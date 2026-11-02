Destinus đạt sản lượng sản xuất 300 tên lửa Ruta mỗi tháng. Giải mã ‘sát thủ’ bay thấp bám địa hình, dẫn đường không cần GPS, tầm bắn từ 300km-2.000km, miễn nhiễm tác chiến điện tử (EW); Ukraine đã dùng thực chiến tấn công sâu lãnh thổ Nga.

Công ty Destinus tại Hà Lan vừa công bố cột mốc sản xuất 1.750 tên lửa Ruta Block 1 với tốc độ gần 300 quả mỗi tháng, vượt xa tổng sản lượng tên lửa hành trình cả châu Âu trước năm 2022.

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Tên lửa Ruta Block 1 là phiên bản cơ bản của gia đình tên lửa hành trình mini do Destinus phát triển và sản xuất tại châu Âu, chủ yếu ở Hà Lan.

Đây là loại vũ khí phản lực cánh quạt tốc độ cận âm, được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công chính xác các mục tiêu cố định quân sự. Tầm bắn công bố vượt 300 km, mang đầu đạn khoảng 150 kg.

Một quả tên lửa Ruta Block 1 do công ty Destinus của Hà Lan phát triển được trưng bày tại gian hàng của hãng trong khuôn khổ Triển lãm và Hội nghị Quốc phòng châu Âu Brussels (BEDEX) vào ngày 13/3/2026 tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Omar Havana

Điểm nổi bật nằm ở khả năng bay thấp bám địa hình, giúp giảm thiểu khả năng bị radar phát hiện, kết hợp với hệ thống dẫn đường được lập trình trước và hoạt động độc lập với tín hiệu vệ tinh GPS hay GNSS.

Điều này khiến đối phương khó gây nhiễu điện tử hiệu quả. Động cơ turbojet T150 do chính Destinus nghiên cứu và sản xuất nội bộ, với lực đẩy khoảng 1,5 kilonewton, đảm bảo chuỗi cung ứng tự chủ hoàn toàn, không phụ thuộc linh kiện từ Trung Quốc.

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Toàn bộ khung thân, hệ thống dẫn đường, avionics (điện tử hàng không - trong tên lửa là toàn bộ hệ thống điện tử và máy tính chịu trách nhiệm điều khiển, dẫn đường, định vị và quản lý mọi hoạt động của tên lửa từ lúc phóng cho đến khi tiếp cận mục tiêu) cũng được công ty phát triển và chế tạo, tạo nên quy trình sản xuất tích hợp dọc từ động cơ đến tên lửa hoàn chỉnh.

Ukraine xác nhận đưa tên lửa Ruta vào sử dụng thực chiến từ tháng 10/2025, với mảnh vỡ được phát hiện trên lãnh thổ Nga và Hà Lan đã tài trợ khoảng 700 quả.

Công ty Destinus tại Hà Lan vừa công bố cột mốc sản xuất 1.750 tên lửa Ruta Block 1 với tốc độ gần 300 quả mỗi tháng. Ảnh: Destinus.

Đến cuối tháng 10/2026, sản lượng tích lũy đạt 1.750 quả, tốc độ sản xuất tiến gần 300 quả mỗi tháng, minh chứng cho khả năng mở rộng công nghiệp quốc phòng châu Âu trong điều kiện xung đột.

Sự tiến hóa sang phiên bản tên lửa Ruta Block 2 đánh dấu bước nhảy vọt về hiệu suất. Tên lửa này mang đầu đạn nặng hơn, khoảng 250 kg và tầm bắn vượt 700 km.

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Thiết kế được tối ưu hóa cho hậu cần: có thể lưu trữ, vận chuyển và phóng trực tiếp từ cùng một container kín, không cần đường ray phóng riêng biệt, giúp đơn giản hóa việc triển khai số lượng lớn.

