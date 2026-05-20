Theo Quyết định phê duyệt của UBND TPHCM, dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ (metro Bến Thành - Cần Giờ) có tổng chiều dài khoảng 53,8km, kết nối trung tâm thành phố với Cần Giờ, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Nam.

Tuyến có điểm đầu tại ga Bến Thành và điểm cuối tại Depot Cần Giờ.

Dự án metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ xây dựng 6 nhà ga. Ảnh: TK

Cụ thể, tuyến xuất phát từ Công viên 23/9 (khu vực chợ Bến Thành), đi dọc đường Ký Con ⇒ vượt rạch Bến Nghé sang đường Vĩnh Khánh ⇒ cắt qua đường Hoàng Diệu ⇒ đường Nguyễn Tất Thành ⇒ chuyển hướng sang đường Nguyễn Văn Linh (gần cầu Tân Thuận 2) ⇒ qua nút giao cầu Phú Mỹ ⇒ vào giữa các tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, đường 15B, đường D1 ⇒ vượt sông Rạch Đĩa.

Đoạn qua khu vực xã Nhà Bè: Đi qua khu tái định cư Vạn Phát Hưng, khu dân cư Phú Xuân ⇒ vượt sông Soài Rạp để sang khu vực Cần Giờ.

Đoạn qua khu vực Cần Giờ: tuyến sẽ đi song song và vượt cao tốc Bến Lức – Long Thành ⇒ vào hành lang và bám dọc theo đường Rừng Sác ⇒ vượt qua các sông An Nghĩa, rạch Đôn, sông Lôi Giang, sông Dinh Bà (cầu Dần Xây) ⇒ đến nút giao đường Duyên Hải và đi thẳng về vị trí cuối tại khu đất 39ha (xã Cần Giờ).

UBND TPHCM lưu ý hướng tuyến được lựa chọn di chuyển qua vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và tuyệt đối không đi vào vùng lõi.

Về hệ thống nhà ga và Depot, dự án quy hoạch tổng cộng 6 nhà ga cùng các hạng mục phụ trợ và được phân kỳ đầu tư làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Xây dựng 2 ga (Bến Thành và Cần Giờ) + 1 Depot + 1 trung tâm điều hành (OCC) tại xã Cần Giờ; Giai đoạn 2: Hoàn thiện 4 ga còn lại (Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh).