Được Kongsberg và Raytheon phát triển, NASAMS là hệ thống phòng không đầu tiên đưa tên lửa AMRAAM lên mặt đất, thiết lập lá chắn phòng không 24/7 bảo vệ Nhà Trắng và hơn 13 quốc gia.

Cuộc cách mạng biến tên lửa không đối không thành lá chắn mặt đất

Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến của Na Uy (NASAMS - Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) là thành quả hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn quốc phòng Kongsberg Defence & Aerospace (Na Uy) và gã khổng lồ công nghiệp quốc phòng Raytheon, nay thuộc tập đoàn RTX (Mỹ).

Đi vào biên chế từ thập niên 1990 và liên tục được nâng cấp lên chuẩn NASAMS 3 hiện đại, đây là tổ hợp phòng không mặt đất đầu tiên trên thế giới khai hỏa trực tiếp dòng tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM nguyên bản của máy bay tiêm kích mà không cần bất kỳ cải hoán cơ khí phức tạp nào.

Nhờ độ tin cậy đã được kiểm chứng qua hàng nghìn giờ trực chiến và khả năng tích hợp linh hoạt với các mạng lưới chỉ huy chuẩn NATO, NASAMS đã được Bộ Quốc phòng Mỹ lựa chọn làm lá chắn phòng không chủ lực bảo vệ vùng trời thủ đô Washington D.C. và khu vực Nhà Trắng liên tục 24/7 kể từ năm 2005 đến nay.

Trên phạm vi toàn cầu, hơn 13 quốc gia từ châu Âu, Bắc Mỹ cho tới châu Á - Thái Bình Dương và Ukraine đã đưa tổ hợp này vào biên chế để đối phó với tiêm kích, trực thăng, tên lửa hành trình lẫn máy bay không người lái (UAV).

Hệ thống phòng không NASAMS. Ảnh: The Drive

Kiến trúc mạng lưới phân tán và bệ phóng 6 ống đa năng của NASAMS

Khác với các tổ hợp phòng không truyền thống vốn gắn chặt đài radar, xe chỉ huy và bệ phóng vào một cụm dễ bị chế áp bởi tên lửa chống bức xạ, NASAMS được xây dựng theo kiến trúc tác chiến lấy mạng làm trung tâm (Network-Centric).

Một khẩu đội NASAMS tiêu chuẩn bao gồm trung tâm phân phối hỏa lực FDC, radar cảnh giới và điều khiển hỏa lực đa nhiệm 3D băng tần X AN/MPQ-64F1 Improved Sentinel có tầm quét khoảng 120km, cảm biến quang - điện tử thụ động MSP500 giúp bám bắt mục tiêu trong im lặng vô tuyến và các bệ phóng đa tên lửa LCHR.

Toàn bộ các thành phần này kết nối với nhau thông qua mạng vô tuyến bảo mật hoặc cáp quang, cho phép bố trí các bệ phóng phân tán cách trung tâm điều khiển tới hơn 20 km để ngụy trang và tăng khả năng sống sót.

Mỗi bệ phóng dạng hộp kín LCHR mang theo 6 ống phóng chứa đạn sẵn sàng khai hỏa ở góc cố định 30 độ, không cần xoay bệ về hướng mục tiêu nhờ khả năng cơ động bẻ lái cực gắt của tên lửa ngay sau khi rời bệ.

Một bệ phóng có thể khai hỏa toàn bộ 6 quả đạn vào 6 mục tiêu khác nhau chỉ trong vòng dưới 12 giây, với giãn cách mỗi phát bắn khoảng 2 giây.

Hệ thống phòng không NASAMS đặc biệt hiệu quả chống lại máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và UAV. Ảnh: azernews.az

Hệ sinh thái tên lửa đa tầng trên cùng một bệ phóng

Điểm tạo nên sức mạnh vượt trội và tính kinh tế cho NASAMS nằm ở khả năng tương thích đa chủng loại đạn trên cùng một bệ phóng 6 ống, cho phép người chỉ huy tùy biến cấu hình đánh chặn theo từng dải độ cao và cự ly mà không cần thay đổi phần cứng bệ phóng.

Loại đạn xương sống của hệ thống là AIM-120 AMRAAM, dòng tên lửa trang bị đầu tự dẫn radar chủ động ở pha cuối.

