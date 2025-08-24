Trong tuyên bố mới đây, Hải quân Mỹ xác nhận việc triển khai E-6B, máy bay có nhiệm vụ duy trì liên lạc khi xảy ra chiến tranh hạt nhân, tới Căn cứ Không gian Pituffik ở Greenland là "hoạt động thường lệ", và tham gia các cuộc tập trận với tàu ngầm hạt nhân ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

"Lực lượng Chiến lược Hải quân Mỹ tiến hành các hoạt động toàn cầu phối hợp với các bộ chỉ huy tác chiến, các lực lượng, đồng minh, và các quốc gia đối tác ngay cả ở Bắc Cực", tờ Newsweek dẫn lời chỉ huy Jason Fischer, phát ngôn viên Lực lượng Tàu ngầm Mỹ.

Máy bay E-6B tiếp cận máy bay KC-135 để tiếp liệu trên không. Ảnh: Không quân Mỹ

Newsweek đưa tin, theo tài khoản @thenewarea51 trên mạng xã hội X, dữ liệu theo dõi chuyến bay nguồn mở cho thấy một máy bay E-6B đã được triển khai đến Căn cứ Không gian Pituffik từ Căn cứ Không quân Tinker hôm 18/8.

Hai ngày sau, máy bay đã bay nhiều giờ trên Biển Labrador, ngoài khơi bờ biển phía tây Greenland. Theo @thenewarea51, đây là nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi E-6B đến căn cứ Pituffik.

Được biết, Căn cứ Không gian Pituffik đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động cảnh báo tên lửa và bảo vệ lãnh thổ Mỹ, vận hành radar cảnh báo sớm nâng cấp (UEWR) để phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và tên lửa phóng từ tàu ngầm. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance từng đến thăm căn cứ này hồi tháng 3.

Ông Hans Kristensen, Giám đốc Dự án thông tin hạt nhân tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, cũng nhận định chuyến bay của máy bay E-6B gần Greenland là bất thường.

Mặc dù phi đội E-6B sử dụng Căn cứ Không quân Tinker làm căn cứ chính, nhưng máy bay cũng đã được triển khai đến các căn cứ tiền phương ở Mỹ và nhiều địa điểm khác. E-6B thường được phát hiện hoạt động ở đông bắc Thái Bình Dương, và tây bắc Đại Tây Dương.

Còn theo tài khoản @thenewarea51, máy bay E-6B đã được triển khai đến Guam, cũng như ở Na Uy, Đức, Tây Ban Nha, và Anh trong vài năm qua, nhưng “chưa từng có thông tin" máy bay “Ngày tận thế” tới Greenland trước đây.

Từ cuối năm 2024, ông Donald Trump đã nhiều lần nhắc đến việc sáp nhập Canada và Greenland vào Mỹ. Việc ông Trump muốn sáp nhập Greenland không phải là không có tiền lệ. Mỹ từng tìm cách mua hòn đảo này ít nhất 2 lần, vào năm 1867 và năm 1946. Điểm khác biệt hiện nay là Mỹ đã nắm vị thế ưu tiên ở Greenland thông qua các căn cứ quân sự và các hiệp ước với Đan Mạch, một đồng minh lâu năm của Washington.

Đáng nói, Tổng thống Trump đã bác bỏ khả năng sử dụng vũ lực để buộc Canada sáp nhập vào Mỹ, nhưng không đưa ra cam kết tương tự với đảo Greenland thuộc Đan Mạch.