Chính xác

Cáp treo Hòn Thơm là tuyến cáp treo vượt biển dài gần 8 km tại Phú Quốc, được tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công nhận là tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới. Tuyến cáp treo này nối đảo Phú Quốc với đảo Hòn Thơm trong quần đảo An Thới, với hành trình kéo dài khoảng 15-20 phút.

Hệ thống gồm có 69 cabin, mỗi cabin có sức chứa 30 khách, vận hành ở vận tốc tối đa đạt 8,5 m/s. Trên tuyến cáp treo này, du khách sẽ được băng qua mặt biển xanh, các làng chài địa phương cùng những rạn san hô và cụm đảo nhỏ, tạo nên góc nhìn toàn cảnh độc đáo từ trên cao.