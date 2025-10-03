Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Sun Group bấm nút khởi động 3 đại dự án. Ảnh: Sun Group

Ba dự án: Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ; Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới và Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ được kỳ vọng ghi dấu mốc cho chu kỳ phát triển mới của vùng đất “di sản kép”, khẳng định khát vọng của Quảng Trị trong hành trình vươn mình trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ. Đồng thời, cũng là những dự án đầu tiên đánh dấu sự hiện diện của Tập đoàn Sun Group trên chặng đường làm đẹp vùng đất Quảng Trị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Việc tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động ba dự án là minh chứng sống động cho quyết tâm thu hút đầu tư, kiến tạo những dự án tầm cỡ để từng bước nâng tầm du lịch, đô thị, làm cho Quảng Trị không chỉ là dải đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa, thiên nhiên đa dạng và nhiều bản sắc, mà còn là nơi đáng đến, đáng sống, văn minh, hiện đại”.

Ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sun Group

Với tổng diện tích lên tới gần 780 ha, có quy mô đầu tư lớn nhất từ trước tới nay đối với dự án phát triển đô thị ở Quảng Trị (hơn 38 nghìn tỷ đồng), ba khu đô thị sở hữu mọi lợi thế ưu việt của những quần thể du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và an cư được đầu tư bài bản, đó là: vị trí đắt giá, đa kết nối hạ tầng, đa dạng sản phẩm và đa chiều trải nghiệm.

Về vị trí, cả ba dự án đều tọa lạc tại những khu vực trung tâm, là tâm điểm của các tọa độ giao thông, tọa độ du lịch: cận biển, kề sông, trung tâm đô thị và trung tâm của “tam giác du lịch”: Phong Nha - Kẻ Bàng, Vũng Chùa - Đảo Yến và Nhật Lệ - Bảo Ninh.

Ba dự án tọa lạc tại những khu vực trung tâm, là tâm điểm của giao thông, du lịch. Ảnh: Sun Group

Cụ thể, về giao thông, cả ba dự án được phát triển bám theo các tuyến đường huyết mạch là quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh. Khoảng cách từ các dự án đến sân bay Đồng Hới và ga Đồng Hới chỉ mất hơn chục phút lái xe. Như vậy, trong tương lai, du khách trong - ngoài nước có thể thuận tiện di chuyển đến các đô thị để sống, nghỉ dưỡng và trải nghiệm bằng cả ba loại hình: đường sắt - đường không - đường bộ.

Nhờ sự kết nối thuận tiện đó, các dự án cũng dễ dàng tiếp cận đến nhóm hạ tầng dân sinh như trường học, bệnh viện, khu vực quảng trường, trung tâm hành chính tỉnh hay đài tưởng niệm Mẹ Suốt biểu tượng... cũng như dễ dàng di chuyển tới các điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Trị. Cùng với đó, trong tổng diện tích xây dựng, cả 3 dự án đều dành không gian cho các tiện ích về giáo dục, y tế, thể thao… hướng tới chăm lo đời sống và đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của cư dân.

Ngoài vị trí thuận tiện, ba dự án còn sở hữu những lợi thế cảnh quan tự nhiên vượt trội, là tiền đề phát triển du lịch Quảng Trị lên đẳng cấp cao. Đó là đồi cát Quang Phú với cảnh quan tự nhiên kỳ thú, còn góp phần điều hòa nước, khí hậu cho khu vực. Là chuỗi các sông, hồ nước ngọt cận kề dự án Hồ Bàu Trên, Bàu Dưới, Bàu Tró hay sông Lệ Kỳ với bức tranh “non nước hữu tình”, trải nghiệm không gian sống, nghỉ dưỡng gần thiên nhiên nhưng vẫn hưởng trọn nhịp sôi động của phố thị.

Ảnh phối cảnh minh họa Khu đô thị phía Tây sông Lệ Kỳ. Ảnh: Sun Property

Những lợi thế hiện hữu này hứa hẹn là nền tảng, cũng là đòn bẩy để kiến tạo một hệ sinh thái vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp được đầu tư đồng bộ và bài bản bởi Sun Group, nâng tầm thương hiệu du lịch vùng đất di sản kép, thu hút khách trong và ngoài nước. Với mỗi dự án, Sun Group “may đo” theo chuẩn mực riêng, khai thác lợi thế vùng đất.

“Ba dự án khởi động hôm nay là bước đi quan trọng tạo tiền đề để Quảng Trị tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt tạo ra các sản phẩm du lịch, khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, các khu đô thị quy mô, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, đóng góp vào công cuộc đưa Quảng Trị trở thành điểm đến xứng tầm quốc gia và quốc tế”, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group nhấn mạnh.

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group phát biểu tại lễ khởi động. Ảnh: Sun Group

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Trị mới mở ra không gian phát triển rộng lớn. Với những dự án phát huy hai tài nguyên “di sản văn hóa thiên nhiên” và “di sản văn hóa lịch sử”, Quảng Trị ngày càng khẳng định vai trò mắt xích quan trọng trên hành lang kinh tế Đông - Tây, Bắc - Nam, tọa độ chiến lược thuộc chuỗi liên kết, hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư giữa Việt Nam với các quốc gia ASEAN và tiểu vùng sông Mê Kông.

Lệ Thanh