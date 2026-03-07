1. Tuyến cáp treo vượt biển nào của Việt Nam dài nhất thế giới?
-
Cáp treo Nữ Hoàng
0%
- Cáp treo Hòn Thơm0%
- Cáp treo Cát Bà0%
- Cáp treo Hồ Mây0%Chính xác
Cáp treo Hòn Thơm là tuyến cáp treo vượt biển dài gần 8 km tại Phú Quốc, được tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công nhận là tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới. Tuyến cáp treo này nối đảo Phú Quốc với đảo Hòn Thơm trong quần đảo An Thới, với hành trình kéo dài khoảng 15-20 phút.
Hệ thống gồm có 69 cabin, mỗi cabin có sức chứa 30 khách, vận hành ở vận tốc tối đa đạt 8,5 m/s. Trên tuyến cáp treo này, du khách sẽ được băng qua mặt biển xanh, các làng chài địa phương cùng những rạn san hô và cụm đảo nhỏ, tạo nên góc nhìn toàn cảnh độc đáo từ trên cao.
2. Tuyến cáp treo này lọt top đẹp nhất châu Á?
-
Sai
0%
- Đúng0%Chính xác
Tạp chí du lịch Travel + Leisure (Mỹ) mới đây công bố danh sách 11 hệ thống cáp treo vào top đẹp nhất châu Á năm 2026. Các công trình phải đáp ứng các tiêu chí về tính độc bản của cảnh quan thiên nhiên, sự phức tạp trong kỹ thuật xây dựng và khả năng mang lại trải nghiệm quan sát toàn cảnh từ trên cao cho du khách.
Việt Nam có 3 hệ thống cáp treo nằm tại ba trung tâm du lịch trọng điểm lọt danh sách này. Ngoài cáp treo Hòn Thơm tại Phú Quốc xếp vị trí đầu, hai đại diện còn lại là cáp treo Bà Nà Hills tại Đà Nẵng và cáp treo Vinpearl tại Nha Trang.
3. Tuyến cáp treo có trụ cao nhất thế giới ở địa phương nào?
-
Quảng Ninh
0%
- Hải Phòng0%
- Đà Nẵng0%
- Cần Thơ0%Chính xác
Tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long ở Hải Phòng được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness xác nhận là tuyến cáp treo có trụ cao nhất thế giới. Trụ cáp thứ 3 của tuyến này cao 214,8 m so với mặt đất.
Tuyến cáp này có chiều dài 3.955 m, được thiết kế 60 cabin, mỗi cabin có sức chứa 30 khách, vận hành tốc độ tối đa 8 m/s, đạt công suất 4.500 khách/giờ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới Cát Bà từ khoảng 20 phút bằng phà xuống còn 9 phút bằng cáp treo.
4. Đâu là cáp treo từng đạt 4 kỷ lục Guinness?
-
Cáp treo Hòn Thơm
0%
- Cáp treo Fansipan0%
- Cáp treo Bà Nà0%
- Cáp treo Cát Bà0%Chính xác
Một tuyến cáp treo trong hệ thống cáp treo Bà Nà từng được công nhận đạt 4 kỷ lục Guinness, gồm: Tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới (hơn 5.771m); Tuyến cáp có độ chênh lệch giữa ga đi và ga đến cao nhất thế giới (hơn 1,368m); Chiều dài một sợi cáp không nối dài nhất thế giới (11.587m); Trọng lượng cuộn cáp nặng nhất thế giới (hơn 141,2 tấn).
5. Đâu là cáp treo vượt núi dài nhất Việt Nam?
-
Cáp treo Fansipan
0%
- Cáp treo Núi Bà Đen0%
- Cáp treo Yên Tử0%
- Cáp treo Bà Nà0%Chính xác
Hệ thống cáp treo Fansipan là tuyến cáp treo ba dây vượt núi dài nhất Việt Nam với tổng chiều dài khoảng 6.200m, nối từ thung lũng Mường Hoa đến khu vực gần đỉnh núi Fansipan. Công trình này khánh thành năm 2016 và từng được Guinness công nhận là cáp treo ba dây dài nhất thế giới tại thời điểm vận hành.
