Theo báo cáo vừa công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), ước tính có tổng cộng 72.434 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam trong tháng 3/2026. Con số này tăng mạnh 52,8% so với tháng liền trước với chỉ 47.416 chiếc được đưa ra thị trường.

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 44.800 chiếc, tăng 43,6% so với tháng và tăng 17,6% so với tháng 3/2025. Cả quý 1/2026, các doanh nghiệp trong nước xuất xưởng ước đạt 127.700 chiếc ô tô mới, tăng 18,5% so với cùng kỳ.

Cùng với đà tăng trưởng của xe sản xuất lắp ráp trong nước, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc cũng tăng mạnh.

Theo số liệu thống kê, ước tính có 27.634 xe ô tô nguyên chiếc được nhập về Việt Nam trong tháng 3 vừa qua với tổng giá trị 590 triệu USD. Con số này tăng mạnh 70,4% về lượng và tăng 60,1% về giá trị so với tháng 2 (với 16.216 chiếc, trị giá 359 triệu USD - theo báo cáo của Cục Hải quan).

So với cùng kỳ năm 2025, ô tô nhập khẩu về nước tháng 3/2026 đã tăng 28,0% về lượng và tăng 33,4% về giá trị.

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê, trong cả quý 1 vừa qua, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam tăng 27,5% về lượng và 36,0% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Các chuyên gia đánh giá, trong bối cảnh nguồn cung dồi dào, trong khi sức mua chưa có dấu hiệu bứt phá, thị trường ô tô Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục chứng kiến làn sóng giảm giá và ưu đãi sâu từ các hãng xe nhằm kích cầu trong Quý 2 tới.

