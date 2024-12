Theo đó, để bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian thi công sửa chữa khe co giãn cầu Bính, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thông báo từ 6h ngày 4/12 đến hết ngày 30/12, cấm xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 7,5 tấn (theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường) lưu thông 2 chiều qua cầu Bính.

Trong thời gian này, sở phân luồng xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở 7,5 tấn lưu thông từ quận Hồng Bàng đi huyện Thủy Nguyên và chiều ngược lại đi hướng đường Hùng Vương đến Quốc lộ 10 - đường tỉnh 351 - đường tỉnh 359.

Hải Phòng phân luồng giao thông cầu Bính. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng. Ảnh: Trọng Tùng

Các phương tiện khác lưu thông qua cầu Bính trên 1/2 mặt cầu.

Trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ chấp hành theo hệ thống biển báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của các lực lượng chức năng có thẩm quyền điều tiết giao thông tại hiện trường.

