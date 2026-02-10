Ông N.X.N (42 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngất xỉu, suy hô hấp nặng. Trước đó, ông N. trực tiếp tham gia chữa cháy tại gia đình. Sau khi đám cháy được khống chế, ông N. xuất hiện tình trạng mệt lả, khó thở, nhanh chóng mất ý thức và được người thân đưa đến bệnh viện.

Kết quả thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị rung thất, ngừng tim - một tình trạng cực kỳ nguy kịch, nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí khẩn cấp. Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu đã lập tức triển khai các biện pháp hồi sức tích cực gồm ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản để hỗ trợ hô hấp và tiến hành hồi sức tim phổi nâng cao.

Ê-kíp bác sĩ khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu gồm ép tim ngoài lồng ngực. Ảnh: BVCC.

Sau quá trình hồi sức khẩn trương, ông N. có tuần hoàn trở lại. Tuy nhiên, các chỉ số sinh tồn vẫn ở mức rất xấu, tình trạng suy hô hấp và suy tuần hoàn tiếp tục tiến triển, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Trước diễn biến phức tạp của bệnh nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa để đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh.

Các chuyên gia nhận định đây là trường hợp suy hô hấp - suy tuần hoàn tối cấp do ngạt khí độc, tổn thương phổi nặng, nguy cơ tử vong luôn thường trực. Nếu tiếp tục điều trị bằng các phương pháp hồi sức thông thường, khả năng cứu sống rất thấp. Trong tình huống cấp bách, ê-kíp điều trị đã quyết định triển khai kỹ thuật tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể (ECMO) - một phương pháp hồi sức chuyên sâu nhằm duy trì tuần hoàn và đảm bảo oxy hóa máu cho người bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Quốc Anh, chuyên khoa Cấp cứu, cho biết việc chỉ định ECMO trong trường hợp này là quyết định mang tính sống còn. Bệnh nhân bị ngạt khí độc, tổn thương phổi nghiêm trọng, suy tuần hoàn nặng, tiên lượng ban đầu rất dè dặt. Ở thời điểm đó, ECMO là biện pháp duy nhất giúp duy trì sự sống và tạo cơ hội hồi phục cho người bệnh.

Sau khi được đặt ECMO, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Tình trạng hô hấp và tuần hoàn dần ổn định, chức năng các cơ quan từng bước hồi phục. Sau 5 ngày hỗ trợ bằng ECMO, bệnh nhân được rút hệ thống tim phổi nhân tạo và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.

Sau khoảng 2 tuần điều trị, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt, không để lại biến chứng nặng và xuất viện. Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi tham gia chữa cháy, tránh hít phải khói và khí độc. Khi có biểu hiện khó thở, mệt lả, mất ý thức sau hỏa hoạn, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức chuyên sâu để được cấp cứu kịp thời.

Người dân đảo Phú Quý sẽ không phải thuê trực thăng đi cấp cứu đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã quyết định hỗ trợ toàn diện về chuyên môn y tế cho đảo Phú Quý nên người dân ở đây sẽ không chi trả hàng trăm triệu đồng để thuê trực thăng cấp cứu đột quỵ,

Người đàn ông đi cấp cứu khi đang làm việc, cơ thể gồng cứng như đòn gánh Đang làm việc, ông T. thấy cứng hàm, người gồng cứng, bật ra sau. Người thân nghĩ ông bị đột quỵ nên vội đưa đi cấp cứu nhưng các bác sĩ xác định một bệnh lý nguy hiểm khác.