Trải nghiệm nhà mẫu, hàng trăm nhà đầu tư, chuyên viên kinh doanh đã “mục sở thị” tầm nhìn hướng vịnh Hạ Long đắt giá của mỗi căn hộ trong dự án Sun Group Bãi Cháy.

Sa bàn đại đô thị Sun Elite City được trưng bày tại Sun Gallery Hạ Long. Ảnh: Ánh Dương

Sun Gallery Hạ Long - “cánh cửa” khai mở kỳ quan

Sáng 1/11, tại Block C5 – Ngọn Hải Đăng, đường Kỳ Quan (Bãi Cháy, Quảng Ninh), Văn phòng bán hàng Sun Gallery Hạ Long và Nhà mẫu Sun Centro Town đã khai trương, mang đến trải nghiệm “mắt thấy tai nghe” cho nhà đầu tư về ngôi nhà tương lai.

Là nơi tiếp đón khách hàng, tổ chức sự kiện và ra mắt sản phẩm, văn phòng bán hàng được thiết kế như một “triển lãm thu nhỏ” về hành trình kiến tạo của Sun Group tại Quảng Ninh. Và giờ đây, hành trình ấy tiếp tục được hoàn thiện với tổ hợp căn hộ Sun Centro Town, trái tim của đại đô thị Sun Elite City - tâm điểm phồn hoa mới tại vùng đất di sản.

Trong ngày khai trương, văn phòng được trang trí ấn tượng với sắc xanh ngọc và ánh kim - gợi liên tưởng đến mặt nước vịnh Hạ Long buổi sớm. Không gian hiện đại, tinh tế, kết hợp cùng giai điệu âm nhạc du dương mang lại cảm giác thư thái, sang trọng - như mở ra một “cánh cửa” dẫn vào không gian sống thượng lưu với đầy đủ tiện ích giữa trung tâm Bãi Cháy sôi động.

“Tại Văn phòng bán hàng Sun Gallery Hạ Long, khách hàng sẽ được tìm hiểu toàn cảnh quy hoạch dự án Sun Elite City qua sa bàn tổng thể, tham quan các căn hộ mẫu Sun Centro Town, và cảm nhận tâm huyết, tinh thần duy mỹ trong từng đường nét kiến trúc, thiết kế mà Sun Group gửi gắm”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) cắt băng khai trương nhà mẫu Sun Centro Town và văn phòng bán hàng Sun Gallery Hạ Long. Ảnh: Sun Property

Sau lễ cắt băng khai trương, khách mời được tham quan, trải nghiệm không gian 3 căn hộ mẫu Sun Centro Town: studio, 1 phòng ngủ + 1 và 2 phòng ngủ - mỗi căn là một phiên bản sống đậm chất tinh tế, hiện đại và tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Không gian căn hộ mẫu được thiết kế mở, tối ưu tầm nhìn hướng trọn ra vịnh Hạ Long. Mỗi đường nét, vật liệu và gam màu nội thất đều được chọn lựa kỹ càng để mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế và đẳng cấp.

“Chỉ cần mở cửa ban công, vịnh Hạ Long như hiện ra ngay trước mắt - vừa hùng vĩ, vừa yên bình. Tôi đã đầu tư ở nhiều dự án nghỉ dưỡng, nhưng chưa nơi nào mang tới nhiều cảm xúc như ở đây”, chị Nguyễn Thùy Dung (Hà Nội) chia sẻ.

Căn hộ mẫu studio Sun Centro Town. Ảnh: Ánh Dương.

Dự án với đặc quyền “một bước chân”

Nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư, sáng 2/11, Sun Group tiếp tục tổ chức sự kiện Giới thiệu dự án Sun Centro Town, nơi khách hàng được khám phá tiềm năng dự án, lắng nghe tư vấn chuyên sâu và trực tiếp đăng ký giữ chỗ, mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn ngay tại trung tâm Bãi Cháy.

Đáng chú ý, dự án sở hữu đặc quyền “một bước chân”: một bước ra ban công để ngắm trọn vịnh Hạ Long với 1.969 hòn đảo kỳ vĩ. Một bước qua cửa, là chạm đến quảng trường Sun Carnival - tâm điểm lễ hội bốn mùa. Một bước xuống phố, hòa mình vào nhịp sống phồn hoa, nơi VUIFest mở ra âm nhạc, ẩm thực, thương mại và niềm vui cộng hưởng. Một bước ra bến cảng tàu quốc tế, mở lối đến muôn nơi, kết nối kỳ quan Hạ Long với thế giới rộng lớn.

Sự kiện Giới thiệu dự án Sun Centro Town thu hút 600 vị khách mời. Ảnh: Ánh Dương

Đặc quyền này có được nhờ vị trí “kim cương” của dự án. Sun Centro Town tọa lạc tại trung tâm và thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích “all-in-one” từ đại đô thị Sun Elite City. Dự án cũng hưởng trọn hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại của Quảng Ninh, bao gồm các tuyến cao tốc, sân bay quốc tế và đường sắt cao tốc trong tương lai.

Trên quỹ đất vàng hơn 1ha giữa trung tâm Bãi Cháy, ba tòa tháp căn hộ cao 30 tầng được kiến tạo như điểm nhấn của đô thị hiện đại: tầng đế bố trí shophouse, gym, spa, nhà hàng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân. Tiện ích cao cấp tại tầng 1 và tầng 30 với trần cao 7m tạo không gian thoáng và sang trọng. Xen giữa là 27 tầng căn hộ thiết kế tối ưu, bàn giao full nội thất (trừ thiết bị điện tử), đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng hoặc khai thác cho thuê.

Sun Centro Town sở hữu tầm nhìn hướng vịnh Hạ Long và đặc quyền “một bước” ra biển. Ảnh phối cảnh: Sun Property

“Không chỉ căn hộ view biển mà những căn view nội khu với mức giá “mềm” hơn cũng được thị trường đón nhận thời gian qua. Sau hai tòa tháp đầu tiên, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tòa C3 - tòa tháp cuối cùng của dự án. Đây là cơ hội đầu tư hấp dẫn cho những chủ nhân nhìn thấy tiềm năng của một Bãi Cháy đang chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt trong định hướng phát triển kinh tế đêm. Tính đến ngày 2/11, tòa C3 đã nhận được gần 1.500 lượt đặt chỗ.”, đại diện Sun Property chia sẻ.

Chuỗi sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển của Sun Group tại Quảng Ninh, mà còn mở ra cơ hội để khách hàng tiếp cận trực tiếp, cảm nhận chất lượng sản phẩm và tầm nhìn của chủ đầu tư luôn đặt trải nghiệm và quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu.

Lệ Thanh