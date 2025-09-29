Theo Cục Hàng không Việt Nam, nếu tập trung đầu mối hàng không tại Long Thành ngay từ đầu, đa số hành khách (chủ yếu xuất phát từ trung tâm TPHCM) sẽ phải di chuyển quãng đường khoảng 40km, phát sinh thêm chi phí và thời gian. Trong khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất chỉ cách trung tâm 6-7km.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không đề xuất lộ trình phân chia chuyến bay giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất theo hai giai đoạn. Việc phân chia theo lộ trình sẽ vừa bảo đảm vai trò cửa ngõ quốc tế của sân bay Long Thành, vừa duy trì khai thác song song để đáp ứng nhu cầu hành khách. Cụ thể:

Giai đoạn 1 (2025-2030): Hai sân bay cùng khai thác chuyến bay quốc tế nhưng Long Thành sẽ từng bước giữ vai trò chủ đạo.

Cục Hàng không xác định các đường bay quốc tế mới, các chuyến bay tăng tần suất đến TPHCM và các hãng hàng không lần đầu khai thác sẽ không được cấp phép ở Tân Sơn Nhất mà phải chuyển sang Long Thành.

Chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên đã vào vùng trời Long Thành, từ 6h ngày 26/9. Ảnh: Thu Dung

Tiến trình chuyển đổi được thực hiện từng bước, bắt đầu từ mùa hè 2026 với việc khuyến khích các hãng bay chuyển các đường bay đi châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương sang Long Thành. Sau đó, các chặng bay Trung Đông, Đông Bắc Á, Đông Nam Á... cũng lần lượt được chuyển sang sân bay mới.

Từ năm 2028 đến 2030 (cuối giai đoạn 1), hầu hết chuyến bay quốc tế sẽ khai thác tại Long Thành, riêng các đường bay ngắn (dưới 1.000km) của hãng hàng không Việt Nam vẫn được duy trì ở Tân Sơn Nhất.

Đối với khách nội địa, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đảm nhận vai trò chính, trong khi Long Thành chỉ khai thác một phần theo nhu cầu.

Giai đoạn 2 (sau năm 2030): khi hạ tầng giao thông kết nối vùng (đường bộ, đường sắt) đã hoàn thiện, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ khai thác tại Cảng HKQT Long Thành nhằm thiết lập nền tảng hình thành “trung tâm vận tải hàng không đầu mối trung chuyển quốc tế ngang tầm khu vực tại vùng TPHCM”.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất chỉ khai thác các chuyến bay nội địa và các chuyến bay quốc tế không thường lệ, cũng như các chuyến bay thuê chuyến phục vụ tổ chức, cá nhân.