Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng Khoa tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) cho biết, một quả trứng vịt lộn cung cấp khoảng 180 calo, tương đương một bát cơm trắng. Ngoài ra, loại trứng này còn chứa một lượng đạm, chất béo, sắt, kẽm và vitamin B12 dồi dào.

Tuy nhiên, lượng cholesterol trong một quả trứng vịt lộn rất cao lên đến khoảng 600mg. Lượng cholesterol đáp ứng gấp đôi nhu cầu khuyến nghị hằng ngày của một người trưởng thành và cao gấp khoảng 3 lần so với trứng gà thông thường.

“Điều này khiến trứng vịt lộn trở thành nguồn năng lượng tuyệt vời khi bạn muốn bồi bổ nhanh cho cơ thể nhưng lại gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu ăn thường xuyên”, Tiến sĩ Giang cảnh báo.

Người bệnh gout không nên ăn trứng vịt lộn. Ảnh: Hải Ninh

Gây áp lực lên hệ tim mạch: Các tổ chức y tế lớn như Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) đã đưa ra khuyến cáo, người có nguy cơ tim mạch cần kiểm soát chặt chẽ lượng cholesterol nạp vào. Đặc biệt với người cao tuổi có sẵn nền bệnh tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc xơ vữa động mạch, việc ăn trứng vịt lộn sẽ làm gia tăng đáng kể gánh nặng chuyển hóa.

Nguy cơ dư thừa vitamin A: Trứng vịt lộn có chứa hàm lượng vitamin A (retinol) rất cao. Nếu ăn quá nhiều và liên tục, cơ thể không kịp đào thải và dẫn đến tích lũy tại gan từ đó gây độc cho gan khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, thậm chí vàng da.

Thừa muối (natri) thầm lặng: Thói quen ăn trứng vịt lộn kèm muối tiêu đậm vô tình làm tăng lượng natri nạp vào cơ thể. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dư thừa muối là "thủ phạm" thầm lặng kích hoạt tăng huyết áp và suy giảm chức năng thận.

Gây đầy bụng, khó tiêu: Trứng vịt lộn chứa hàm lượng protein và lipid đậm đặc, nếu ăn vào buổi tối dễ bị trướng bụng, đầy hơi và mất ngủ bởi đây là lúc hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại.

2 nhóm người không nên ăn

Tuy trứng là món ăn bổ dưỡng nhưng Tiến sĩ Giang cảnh báo 3 nhóm người sau không nên ăn trứng vịt lộn:

Trẻ em dưới 5 tuổi: Ở lứa tuổi này, hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện. Hàm lượng đạm và chất béo quá cao trong trứng vịt lộn sẽ gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy cho trẻ.

Người bệnh gout, người có chỉ số axit uric cao: Trứng vịt lộn là thực phẩm giàu purin và người bệnh cần hạn chế tối đa, không ăn trong cơn đau cấp và không dùng kèm rượu bia.

“Người lớn khỏe mạnh cũng chỉ nên ăn tối đa 2 quả/tuần. Với người cao tuổi, người có bệnh tim mạch, tiểu đường tối đa 1 quả/tuần. Thời điểm ăn tốt nhất vào buổi sáng hoặc buổi trưa, lúc cơ thể có đủ thời gian chuyển hóa năng lượng. Bạn nên tránh ăn thực phẩm này sau 19h”, Tiến sĩ Giang khuyến cáo.