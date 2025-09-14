Trang Army Recognition đưa tin, trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth hôm 10/9, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing đã đề xuất mua một số phi cơ tuần tra biển P-8A Poseidon để thay thế cho những máy bay Fokker 50 hoạt động trong biên chế của Không quân Singapore (SAF) từ năm 1993.

Máy bay P-8A Poseidon. Ảnh: Boeing

Trong một thông cáo đưa ra sau đó, Bộ Quốc phòng Singapore cho biết, mục đích của thương vụ mua máy bay tuần tra P-8A Poseidon là nhằm “tăng cường nhận thức về tình hình hàng hải và nâng cao năng lực của SAF trong đối phó với những mối đe dọa dưới nước”.

Quá trình phát triển dòng máy bay P-8

Trong thập niên 1980, Hải quân Mỹ đã đề xuất với Bộ Quốc phòng nước này về một loại máy bay tuần tra biển “có chi phí vận hành và dịch vụ hỗ trợ bảo dưỡng thấp” để thay thế cho dòng phi cơ Lockheed P-3 Orion đã bắt đầu có những dấu hiệu lỗi thời.

Một số phiên bản của dòng Lockheed P-3 Orion. Ảnh: Lockheed Martin

Dù vào năm 1989, tập đoàn Lockheed đã giành được hợp đồng phát triển mẫu máy bay P-7, nhưng kế hoạch nghiên cứu khí tài mới đã bị hủy bỏ một năm sau đó mà không rõ lý do.

Đến thập niên 2000, quân đội Mỹ mời một số nhà thầu quân sự như Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems tham gia đấu thầu dự án “máy bay hàng hải đa nhiệm”. Tuy nhiên, vào tháng 10/2002, tập đoàn BAE Systems đã rút lui nên cuộc đua giành hợp đồng phát triển mẫu khí tài mới chỉ còn lại Boeing và Lockheed Martin. Đến tháng 5/2004, công ty Boeing đã thắng thầu.

Sau 5 năm nghiên cứu và phát triển, Boeing cho ra mắt mẫu thử nghiệm đầu tiên của dòng máy bay tuần tra biển mới và thực hiện chuyến bay thử nghiệm vào tháng 4/2009. Lần lượt các mẫu thử nghiệm thứ 2 và 3 được sản xuất và cho bay thử vào tháng 8/2010. Sau khi hoàn tất quá trình thử nghiệm, mẫu máy bay mới với tên gọi P-8 chính thức được bàn giao cho Hải quân Mỹ vào tháng 3/2012.

Máy bay P-8 tại Airshow 2019 ở Paris, Pháp. Ảnh: Boeing

Thông số kỹ thuật

Theo thông tin do tập đoàn Boeing công bố, P-8 Poseidon dài 39,5m; chiều rộng sải cánh 37,64m; cao 12,83m. Trọng lượng rỗng và cất cánh tối đa của P-8 lần lượt là 62,7 tấn và 85,8 tấn. Kíp chiến đấu có 9 người, trong đó có 2 phi công điều khiển máy bay.

P-8 Poseidon được trang bị 2 động cơ CFM-56-7BE với lực đẩy đạt 121,4 Kilo Newton/chiếc, nên máy bay này có thể đạt vận tốc tối đa 907 km/h, với phạm vi tác chiến đạt hơn 2.200km.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên biển, P-8 được trang bị một số loại radar tiên tiến. Chẳng hạn, radar AN/APY-10 lắp trên máy bay có khả năng phát hiện mục tiêu đối phương trên biển, ven biển hoặc trên bộ, ở khoảng cách 470km.

Một số bộ phận của radar AN/APY-10. Ảnh: Radartutorial.eu

P-8 có tổng cộng 11 giá treo vũ khí, trong đó 5 giá treo bên trong khoang chứa. Để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trên biển, quân đội Mỹ đã trang bị cho loại máy bay này các tên lửa như AGM-84 Harpoon, AGM-88G, AGM-158C; một số loại ngư lôi như Mark 54, Sting Ray hoặc bom chìm…

Lịch sử tác chiến

P-8 từng được quân đội Mỹ triển khai trong một số nhiệm vụ như tìm kiếm máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia mất tích năm 2014; tìm tàu hàng SS El Paro bị đắm gần đảo Crooked ở Bahamas năm 2015; tuần tra Biển Đen vào năm 2016; giải cứu ngư dân bị lạc trên biển nhiều ngày ở khu vực phía tây Thái Bình Dương năm 2018.

Ngoài ra, P-8 còn được chính quyền Mỹ phê duyệt xuất khẩu sang gần chục quốc gia khác như Australia, Canada, Đức, Ấn Độ, New Zealand, Hàn Quốc…