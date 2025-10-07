10 năm ‘Mizuiku - Em yêu nước sạch’:

Ông Ashish Joshi - Tổng Giám đốc điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam

- Thưa ông, mười năm là một chặng đường đáng nhớ. Ông đánh giá thế nào về những kết quả Mizuiku đã đạt được tại Việt Nam?

Mizuiku là một sáng kiến khởi nguồn từ Nhật Bản vào năm 2004 bởi Tập đoàn Suntory, với sứ mệnh giáo dục thế hệ trẻ về ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Việt Nam là quốc gia đầu tiên bên ngoài Nhật Bản được lựa chọn triển khai từ năm 2015. Suốt một thập kỷ qua, “Mizuiku - Em yêu nước sạch” đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình phát triển bền vững của Suntory PepsiCo tại Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm “Bảo tồn nguồn nước - Nuôi dưỡng tương lai” - một hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 10 năm chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” triển khai tại Việt Nam

Chúng tôi rất tự hào khi nhìn lại những tác động sâu rộng đến cộng đồng: gần 1 triệu học sinh được tiếp cận trực tiếp với các bài học về nguồn nước; hơn 16.000 giáo viên được tập huấn để trở thành “người truyền lửa”; gần 200 công trình nước sạch được xây dựng và cải tạo, giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt trên cả nước. Những con số này không chỉ thể hiện quy mô, mà còn khẳng định sức ảnh hưởng bền bỉ của chương trình.

Việt Nam hiện nay được coi là một trong những điển hình thành công nhất toàn cầu về việc đưa Mizuiku vào thực tiễn, tạo nền tảng vững chắc cho một tương lai phát triển bền vững.

- Theo ông, đâu là điểm đặc biệt khiến Mizuiku tại Việt Nam trở thành dấu ấn khác biệt so với các quốc gia khác?

Điểm nổi bật nhất chính là sự bản địa hóa chương trình trên nền tảng giáo dục chủ động của Nhật Bản. Chúng tôi chú trọng đưa học sinh làm trung tâm, đồng thời trang bị kiến thức cho giáo viên để trở thành “người truyền lửa” - hạt nhân lan tỏa. Các hoạt động được triển khai cả trong lớp học và ngoài thiên nhiên, khơi gợi sự sáng tạo và tình yêu môi trường của trẻ nhỏ.

Một yếu tố quan trọng khác chính là mô hình hợp tác công - tư chiến lược. Năm 2023, chúng tôi hợp tác chiến lược với Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đó, tài liệu của chương trình Mizuiku được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt trở thành nội dung giảng dạy chính khóa cho cấp tiểu học trên toàn quốc. Đây là bước tiến quan trọng, giúp chương trình được nhân rộng tới 34 tỉnh, thành.

Tháng 7/2025, Mizuiku tiếp tục tạo dấu ấn khi phối hợp cùng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, triển khai hoạt động “Trải nghiệm thiên nhiên cùng Mizuiku”. Đây là sáng kiến giáo dục về nguồn nước gắn với rừng đầu tiên tại Việt Nam theo mô hình hợp tác công - tư, nuôi dưỡng tình yêu và ý thức bảo vệ rừng và nguồn nước.

- Nhìn về 10 năm tới, Suntory PepsiCo Việt Nam đặt ra định hướng nào cho Mizuiku tại Việt Nam?

Chúng tôi hiện có hai mục tiêu song song: chiều rộng và chiều sâu. Về chiều rộng, chúng tôi tiếp cận mở rộng quy mô giáo dục đến học sinh, giáo viên và lan tỏa ra cộng đồng.

Học sinh tham gia sáng kiến “Khám phá thiên nhiên cùng Mizuiku” - phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại tỉnh Bến Tre vào tháng 6/2025

Về chiều sâu, chúng tôi muốn học sinh không chỉ học trong lớp mà còn được trải nghiệm trực tiếp. Đó là lý do chúng tôi đưa yếu tố “học từ thiên nhiên” vào chương trình. Tôi từng tham dự một buổi học trong rừng và vô cùng ấn tượng: các em nhỏ không chỉ học kiến thức về nước, mà còn cảm nhận tình yêu thiên nhiên từ chính trải nghiệm thực tế. Tôi tin rằng hình thức giáo dục này có sức lan tỏa mạnh mẽ, bởi khi các em lớn lên, tình yêu ấy sẽ biến thành trách nhiệm bảo vệ môi trường.

- Suntory PepsiCo dường như đầu tư đáng kể cho Mizuiku và nhiều sáng kiến về nguồn nước. Ông nhìn nhận thế nào về lợi ích lâu dài so với chi phí đầu tư?

Được dẫn dắt bởi tầm nhìn “Growing for Good - Phát triển vì điều tốt đẹp”, chúng tôi luôn đặt trọng tâm vào việc tạo ra tác động tích cực cho xã hội. Điều này đã là một phần trong “NDADNA” của tập đoàn Suntory ngay từ ngày đầu tại Nhật Bản: không chỉ làm kinh doanh, mà còn đầu tư trở lại cho cộng đồng.

Nếu nhìn vào Mizuiku, đây không chỉ thuần là trách nhiệm xã hội mà là một mô hình phát triển bền vững chiến lược. Suntory PepsiCo là công ty phát triển nhờ vào nguồn nước - nước là nền tảng của mọi sản phẩm: từ trà, cà phê, nước giải khát cho đến tất cả các dải sản phẩm của tập đoàn. Chính vì vậy, bảo tồn và nuôi dưỡng hệ sinh thái nguồn nước không chỉ là trách nhiệm, mà là điều kiện sống còn cho sự phát triển lâu dài của công ty.

Khi đầu tư vào giáo dục và bảo tồn nguồn nước, chúng tôi vừa góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, vừa đảm bảo nguồn tài nguyên quý giá này sẽ tiếp tục hiện hữu trong nhiều thập kỷ tới. Với lợi ích lâu dài, giá trị xã hội, giá trị môi trường mà Mizuiku góp sức tại Việt Nam - duy trì nguồn nước sạch, ổn định và bền vững - thì những giá trị này đã vượt kỳ vọng. Đây là giá trị thực sự của phát triển bền vững, phát triển trong hiện tại mà không lấy đi tài nguyên, thậm chí bồi hoàn cho tương lai.

Lâm An (Thực hiện)