Khảo sát của PV tại các khu vực công sở như phường Xuân Hòa, phường Tân Sơn Nhất, giá cơm trưa bình dân tăng 5.000-10.000 đồng/suất, lên khoảng 40.000-55.000 đồng; phổ giá này sẽ cao hơn tại những khu vực tập trung các công ty lớn.

Đơn cử tại khu đô thị Sala, phường An Khánh, một suất cơm trưa quanh các khu văn phòng dao động 70.000-80.000 đồng.

Đây cũng là thông tin được ông Nguyễn Đỗ Anh Quân, Giám đốc nhãn hàng của iPOS.vn, đưa ra tại buổi công bố Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực (F&B) Việt Nam 6 tháng đầu năm, trong khuôn khổ sự kiện Vietnam F&B Summit 2026 diễn ra tại TPHCM ngày 9/9.

Bữa trưa 30.000 đồng ngày càng hiếm

Báo cáo thị trường F&B nửa đầu năm 2026 ghi nhận cơ cấu chi tiêu bữa ăn của người Việt có sự biến động lớn. Nhóm thực khách chi dưới 30.000 đồng giảm hơn 18%, nhóm từ 31.000-50.000 đồng giảm hơn 17%, trong khi nhóm chi từ 51.000 đồng trở lên tăng tới 37%.

Với bữa tối, tỷ lệ chi dưới 50.000 đồng giảm từ 47,6% xuống còn 36,9%, nhóm từ 71.000 đồng trở lên tăng từ 28,12% lên 38,7%, khiến phân khúc 51.000-70.000 đồng trở thành vùng giá cạnh tranh gay gắt giữa các hàng quán.

Bên cạnh sự dịch chuyển về mức chi, tần suất dùng bữa trưa và tối bên ngoài của thực khách Việt cũng có xu hướng tăng.

Người Việt vẫn không giảm chi cho các bữa ăn trưa và tối. Ảnh: Thu Hà

Tuy nhiên, theo ông Quân, mức chi tăng không đồng nghĩa người tiêu dùng chủ động nâng cấp khẩu phần hay "ăn sang" hơn, mà bắt nguồn từ việc một mặt bằng chi phí mới đã được xác lập.

Báo cáo chỉ ra rằng, tháng 4 và tháng 5/2026, giá gas bán lẻ trong nước tăng vọt do chịu ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cùng chi phí vận chuyển quốc tế leo thang.

Trong khi đó, chi phí đầu vào của các hàng quán tiếp tục chịu sức ép từ giá nguyên liệu, nhân công, mặt bằng và logistics. Việc duy trì giá một suất cơm ở mức 30.000-40.000 đồng ngày càng khó khăn. Cục Thống kê cũng ghi nhận chỉ số giá ăn uống ngoài gia đình 6 tháng đầu năm tăng 6,85% so với cùng kỳ, chủ yếu do chi phí nguyên liệu và dịch vụ tăng.

Do đó, việc nhóm thực khách chi trả trên 51.000 đồng tăng mạnh, trong nhiều trường hợp đó vẫn là suất ăn quen thuộc chỉ là các hàng quán đã bán với mức giá mới.

Cũng theo ông Quân, khác với trà sữa, ăn tối hay những cuộc gặp cuối tuần, bữa trưa ngày đi làm là khoản chi khó cắt bỏ trong ngắn hạn. Người tiêu dùng không thể nhịn, cũng không phải lúc nào cũng có thể đi xa hơn để tìm một quán rẻ hơn, vì thế khoản chi phí đội lên này, người tiêu dùng gần như không thể né tránh.

Doanh thu ngành F&B nửa đầu năm tăng

Trong khi mức chi cho mỗi bữa ăn tăng, doanh thu toàn ngành F&B cũng ghi nhận mức tăng trong nửa đầu năm. Theo báo cáo, doanh thu toàn ngành ước đạt 432.700 tỷ đồng, tăng 6,55% so với cùng kỳ 2025. Có khoảng 57% doanh nghiệp, cửa hàng ăn uống tham gia khảo sát cho biết doanh thu nửa đầu năm tăng hoặc giữ nguyên so với cùng kỳ, và 43% ghi nhận giảm.

“Doanh thu F&B nửa đầu năm được hỗ trợ bởi mùa Tết và nhu cầu tiêu dùng dịp lễ, hội. Ảnh: Thu Hà

Tuy nhiên, mức tăng này không đồng nghĩa sức khỏe của từng cửa hàng được cải thiện. Số lượng điểm bán cũng tăng hơn 30.000 so với cùng kỳ, khiến doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng gần như đi ngang, thậm chí giảm nhẹ.

Về số lượng, báo cáo ước tính cả nước có khoảng 329.200 cửa hàng dịch vụ ẩm thực, giảm 0,1% so với cuối năm 2025. Điều này cho thấy làn sóng đóng cửa đã chậm lại rõ rệt sau giai đoạn thanh lọc mạnh của năm trước, và lượng cửa hàng mở mới đã bù đắp phần lớn số điểm bán rời thị trường.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Quân đánh giá, đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang dần ổn định, hướng đến sự bài bản, chuyên nghiệp và có kế hoạch hơn.

Bước sang nửa cuối năm, báo cáo nhận định thị trường đối diện với một bức tranh đa chiều: tâm lý thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng vẫn hiện hữu, khi tỷ lệ người dự định giảm chi vẫn cao gấp 3 lần nhóm muốn tăng. Dù thị trường khó xuất hiện thêm cú sốc sụt giảm mới, các đơn vị kinh doanh cũng không thể kỳ vọng sức mua tự nhiên sẽ bật tăng mạnh mẽ trở lại.

Tuy vậy, điểm tích cực là tâm lý phòng thủ này không còn diễn biến xấu hơn. "Thị trường tiêu dùng F&B dường như đã chạm đáy và đi ngang, phản ánh việc người tiêu dùng đã thiết lập và thích nghi ổn định với mặt bằng chi tiêu mới," ông Quân nhận định.