Sau khi rời bệ phóng, tên lửa nhận dữ liệu cập nhật quỹ đạo mục tiêu từ radar Sentinel qua kênh liên kết vô tuyến ở pha giữa, sau đó tự bật radar riêng trên đầu đạn để khóa chết mục tiêu theo nguyên lý "bắn và quên" ở pha cuối.

Khi phóng từ mặt đất không có vận tốc ban đầu của máy bay, đạn AIM-120C/D đạt tầm bắn hiệu quả khoảng 25 đến 30km và trần bay đánh chặn tới 15km, đạt tốc độ siêu thanh trên Mach 3.

Để mở rộng vùng bảo vệ trước các mục tiêu bay tầm cao và tên lửa hành trình tầm xa, NASAMS 3 tích hợp thêm biến thể tăng tầm chuyên dụng AMRAAM-ER.

Dòng tên lửa này kết hợp đầu dò và hệ thống dẫn đường tiên tiến của AIM-120C-7 với động cơ rocket đường kính lớn hơn lấy từ tên lửa phòng không hải quân RIM-162 ESSM.

Nhờ lực đẩy mạnh hơn, AMRAAM-ER giúp mở rộng tầm bắn ngang thêm khoảng 50% (lên tới 40-50 km) và tăng trần bay đánh chặn thêm 70% so với bản tiêu chuẩn.

Ở tầng phòng thủ tầm gần và đánh chặn mục tiêu cơ động thấp như trực thăng hay UAV cỡ nhỏ, bệ phóng NASAMS có thể lắp trực tiếp tên lửa tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại hình ảnh AIM-9X Sidewinder Block II.

Với đầu dò ảnh nhiệt có khả năng khóa mục tiêu sau khi phóng (LOAL) và vòi phụt kiểm soát vector lực đẩy, AIM-9X cho phép NASAMS tiêu diệt các mục tiêu bay thấp ở cự ly dưới 15km mà không phụ thuộc vào tín hiệu radar, tạo thành lưới lửa đa tầng khép kín vô cùng lợi hại.

Giải mã 'lá chắn' NASAMS bảo vệ Nhà Trắng: Công nghệ biến tên lửa tiêm kích thành pháo đài. Ảnh: Military Mechanics

Điểm mạnh chiến thuật và những giới hạn vận hành thực tế

Xét về hiệu quả tác chiến, ưu thế lớn nhất của NASAMS là tính sẵn có của nguồn đạn dược và sự linh hoạt trong triển khai.

Việc dùng chung kho đạn tên lửa AIM-120 và AIM-9X với lực lượng không quân giúp các quốc gia vận hành tối ưu hóa chi phí hậu cần và dễ dàng bổ sung đạn từ kho dự trữ khổng lồ của Mỹ cùng đồng minh NATO.

Bên cạnh đó, khả năng hoạt động hoàn toàn thụ động thông qua cảm biến hồng ngoại MSP500 kết hợp đầu dò tự dẫn của tên lửa giúp NASAMS có thể phục kích mục tiêu mà không phát sóng radar cảnh báo sớm cho đối phương.

Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự cũng chỉ ra những giới hạn vật lý cố hữu của hệ thống này. Do tên lửa không đối không phải tiêu tốn phần lớn năng lượng động cơ để thắng trọng lực khi phóng từ mặt đất ở vận tốc bằng không, tầm bắn của NASAMS ngắn hơn đáng kể so với các tổ hợp phòng không chuyên dụng cỡ lớn như Patriot hay S-400.

Bên cạnh đó, NASAMS được thiết kế tối ưu cho mục tiêu khí động học như máy bay, UAV và tên lửa hành trình cận âm, chứ không có khả năng đánh chặn các dòng tên lửa đạn đạo tầm trung hay đầu đạn siêu vượt âm cơ động ở tầng cao.

Chính vì vậy, trong học thuyết phòng không hiện đại, NASAMS phát huy hiệu quả cao nhất khi đóng vai trò lớp lá chắn tầm trung và tầm gần nòng cốt, phối hợp chặt chẽ cùng các tổ hợp phòng thủ tầm xa để tạo nên hệ thống phòng không tích hợp đa tầng vững chắc.

(Theo kongsberg.com, rtx.com)