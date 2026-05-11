Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đánh dấu bước ngoặt chiến lược của du lịch Tây Bắc: từ vùng đất lưu giữ ký ức anh hùng trở thành “không gian trải nghiệm lịch sử sống động”.

Lễ động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ. Ảnh: Ánh Dương

Dự án do Sun Group làm chủ đầu tư có tổng diện tích khoảng 35,35 ha với tổng mức đầu tư dự kiến 2.076 tỷ đồng trong giai đoạn đầu.

Trái tim của dự án là tuyến cáp treo một dây hiện đại dài hơn 5 km, công suất dự kiến lên tới 2.500 khách/giờ. Tuyến cáp hùng vĩ kết nối từ Khu ga đi (kề cận di tích Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng) tới Khu ga đến tọa lạc trên đỉnh Pú Tó Cọ linh thiêng - nơi từng là Đài quan sát của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu.

Một góc phối cảnh dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ. Ảnh: Sun Group

Ở độ cao gần 1.700m giữa đại ngàn Mường Phăng, Pu Tó Cọ là điểm đến hấp dẫn nhưng khó chinh phục khi du khách phải trekking gần 9km đường rừng trong 3 - 4 giờ đồng hồ. Sau khi tuyến cáp treo đi vào hoạt động, thời gian di chuyển được rút ngắn xuống chỉ còn 15 phút.

Tuyến cáp treo không chỉ tạo nên tọa độ du lịch ngoạn mục, mà còn giúp những người cao tuổi, các cựu chiến binh và thế hệ trẻ dễ dàng đặt chân lên điểm cao nhất để ngắm toàn cảnh lòng chảo Điện Biên lịch sử.

Dự án cũng được định vị như một “bảo tàng mở” giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi lịch sử, văn hóa và cảnh quan hòa quyện.

Phối cảnh công trình nhà ga đến trên đỉnh Pú Tó Cọ. Ảnh: Sun Group

Khu vực ga đi thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà sàn mái dốc, mái đá đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái và Mông. Trung tâm quần thể là nhà ga cáp treo cao ba tầng, kết nối với khu chợ phiên truyền thống, tuyến phố đi bộ, đài phun nước cùng hệ thống công trình thương mại, dịch vụ bố trí hài hòa trong cảnh quan xanh.

Trong khi đó, khu ga đến trên đỉnh Pú Tó Cọ được quy hoạch bám theo địa hình tự, lấy cảm hứng từ tích cổ “Thuồng luồng hóa rồng” của người Thái ở Điện Biên.

Tổng thể, khu vực nhà ga đi rộng hơn 15,5 ha và nhà ga đến khoảng 5,89 ha sẽ hình thành nên hệ sinh thái thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí đồng bộ.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chia sẻ: “Tôi đánh giá cao lựa chọn của Sun Group. Một nhà đầu tư uy tín, giàu kinh nghiệm với tầm nhìn chiến lược và triết lý phát triển bền vững cùng với phương châm làm đẹp những vùng đất. Việc Sun Group đầu tư vào Điện Biên thể hiện tầm nhìn chiến lược và sự đồng hành cùng địa phương trong quá trình đánh thức tiềm năng lợi thế du lịch không chỉ của Điện Biên mà còn của cả vùng Tây Bắc”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ánh Dương

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên Trần Tiến Dũng khẳng định dự án là công trình ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Tỉnh sẽ triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đại diện nhà đầu tư, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group cho biết, dự án khởi đầu cho hành trình đầu tư chiến lược của Sun Group tại Điện Biên.

“Chúng tôi mong muốn góp phần đánh thức tiềm năng du lịch, văn hóa, lịch sử và thiên nhiên đặc biệt của vùng đất. Để Điện Biên không chỉ là nơi được nhắc nhớ bởi những chiến công trong quá khứ, mà còn là điểm đến hấp dẫn trong tương lai. Đây không chỉ là công trình phục vụ du lịch hay giao thông, mà còn góp phần kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa. Giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử dân tộc, để bạn bè quốc tế cảm nhận rõ hơn về tinh thần và bản lĩnh Việt Nam”, ông Trường nói.

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ánh Dương

Nằm ở “cửa ngõ phía Tây” của Tổ quốc, Điện Biên giữ vị trí chiến lược trong hành lang kinh tế Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. Tuy nhiên, du lịch nơi đây vẫn chủ yếu dừng lại ở tham quan ngắn ngày. Sự xuất hiện của tổ hợp cáp treo được kỳ vọng sẽ thay đổi thói quen du khách, kéo dài thời gian lưu trú lên 2 - 3 ngày, mở ra chuỗi giá trị mới từ du lịch - dịch vụ. Đồng thời, dự án tạo ra hàng nghìn việc làm, góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống cho cộng đồng địa phương.