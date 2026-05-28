Theo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM, trong suốt thời gian gần 1,5 tháng Sở Xây dựng thi công, khu vực cầu Phú Mỹ được dự báo sẽ có mật độ phương tiện tăng cao.

Để tránh "bẫy" ùn tắc, PC08 đã đưa ra khuyến cáo và hướng dẫn lộ trình di chuyển mới cho các bác tài.

Đồng thời, đơn vị khuyến cáo người dân cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường.

Sở Xây dựng TPHCM sẽ thi công sửa mặt đường qua cầu Cầu Phú Mỹ gần 1,5 tháng. Ảnh: Nguyễn Huế

Đối với xe container và xe tải nặng: Hướng từ Cảng Cát Lái hoặc Khu công nghệ cao về phường Tân Thuận có 2 lộ trình thay thế:

• Lộ trình 1 (qua Mai Chí Thọ): cảng Cát Lái → Nguyễn Thị Định → vòng xoay Mỹ Thủy → đi thẳng Đồng Văn Cống → Mai Chí Thọ → Võ Nguyên Giáp → Xa Lộ Hà Nội → Quốc lộ 1 → Nguyễn Văn Linh.

• Lộ trình 2 (qua Khu Công nghệ cao): Xuất phát từ Cảng Cát Lái (đi theo Nguyễn Thị Định → vòng xoay Mỹ Thủy → rẽ phải Võ Chí Công) hoặc xuất phát trực tiếp từ Khu công nghệ cao → Võ Chí Công → Đường D2 → Đường D1 → Quốc lộ 1 → Nguyễn Văn Linh.

Đối với xe ô tô con và xe khách dưới 16 chỗ:

Theo hướng từ Cảng Cát Lái hoặc Khu công nghệ cao về phường Tân Thuận: Xe xuất phát từ Cảng Cát Lái sẽ đi theo trục: Nguyễn Thị Định → vòng xoay Mỹ Thủy → Đồng Văn Cống → Mai Chí Thọ.

Các xe xuất phát từ Khu công nghệ cao sẽ đi theo trục: Võ Chí Công → đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây → Mai Chí Thọ.

Khi đến đường Mai Chí Thọ, các tài xế lựa chọn 1 trong 2 nhánh sau để vào đường Nguyễn Văn Linh:

• Nhánh 1 (qua cầu Calmette): Hầm sông Sài Gòn → Võ Văn Kiệt → Cầu Calmette → Hoàng Diệu → Nguyễn Tấn Thành → Nguyễn Văn Linh.

• Nhánh 2 (qua cầu Ông Lãnh): Hầm sông Sài Gòn → Võ Văn Kiệt → Cầu Ông Lãnh → Hoàng Diệu → Khánh Hội → Nguyễn Hữu Thọ → Nguyễn Văn Linh.

Lộ trình giải vây khi xảy ra sự cố, ùn tắc từ hướng Nguyễn Văn Linh: Nếu khu vực cầu Phú Mỹ xảy ra sự cố hoặc ùn ứ nghiêm trọng, các phương tiện từ hướng Nguyễn Văn Linh di chuyển theo lộ trình thay thế sau: Nguyễn Văn Linh → rẽ trái Phạm Hùng → rẽ trái Nguyễn Hữu Thọ → rẽ trái Nguyễn Thị Thập → Nguyễn Tất Thành.