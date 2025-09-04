Phối cảnh Sun Elite City. Ảnh: Sun Property

Bãi Cháy - tọa độ sáng giá của BĐS nghỉ dưỡng miền Bắc

Theo số liệu thống kê 7 tháng đầu năm 2025, Quảng Ninh đón hơn 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,5% so với cùng kỳ, thể hiện triển vọng tăng trưởng vượt trội và bền vững của thị trường du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Từ “trái tim” du lịch sôi động của Quảng Ninh, Bãi Cháy đang vươn mình trở thành thủ phủ của BĐS nghỉ dưỡng miền Bắc, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư nhờ vị trí chiến lược, hạ tầng hoàn chỉnh và hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng đa trải nghiệm.

Sự thuận tiện do cách Hà Nội chỉ gần 2 giờ di chuyển, cùng hạ tầng không - thủy - bộ hoàn chỉnh đã giúp Bãi Cháy đón trọn dòng khách nghỉ dưỡng trong Nam, ngoài Bắc. Bên cạnh đó, nơi đây còn có Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long chuyên đón các du thuyền 5 sao quốc tế, tạo cơ sở thu hút thêm dòng khách thượng lưu chất lượng từ khắp các châu lục.

Theo khảo sát, trong 5 năm qua, giá BĐS tại đây tăng mạnh từ 20-30%, vượt xa các thị trường nghỉ dưỡng truyền thống khác. Sự tăng trưởng ấn tượng này cho thấy tiềm năng sinh lời lớn, đặc biệt với nhà đầu tư nhạy bén.

Các chương trình nghệ thuật, lễ hội thường xuyên được tổ chức thu hút du khách. Ảnh: AD

Ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam nhận định, các dự án BĐS nghỉ dưỡng đang được đầu tư bài bản, với sự tham gia tư vấn của các kiến trúc sư hàng đầu và đơn vị chuyên nghiệp trong việc tổ chức triển khai, vận hành. Nhờ đó, các sản phẩm ngày càng thu hút khách hàng có nhu cầu mua để ở hoặc kinh doanh.

“Bãi Cháy từ lâu đã là điểm sáng về du lịch với thương hiệu đã được khẳng định. Các dự án tại đây đang hưởng lợi rõ rệt từ hệ thống hạ tầng được nâng cấp mạnh mẽ”, ông Thanh nói.

Với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ của vịnh Hạ Long cùng hệ sinh thái vui chơi giải trí - nghỉ dưỡng đẳng cấp như Sun World Ha Long, khu nghỉ dưỡng Oakwood Ha Long, chuỗi sự kiện lễ hội văn hóa đặc sắc…, Bãi Cháy là điểm đến thu hút khách suốt bốn mùa với đa dạng trải nghiệm, “tọa độ vàng” trên bản đồ BĐS nghỉ dưỡng miền Bắc.

Sun World Ha Long - tâm điểm thu hút du khách đến với Bãi Cháy. Ảnh: AD

Vậy nên không quá bất ngờ khi giới đầu tư hào hứng chào đón các sản phẩm BĐS thuộc Sun Elite City - dự án 56,5 nghìn tỷ đồng vừa được Quảng Ninh trao chứng nhận điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 19/8 vừa qua.

Sun Elite City: An cư thời thượng, tối ưu đầu tư

Đại đô thị Sun Elite City (công viên Đại Dương cũ) được quy hoạch theo mô hình đô thị all-in-one “sống - nghỉ dưỡng - giải trí - kinh doanh”, hội tụ đầy đủ yếu tố của một đô thị biển hiện đại: đẳng cấp trong trải nghiệm sống, linh hoạt trong khai thác, bền vững trong đầu tư.

Ông Nguyễn Cao Cường - Tổng Giám đốc Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ: “Sun Elite City không đơn thuần là một khu đô thị, mà là hành trình tái định nghĩa chuẩn sống nghỉ dưỡng cao cấp giữa lòng di sản. Cư dân sẽ tận hưởng nhịp sống thời thượng, gắn kết trọn vẹn với hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí mà Sun Group đã dày công kiến tạo suốt một thập kỷ qua”.

View hướng vịnh từ Sun Centro Town - tổ hợp căn hộ cao cấp nằm trong Sun Elite City. Ảnh: Sun Property

Tọa lạc tại vị trí đón trọn dòng khách nội địa và quốc tế, Sun Elite City mang đến lợi thế khai thác vượt trội cho các sản phẩm căn hộ dịch vụ và shophouse. Dự án tích hợp chuỗi tiện ích đẳng cấp như công viên giải trí, quảng trường biển, khu mua sắm, không gian lễ hội, sự kiện, bãi tắm công cộng… giúp nâng tầm phong cách sống, gia tăng giá trị tài sản theo thời gian, đặc biệt là các sản phẩm có tiềm năng cho thuê và kinh doanh lưu trú.

Những tổ hợp căn hộ thuộc quần thể Sun Elite City sẽ hưởng lợi từ hệ sinh thái tiêu chuẩn quốc tế, bảo chứng cho công suất khai thác dòng khách ổn định, giúp tối ưu dòng tiền đầu tư.

Tầng đế các tổ hợp căn hộ thuộc quần thể Sun Elite City - điểm kinh doanh lý tưởng cho các nhà đầu tư. Ảnh: Sun Property

Đáng chú ý, trong giai đoạn tiếp theo, Sun Elite City sẽ ra mắt tòa nhà biểu tượng giữa biển và hàng loạt tòa căn hộ cao tầng, hoàn thiện bức tranh đại đô thị với đầy đủ chức năng: an cư - nghỉ dưỡng - thương mại. Dự án cũng tiên phong phát triển mô hình kinh tế đêm bài bản tiên phong tại Quảng Ninh, với hệ thống tuyến phố ẩm thực, bar, lounge, cửa hàng giải trí... sự kiện, lễ hội bắn pháo hoa giúp kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách, thu hút khách đến lưu trú, vui chơi, trải nghiệm ẩm thực tại duy nhất một điểm.

Lệ Thanh