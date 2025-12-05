Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4h ngày 5/12 tại một quán ăn nằm trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: MH

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bất ngờ bùng phát và nhanh chóng lan rộng, bao trùm căn nhà. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể nhìn thấy rõ từ xa.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường.

Xe thang tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: MH

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC đã sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận hiện trường. Công tác cứu hộ được ưu tiên hàng đầu.

Đám cháy được khống chế, cảnh sát giải cứu nhiều người mắc kẹt và chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 4 người tử vong.

Công an TPHCM đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại ban đầu.