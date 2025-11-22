Ngày 19/11, Đức chính thức vén màn nguyên mẫu xe tăng Leopard 2A8 đầu tiên được chế tạo hoàn toàn mới sau 33 năm - không phải nâng cấp, mà là một cỗ máy tác chiến thế hệ mới tích hợp sẵn hệ thống đánh chặn Trophy của Israel, khả năng bắn rơi drone, giáp chống đạn xuyên hiện đại nhất và mạng chiến thuật số hóa hoàn chỉnh. Đây chính là câu trả lời đanh thép của châu Âu trước drone và tên lửa chống tăng đang thống trị chiến trường hiện đại. Leopard 2A8 không chỉ là xe tăng, nó là “lá chắn thép” bất tử sắp thống trị lục địa già từ năm 2027.

Xe tăng Leopard 2A8. Ảnh: KMW (Krauss-Maffei Wegmann – hiện là một phần của Tập đoàn KNDS)

Bản demo xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới Leopard 2A8. Video: Flugzeuggucker

Xe tăng Leopard 2A8 không phải là một bản nâng cấp mà là bước tiến vượt bậc về công nghệ, tổng hợp toàn bộ bài học từ chiến trường Ukraine và những giải pháp tiên tiến nhất hiện nay, biến Leopard 2A8 thành xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất châu Âu vào cuối thập kỷ này.

Khác hẳn các phiên bản 2A5, 2A6, 2A7 trước đây vốn được cải tiến từ kho xe cũ, toàn bộ 123 chiếc Leopard 2A8 dành cho quân đội Đức (Bundeswehr) sẽ được sản xuất mới tại nhà máy Munich.

Việc chế tạo từ đầu giúp tối ưu dây chuyền, tích hợp sẵn mọi hệ thống hiện đại ngay từ giai đoạn lắp ráp và đảm bảo tuổi thọ khung thân ít nhất 30–40 năm.

Điểm nhấn lớn nhất chính là hệ thống bảo vệ. Leopard 2A8 là phiên bản Leopard 2 đầu tiên được lắp sẵn hệ thống bảo vệ chủ động Trophy của Israel ngay tại nhà máy.

Trophy đã chứng minh hiệu quả thực chiến khi đánh chặn thành công Javelin, Kornet, RPG-29 và cả đạn pháo 125mm.

Hệ thống sử dụng bốn radar AESA băng tần Ka và hai bệ phóng đối trọng, bảo vệ 360° và có khả năng đối phó đồng thời nhiều mối đe dọa từ mọi hướng.

Kết hợp với Trophy là lớp giáp thụ động thế hệ mới sử dụng vật liệu composite tiên tiến, tấm giáp phản ứng nổ hiện đại và lưới thép chống drone RPG, giúp phần tháp pháo và mặt trước thân xe đạt mức độ chống chịu chưa từng có trước đạn xuyên giáp dưới cỡ APFSDS hiện đại cũng như đầu đạn tandem.

Xe tăng Leopard 2A8 được trưng bày tại Eurosatory. (Nguồn ảnh: Army Recognition)

Về hỏa lực, Leopard 2A8 vẫn giữ khẩu pháo trơn L55A1 120mm nổi tiếng của Rheinmetall – khẩu pháo đã thể hiện sức mạnh vượt trội tại Ukraine.

Tuy nhiên, xe được bổ sung các loại đạn mới: đạn xuyên DM83 có tốc độ đầu nòng gần 1.750 m/s và đặc biệt là đạn lập trình đa năng DM11 có thể phát nổ trên không để tiêu diệt bộ binh, drone và trực thăng bay thấp.

Hệ thống điều khiển hỏa lực được nâng cấp toàn diện với máy tính đạn đạo mới, cảm biến khí tượng tích hợp, camera nhiệt Attica thế hệ thứ ba và kính ngắm PERI RTWL, giúp khả năng bắn chính xác mục tiêu chuyển động khi xe đang chạy tốc độ cao được cải thiện rõ rệt.

Leopard 2A8 cũng là một trong những xe tăng đầu tiên trên thế giới sở hữu khả năng nhận thức tình huống 360° thực sự.

Hệ thống camera toàn cảnh SEOSS kết hợp cảm biến hồng ngoại và radar mini tạo ra bức tranh chiến trường thời gian thực.

Xe còn được trang bị hệ thống phát hiện, cảnh báo và chống drone riêng, có thể tự động bung màn khói đa phổ hoặc điều khiển súng máy đồng trục bắn hạ UAV cỡ nhỏ.

Về động lực, động cơ diesel MTU MB 873 Ka-501 1.500 mã lực được tinh chỉnh và kết hợp hộp số mới, duy trì tỷ lệ công suất/trọng lượng xuất sắc khoảng 24 mã lực/tấn dù trọng lượng chiến đấu tăng lên 66–68 tấn tùy cấu hình giáp.

Tập đoàn KNDS Đức đã công bố Leopard 2A8. Ảnh: KNDS

Hệ thống treo thủy khí thế hệ mới mang lại độ êm ái cao hơn trên địa hình xấu và giảm mệt mỏi cho kíp xe trong các hành quân dài.

Khả năng kết nối chiến trường cũng được nâng lên một tầm cao mới nhờ chuẩn mạng chiến thuật SOTAS IP, cho phép trao đổi dữ liệu tốc độ cao với mọi đơn vị bạn – từ xe tăng, bộ binh cho đến drone và pháo binh.

Kíp xe có thể nhận mục tiêu trực tiếp từ UAV, rút ngắn đáng kể thời gian từ phát hiện đến khai hỏa.

Lộ trình đưa Leopard 2A8 vào biên chế đã rất rõ ràng: năm 2026 tiến hành thử nghiệm quân sự nghiêm ngặt, năm 2027 bắt đầu giao lô đầu tiên (18–35 xe) cho lữ đoàn tăng cường tại Lithuania, và từ 2027 đến 2030 hoàn thành toàn bộ 123 chiếc cho Đức, đồng thời thay thế dần các Leopard 2A6/2A7 cũ.

Nhiều quốc gia châu Âu khác như Na Uy, Hà Lan, Cộng hòa Czech, Hungary cũng đã đặt hàng hoặc đang đàm phán phiên bản 2A8 của riêng mình.

Với tất cả những nâng cấp trên, Leopard 2A8 không chỉ là câu trả lời trực tiếp của Đức trước các thách thức chiến trường hiện đại mà còn là tuyên ngôn mạnh mẽ: dòng xe tăng Leopard 2 huyền thoại vẫn sẽ tiếp tục thống trị chiến trường châu Âu ít nhất đến năm 2050.