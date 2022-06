Luân phiên rào chắn một phần cầu Phú Mỹ trong 4 tháng để sửa khe co giãn

Sự cố hai khe co giãn bị hư hỏng nằm cách xa nhau khoảng 100m tại đoạn dốc lên của cầu Phú Mỹ được phát hiện hồi giữa năm 2020. Để đảm bảo an toàn, phía Công ty CP đầu tư xây dựng Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ) đã dùng 2 tấm thép có kích thước 6 x 2,5 x 0,025m để che đậy lại hai vị trí hư hỏng khe co giãn. Tuy nhiên, mỗi lần xe tải nặng, xe container chạy qua làm tấm sắt rung bật và tạo âm thanh đinh tai. Ngoài ra, do vị trí nằm ở dốc cầu, ô tô di chuyển lên thường phải chạy nhanh nhưng khi đến hai vị trí này phải giảm tốc độ đột ngột do vật cản gây mất an toàn. Phía UBND TP.HCM đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu Công ty Phú Mỹ phải khẩn trương triển khai thực hiện khắc phục, sửa chữa hư hỏng khe co giãn tại trụ Pier 7 và trụ neo của công trình cầu Phú Mỹ theo đúng hợp đồng BOT đã ký kết. Tuy nhiên, đến nay đã 2 năm, kể từ ngày xảy ra hư hỏng thì phía nhà đầu tư mới tiến hành khắc phục.