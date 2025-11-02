Theo thông báo, phục vụ thi công sửa chữa cầu Trần Nhật Duật (Km2+215, tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng), toàn bộ làn đường dành cho xe cơ giới, xe thô sơ và người đi bộ theo hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm sẽ tạm thời cấm lưu thông.

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo điều chỉnh giao thông phục vụ sửa chữa cầu Trần Nhật Duật. Ảnh: Đ.H.

Các phương tiện di chuyển theo hướng Long Biên – Xuân Quan sẽ được hướng dẫn đi qua cầu Chương Dương.

Trong thời gian này, các phương tiện ô tô đi qua cầu Chương Dương (hướng Hoàn Kiếm – Bồ Đề) không được rẽ phải hoặc quay đầu tại nút giao lối rẽ đê Xuân Quan trong giờ cao điểm (sáng từ 6h00 – 9h30; chiều từ 16h00 – 19h30).

Thay vào đó, các phương tiện được hướng dẫn lưu thông theo tuyến: cầu Chương Dương – Nguyễn Văn Cừ – Hồng Tiến – Long Biên – Xuân Quan.

Đồng thời, cấm ô tô quay đầu (theo chiều cầu Chương Dương đi trung tâm Long Biên) tại điểm mở dải phân cách giữa trên đường Nguyễn Văn Cừ – khu vực ngõ 162 Nguyễn Văn Cừ (đối diện Chi cục Hải quan) trong giờ cao điểm buổi sáng (từ 6h00 – 9h30, trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

Các phương tiện được hướng dẫn quay đầu tại nút giao Nguyễn Văn Cừ – Hồng Tiến. Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an TP Hà Nội phối hợp hướng dẫn, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn và tránh ùn tắc trong suốt quá trình thi công.

UBND các phường Bồ Đề và Hoàn Kiếm được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, thông báo cho người dân trong khu vực biết để chủ động lộ trình di chuyển.

Bên cạnh đó, Phòng Kiểm tra Giao thông vận tải – Sở Xây dựng sẽ giám sát, kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư và nhà thầu, bảo đảm tuân thủ đúng phương án tổ chức giao thông và các quy định về an toàn trong thời gian rào chắn, cấm đường.

Thời gian thực hiện: từ 0h00 ngày 1/11/2025 đến 24h00 ngày 31/12/2025.