Cánh gấp và hình dạng thân được điều chỉnh để phù hợp với container tiêu chuẩn, đồng thời duy trì khả năng bay thấp và dẫn đường tự chủ trong môi trường bị từ chối tín hiệu vệ tinh.

Tên lửa hành trình Ruta sở hữu nhịp độ sản xuất kỷ lục và khả năng miễn nhiễm trước tác chiến điện tử (EW). Ảnh: Destinus.

Tên lửa Ruta Block 2 đã bắt đầu được sản xuất, bổ sung vào dây chuyền đang chạy của tên lửa Ruta Block 1 và mở rộng năng lực công nghiệp của Destinus trên khắp châu Âu.

Phiên bản tên lửa Ruta Block 3 đại diện cho tham vọng tầm xa chiến lược. Theo lộ trình, tên lửa này nhắm đến tầm bắn lên tới 2.000 km trong khi vẫn mang đầu đạn khoảng 250 kg.

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Động cơ dự kiến là phiên bản T220 mạnh hơn, cùng hệ thống dẫn đường tự chủ nâng cao và cảm biến cuối hành trình đang được phát triển.

Chương trình bay thử nghiệm dự kiến khởi động vào năm 2027. Destinus đang đẩy nhanh phát triển tên lửa Ruta Block 3 thông qua hợp tác với Rheinmetall của Đức, nhằm xây dựng mô hình sản xuất phân tán bao gồm Hà Lan, Đức và tiềm năng Ukraine.

Destinus hoàn tất quả tên lửa hành trình Ruta B1 thứ 1.750 trên toàn bộ mạng lưới sản xuất tại châu Âu. Ảnh: Destinus.

Mục tiêu là chuyển từ kho dự trữ hạn chế, sang khả năng sản xuất và bổ sung bền vững cho các lực lượng châu Âu trong xung đột cường độ cao.

Về mặt công nghệ tổng thể, gia đình tên lửa Ruta thể hiện cách tiếp cận thực dụng của châu Âu: ưu tiên sản xuất hàng loạt với chi phí hợp lý, tự chủ chuỗi cung ứng và khả năng chống nhiễu cao, thay vì theo đuổi các thông số cực đoan ngay từ đầu.

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Việc tự làm chủ động cơ T150 giải quyết nút thắt lớn nhất của ngành tên lửa hành trình châu Âu và Ukraine, vốn trước đây phụ thuộc nguồn cung hạn chế.

Khả năng bay thấp bám địa hình và dẫn đường không cần GPS giúp tăng tỷ lệ sống sót trước hệ thống phòng không hiện đại của đối phương.

Ảnh minh họa đợt thử nghiệm tên lửa Ruta Block 1. Nguồn ảnh: Defence Industry Europe

Tuy nhiên, dữ liệu chi tiết về độ chính xác/bán kính lệch mục tiêu (CEP- Circular Error Probable), tốc độ chính xác hay hiệu suất thực chiến vẫn chủ yếu dựa trên tuyên bố của nhà sản xuất và xác nhận từ phía Ukraine, chưa có đánh giá độc lập toàn diện công khai.

Hiệu quả lâu dài còn phụ thuộc vào khả năng tích hợp vào lực lượng vũ trang, hệ thống chỉ huy kiểm soát và duy trì sản xuất ổn định khi nhu cầu tăng cao.

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Tóm lại, tên lửa Ruta không chỉ là một tên lửa hành trình mà còn là minh chứng cho sự phục hồi năng lực công nghiệp quốc phòng châu Âu sau năm 2022.

Từ phiên bản tên lửa Ruta Block 1 đang được sử dụng rộng rãi đến phiên bản tên lửa Ruta Block 2 và Ruta Block 3 đầy tham vọng, hệ thống này đang mở rộng không gian tấn công sâu, buộc đối phương phải tính toán lại chiến lược phòng thủ trên quy mô lãnh thổ rộng lớn.

(Theo defensenews.com, defence-industry.eu, destinus.com, militarnyi.com, adriadefense.com, destinus.com)