sơn hà" tiếp tục được trình diễn phục vụ khán giả tại Rạp Đại Nam 89 phố Huế - Hà Nội.