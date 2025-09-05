Sự kiện ghi dấu một năm rực rỡ của Sun Group trên hành trình làm đẹp vùng đất phía Nam Hà Nội.

Toàn cảnh sự kiện “Tổng kết chiến dịch bán hàng Sun Urban City - Hành trình rực rỡ”. Ảnh: Ánh Dương

Với thông điệp “Hành trình rực rỡ”, sự kiện điểm lại những kết quả ấn tượng, đánh giá sức hút mạnh mẽ của Sun Urban City trên thị trường bất động sản khu vực, đồng thời truyền đi niềm tin về tương lai một đô thị bứt phá, hiện đại, tràn đầy triển vọng phía Nam Thủ đô.

Hành trình phát triển ấn tượng chỉ sau 1 năm

“Cách đây hơn một năm, xung quanh khu vực diễn ra sự kiện ngày hôm nay đều là đồng xanh, cỏ mọc. Ngày hôm nay khi chúng ta quay lại đây thì vùng đất này đã thực sự “lột xác” với quảng trường, đại lộ, hàng loạt căn hộ cao cấp, tiện ích vui chơi, giải trí đẳng cấp,… không thua kém những thành phố lớn trên cả nước” , đại diện Sun Property nhấn mạnh.

Phát biểu mở đầu sự kiện của đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) đã khơi gợi niềm hứng khởi cho 1.500 chuyên viên tư vấn và khách mời có mặt tại sự kiện. Sau thời gian ngắn triển khai với tiến độ thi công “thần tốc” và quyết tâm nâng tầm điểm đến, Sun Urban City đã dần hiện hữu với các tòa căn hộ Art Residence rực rỡ như một bức họa đang bàn giao cho khách hay các dãy townhouse/villa Kim Ngân - Kim Tiền bám trục đại lộ lễ hội thời thượng.

Không gian nghệ thuật ấn tượng thổi bùng sức nóng sự kiện. Ảnh: Ánh Dương

Đồng thời, nơi đây cũng trở thành “điểm hẹn” vui chơi giải trí mới. Hàng loạt công trình sôi động lần lượt đi vào vận hành như Công viên Lễ hội, show nhạc nước đẳng cấp quốc tế, chợ đêm VUI-Fest hay Công viên nước Sun World Hà Nam, thu hút hàng vạn lượt khách tham quan. Mỗi công trình vừa mang đến trải nghiệm giải trí mới mẻ, hiện đại, vừa mang theo những giá trị văn hóa - lịch sử của vùng đất như biểu tượng trống Đọi Tam, cầu Long Kiều,…

Nằm tại tâm điểm liên kết giữa Thủ đô Hà Nội và vùng Bắc Trung Bộ, Sun Urban City thừa hưởng lợi thế giao thông vượt trội như mạng lưới cao tốc Bắc - Nam, đường vành đai, đường sắt quốc gia… Dự án sở hữu một ưu thế hiếm có: liền kề hệ thống tiện ích cấp vùng như Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, khu đô thị đại học Nam Cao, chuỗi trường học quốc tế, viện nghiên cứu và khu công nghệ cao…

Sun Property vinh danh các đại lý phân phối chính thức dự án. Ảnh: Ánh Dương

Lợi thế vượt trội về khả năng kết nối cùng “vệ tinh” tiện ích nội - ngoại khu đa dạng, mỗi sản phẩm bất động sản tại Sun Urban City đều được thị trường đón nhận nồng nhiệt: tháng 10/2024, 93% quỹ hàng đợt một có chủ; tháng 3/2025, 83% quỹ hàng căn hộ đợt 2 “cháy hàng” sau 2 giờ,...

Đó là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn chiến lược của chủ đầu tư và những nỗ lực từ tinh thần nhiệt huyết của các “chiến binh kinh doanh”. Thông qua sự kiện, Sun Property cũng đã dành sự tri ân, cảm ơn sự đồng hành tận tâm, bền bỉ từ phía đại lý phân phối chính thức dự án.

Flora Avenue - “Chương mới” rực rỡ và khác biệt

“Hành trình rực rỡ” tại Sun Urban City tiếp tục thăng hoa cùng sự hé lộ của mảnh ghép mới Flora Avenue.

Flora Avenue được giới thiệu với vị trí “trung tâm của trung tâm” đắt giá, với hệ thống giao thông thuận tiện cả nội khu lẫn ngoại khu. Về ngoại khu, phân khu tiếp cận trực tiếp tuyến Vành đai 5 Vùng Thủ đô, đồng thời được kết nối qua đường gom từ nút giao Phú Thứ, mở ra khả năng liên kết vùng nhanh chóng và thuận lợi đến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Phân khu Flora Avenue hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo sức hút lớn trên thị trường. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Bên trong đại đô thị, Flora Avenue là điểm hội tụ các trục giao thông huyết mạch: tuyến đường 36m chạy từ nút giao Phú Thứ, đi dọc dự án Bắc Châu Giang tới đường Lê Duẩn; cùng tuyến đường 32m xuyên tâm, kết nối trực tiếp sang hai đô thị kế cận của quần thể Sun Mega City là Sun River City và Sun Legacy City.

Mang hai sắc thái đối lập mà hài hòa: những tháp cao tầng trẻ trung, đầy sức sống song hành cùng những mái nhà thấp tầng nương mình bên đại lộ hoa rực rỡ, Flora Avenue được kỳ vọng sẽ nhanh chóng trở thành điểm sáng trên bản đồ bất động sản, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị phía Nam Thủ đô.

Hơn 1500 chuyên viên kinh doanh sẵn sàng chinh phục bảng hàng. Ảnh: Ánh Dương

Đã và đang dần hình thành trong lòng Sun Urban City, phân khu Flora Avenue sẽ là mảnh ghép tươi sáng, chào đón những cư dân của quê hương mới Ninh Bình đến tận hưởng một chuẩn sống khác biệt. Họ sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện “sống cuộc đời rực rỡ” - câu chuyện mà Sun Group đã và đang kiến tạo trong suốt hành trình phát triển, tại vùng đất phía Nam Thủ đô đang thay đổi từng ngày.

