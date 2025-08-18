Ngày 18/8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (dự án luật). Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân cùng dự.

Trình bày dự thảo tờ trình dự án luật tại cuộc họp, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ - Phó cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cho biết việc ban hành luật nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách đất đai; tháo gỡ kịp thời những “điểm nghẽn”, vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Ảnh: HT

Việc ban hành luật còn giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao, phù hợp với yêu cầu quản lý mới.

Tháo gỡ được vướng mắc, khó khăn cho hàng ngàn dự án đã đền bù dở dang

Dự thảo luật bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng vào Điều 79.

Trong đó, đáng chú ý là trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất mà hết thời hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận hoặc hết thời gian gia hạn, nếu được gia hạn thời gian hoàn thành thỏa thuận và đã thỏa thuận được trên 75% diện tích và trên 75% số lượng người sử dụng đất thì Nhà nước thu hồi phần diện tích còn lại để giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư.

Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, quy định nói trên sẽ tháo gỡ được vướng mắc, khó khăn cho hàng ngàn dự án đã đền bù “dở dang, da beo” trong nhiều năm qua.

Vẫn theo ông Lê Hoàng Châu, nhiều trường hợp nhà đầu tư đã thỏa thuận được trên 75% (thậm chí trên 95%) diện tích đất hoặc trên 75% số lượng người sử dụng đất nhưng không thể thỏa thuận được để giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại. Vậy nên, nhà đầu tư không thể thực hiện dự án, bị chôn vốn; đất đai bị lãng phí, không đưa vào sử dụng được.

Dự thảo luật cũng bổ sung trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư công khẩn cấp phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, đối ngoại; dự án trong khu thương mại tự do, trong trung tâm tài chính quốc tế; dự án logistics; dự án hỗn hợp dân cư, đô thị, du lịch, dịch vụ thương mại, văn hóa, thể thao và các mục đích khác; dự án công nghiệp văn hóa và các dự án phát triển kinh tế - xã hội khác do HĐND cấp tỉnh quyết định phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Cho biết đây là một trong những nội dung sửa đổi được doanh nghiệp đánh giá cao, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cân nhắc trường hợp “các dự án phát triển kinh tế - xã hội khác do HĐND cấp tỉnh quyết định phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương”.

Bởi, vị đại diện này cho rằng theo quy định tại Hiến pháp, Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định. Đại diện VCCI cũng đề nghị làm rõ giá đất thu hồi trong trường hợp này sẽ áp dụng theo bảng giá đất hay theo thỏa thuận của doanh nghiệp để tránh trường hợp phát sinh khiếu kiện về sau.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú - Chủ tịch Hội đồng thẩm định - khẳng định cần tiếp tục rà soát, bổ sung các quy định để đảm bảo sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; cố gắng “quét” được tất cả những khó khăn, bất cập của các quy định hiện hành và các nội dung mang tính cấp bách để phát triển kinh tế - xã hội để bổ sung vào dự thảo Luật, đồng thời đảm bảo không phát sinh những khó khăn, vướng mắc mới…