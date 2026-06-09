Thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn giữa năm với tín hiệu phục hồi nhẹ, nhưng sức mua vẫn chưa thực sự bứt phá. Trong bối cảnh lượng xe còn tồn kho lớn, các hãng và đại lý buộc phải đẩy mạnh ưu đãi, giảm giá để kích cầu và giải phóng hàng.

Cuộc đua giảm giá vì thế ngày càng nóng, khi nhiều mẫu xe được điều chỉnh giá thực tế thấp hơn đáng kể so với niêm yết, kèm theo các gói hỗ trợ phí trước bạ, tiền mặt và phụ kiện.

Trong đó, phân khúc SUV/crossover cỡ C vốn "nóng bỏng" đang ghi nhận mức giảm sâu, dao động từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Thậm chí, một số mẫu có giá thực tế thấp hơn cả xe thuộc phân khúc cỡ B, tạo nên sự xáo trộn đáng kể trên thị trường.

Mazda CX-5 đang có mức giá thậm chí còn thấp hơn nhiều mẫu B-SUV. Ảnh: THACO

Ghi nhận của PV VietNamNet trong đầu tháng 6/2026, THACO-Mazda áp dụng chính sách giảm giá lên đến 60 triệu đồng cho mẫu xe bán chạy nhất của mình là CX-5.

Cụ thể, bản tiêu chuẩn mới CX-5 2.0 Deluxe vừa giảm giá niêm yết xuống 699 triệu, đồng thời được giảm thêm 10 triệu theo chính sách của hãng, đưa giá bán thực tế của bản "base" này chỉ còn 689 triệu đồng. Đây là mức giá tốt nhất của mẫu xe này kể từ đầu năm 2026 đến nay. Trước đó, giá khởi điểm cho bản tiêu chuẩn của Mazda CX-5 là 749 triệu đồng.

Các phiên bản khác của CX-5 cũng nhận ưu đãi từ 10-43 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu C-SUV bán chạy nhất thị trường Việt Nam dao động từ 689-826 triệu đồng.

Với giá bán này, Mazda CX-5 không những làm khó những đối thủ trực tiếp ở phân khúc C-SUV mà thậm chí còn cạnh tranh luôn với nhiều mẫu xe phổ thông ở phân khúc SUV cỡ B như Toyota Corolla Cross (820-865 triệu đồng), Honda HR-V (699-835 triệu đồng), Mitsubishi Xforce (605-720 triệu đồng) hay KIA Seltos (579-764 triệu đồng)...

Subaru Forester VIN 2025 đang được giảm giá trên dưới 300 triệu. Ảnh: Subaru Việt Nam

Cái tên đáng chú ý khác trong phân khúc C-SUV là mẫu Subaru Forester với mức giảm giá từ 260-310 triệu đồng cho các xe nhập khẩu từ Thái Lan.

Cụ thể, trong tháng 6, phiên bản Forester 2.0 iL EyeSight được giảm 260 triệu đồng tiền mặt, kèm theo một số quà tặng hiện vật khác. Giá bán sau giảm của phiên bản này còn 839 triệu đồng (giá trước đó 1,099 tỷ đồng). Đối với phiên bản Forester 2.0 iS EyeSight, mức giá bán lẻ sau ưu đãi là 889 triệu đồng, giảm 310 triệu đồng so với giá khuyến nghị 1,199 tỷ đồng, kèm theo một số quà tặng phụ kiện từ hãng và đại lý.

Tuy vậy, đây chủ yếu là các sản phẩm tồn kho, phiên bản cũ có năm sản xuất (số VIN) 2025 với màu sắc khá hạn chế. Nếu chấp nhận "thiệt đời" với form dáng cũ, Subaru Forester vẫn là sự lựa chọn tốt với một mẫu xe gầm cao nhập khẩu, động cơ mạnh và được đánh giá cao về độ bền.

Omoda & Jaecoo Việt Nam đang giảm giá trực tiếp cho nhiều mẫu xe dưới dạng hỗ trợ tiền xăng. Ảnh: OJV

Mẫu C-SUV nhập khẩu từ Malaysia Jaecoo J7 cũng đang được giảm giá dưới hình thức hỗ trợ xăng xe. Cụ thể, Liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam (OJV) hỗ trợ 2-5 năm miễn phí xăng xe cho bản thuần xăng J7 Flagship (niêm yết 729 triệu đồng) cùng một số quà tặng hiện vật cho khách hàng mua xe trong tháng 6 với giá trị quy đổi trên 50 triệu đồng.

Phiên bản hybrid sạc ngoài Jaecoo J7 SHS-P (niêm yết 879 triệu đồng) nhận được chính sách hỗ trợ 7 năm miễn phí xăng xe, đi kèm bộ quà tặng với giá trị quy đổi khoảng 80 triệu đồng. Nhờ đó, giá bán thực tế của mẫu C-SUV trong tháng 6 còn khoảng 680 và 800 triệu đồng cho 2 phiên bản.

Ngoài J7, mẫu xe hybrid mới ra mắt thị trường Việt Nam cuối tháng 3 là Omoda C5 SHS-H (giá niêm yết 669-749 triệu) cũng được OJV được hỗ trợ tới 8 năm miễn phí xăng xe với giá trị quy đổi 50 triệu đồng, đưa giá bán thực tế trong tháng 6 của mẫu SUV cỡ B+/C- này xuống từ 619 triệu đồng.

Giá của MG HS chỉ đang tiệm cận phân khúc SUV cỡ A. Ảnh: MG Thanh Xuân

Mẫu SUV cỡ C đang ghi nhận mức giảm giá mạnh nhất trên thị trường hiện nay là MG HS. Theo khảo sát tại một số đại lý MG, mẫu xe này được áp dụng ưu đãi lên tới gần 200 triệu đồng, chủ yếu dành cho xe sản xuất năm 2024 và 2025. Sau khi trừ khuyến mãi, giá bán thực tế của MG HS giảm xuống còn khoảng 515 triệu đồng đối với bản DEL và khoảng 550 triệu đồng với bản LUX.

Với giá bán trên, MG HS thậm chí còn rẻ tương đương một số mẫu xe gầm cao cỡ A như Toyota Raize (510 triệu), Hyundai Venue (499-539 triệu) và rẻ hơn hẳn KIA Sonet (539-624 triệu đồng).

Không nằm ngoài cuộc đua giảm giá, một số mẫu xe gầm cao cỡ C khác như Honda CR-V, Hyundai Tucson, Mitsubishi Destinator, KIA Sportage hay Ford Territory cũng nhận được ưu đãi với mức giảm giá từ 30-75 triệu đồng trong tháng 6, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.

Diễn biến giảm giá ở nhóm SUV cỡ C cho thấy áp lực thanh khoản đang ngày càng rõ rệt khi thị trường chưa thể hấp thụ hết lượng xe sản xuất mới và tồn kho. Các chuyên gia về thị trường nhận định đây không chỉ là điều chỉnh ngắn hạn, mà phản ánh xu hướng cạnh tranh bằng giá ngày càng quyết liệt giữa các hãng và các làn sóng giảm giá có thể được kéo dài đến giai đoạn cuối năm.

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