Khoảng 4h sáng 5/12, một vụ cháy nghiêm trọng bùng phát tại căn nhà 4 tầng kinh doanh quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM), khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã hô hoán và cố gắng phá cửa dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa lan nhanh. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TPHCM) đã điều động xe thang cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường khống chế hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy quán ăn nằm trên đường Trần Hưng Đạo (TPHCM). Ảnh: Phước Sáng

Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng cứu hộ đã đưa 6 nạn nhân ra ngoài trong tình trạng ngạt khói nghiêm trọng. Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM nhanh chóng chuyển toàn bộ nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã kích hoạt ngay quy trình cấp cứu thảm họa, phối hợp với ê-kíp hồi sức cấp cứu và ECMO ngoại viện từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) để cứu chữa các nạn nhân.

Tuy nhiên, đến 8h cùng ngày, 4 nạn nhân đã không qua khỏi.

Hai nạn nhân còn lại đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của Bệnh viện Nhân dân Gia Định là T.T.N.K (nữ, 18 tuổi) và T.T.T.T (nữ, 21 tuổi). Cả hai đều bị thương do nhảy lầu thoát thân và ngạt khí.

Hai nạn nhân trong vụ cháy sáng 5/12 hiện được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM. Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân K. bị tổn thương phổi do khói ít, có vết thương da mô mềm ở vùng trán mặt nhưng không gãy xương. Hiện bệnh nhân hô hấp ổn định, tuy nhiên nghi ngờ bị bỏng niêm mạc đường hô hấp do ngạt khí. Các bác sĩ đã tiến hành nội soi phế quản cho người bệnh để đánh giá mức độ tổn thương và xử trí kịp thời.

Bệnh nhân T. có tình trạng nặng hơn với tổn thương phổi do muội than nhiều, gãy xương sườn 4-5 bên phải và tràn khí màng phổi phải lượng ít. Bệnh nhân đang được theo dõi sát tình trạng tràn khí màng phổi và điều trị khí dung giãn phế quản.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm hỏi, động viên gia đình hai nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.