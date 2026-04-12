Rạng sáng 12/4, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại khu nhà trọ trong hẻm trên đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) khiến nhiều người thương vong.

Theo báo cáo từ Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, vào lúc 3h51, tổng đài nhận được cuộc gọi từ lực lượng công an thông báo về vụ cháy. Ngay lập tức, bốn xe cứu thương từ bốn bệnh viện gần hiện trường được huy động khẩn cấp để hỗ trợ và vận chuyển nạn nhân.

Bệnh viện Trung Mỹ Tây là đơn vị đầu tiên tiếp nhận toàn bộ 7 nạn nhân. Tại đây, 2 nạn nhân đã không qua khỏi. Trong khi đó, 5 nạn nhân còn lại bị ngạt khói, bỏng và chấn thương, nhanh chóng được phân luồng đến các cơ sở y tế chuyên sâu hơn.

Hiện trường vụ cháy xảy ra rạng sáng 12/4. Ảnh: Tuấn Kiệt

Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) tiếp nhận 4 nạn nhân. Trường hợp nặng nhất là anh L.V.C (29 tuổi). Anh C. nhập viện trong tình trạng khó thở, co kéo cơ hô hấp và nhiều vết bỏng rải rác trên cơ thể, từ đầu gối, cẳng chân, bàn tay đến vùng mí mắt trái, cằm và môi trên.

Các bác sĩ chẩn đoán anh C. suy hô hấp, ngạt khói nặng, nguy cơ bỏng đường thở cao, bỏng da độ II-III với diện tích khoảng 25%. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy và chuyển vào Khoa Hồi sức ngoại để theo dõi.

Anh N.D.L (25 tuổi) nhập viện trong tình trạng khó thở, co kéo cơ hô hấp và đa chấn thương tay chân. Ê-kíp cấp cứu ghi nhận nạn nhân suy hô hấp, ngạt khói nặng, nguy cơ bỏng đường thở cao, đa chấn thương chi. Anh L. hiện thở máy tại Khoa Hồi sức tích cực.

Chị N.M.Y (25 tuổi) được đưa vào trong trạng thái hoảng loạn, khó thở, nhiều vết xây xát ở tay và chân. Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp, ngạt khói nặng, nguy cơ bỏng đường thở cao, hiện điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.

Anh Đ.G.H (21 tuổi) nhập viện với vết thương dài khoảng 7cm ở bàn tay phải, được chẩn đoán ngạt khí mức độ nhẹ đến trung bình, nguy cơ bỏng đường thở thấp. Sau khi khâu vết thương, bệnh nhân thở oxy qua mask và tiếp tục theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực.

Trong các nạn nhân có trẻ 1 tuổi được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Bệnh nhi được chẩn đoán viêm phổi do ngạt khói trong khoảng 2-3 giờ, chưa loại trừ khả năng ngộ độc khí CO. Hiện bé thở oxy qua đường mũi, truyền dịch và dùng kháng sinh.

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo các bệnh viện liên quan tích cực điều trị cho các nạn nhân, đồng thời triển khai phác đồ xử lý ngạt khói chuyên biệt tại tất cả các đơn vị tiếp nhận.