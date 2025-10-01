Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Chính phủ về việc lựa chọn 18 doanh nghiệp xây dựng có năng lực tham gia phát triển nhà ở xã hội và xác định 15 địa phương có nhu cầu lớn nhất trong cả nước.

Các doanh nghiệp được chọn, theo Bộ Xây dựng, cần có năng lực, có tâm, có tầm, có ý thức, có trách nhiệm dựa trên nhiều yếu tố.

Đáng lưu ý, doanh nghiệp phải có năng lực tài chính mạnh, đảm bảo khả năng huy động vốn tự có và vốn tín dụng để triển khai dự án quy mô lớn.

Doanh nghiệp được lựa chọn cũng phải có kinh nghiệm làm nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, khu đô thị, nhà ở thương mại với quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn căn. Đồng thời, cần có bộ máy quản trị chuyên nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn lao động đáp ứng yêu cầu.

Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành cùng Chính phủ trong thực hiện mục tiêu an sinh nhà ở, sẵn sàng dành nguồn lực đầu tư cho phân khúc nhà ở xã hội - lĩnh vực lợi nhuận thấp nhưng có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

ộ Xây dựng cũng cân nhắc yếu tố cân đối vùng miền, ưu tiên doanh nghiệp có năng lực triển khai tại các địa phương có nhu cầu nhà ở xã hội lớn như Hà Nội, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng...

Các đơn vị tham gia phải cam kết đồng hành lâu dài trong giai đoạn 2025-2030, có khả năng hình thành chuỗi giá trị khép kín từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành đến quản lý nhà ở xã hội, đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất 15 địa phương có nhu cầu nhà ở xã hội cao nhất gồm: TPHCM, Bắc Ninh, Hà Nội, Tây Ninh, Đồng Nai, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Nghệ An, Thái Nguyên, Ninh Bình và Quảng Trị.

Danh sách 18 doanh nghiệp Bộ Xây dựng đề xuất giới thiệu cho các địa phương để triển khai các dự án nhà ở xã hội: