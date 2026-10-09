Tại HR Asia Awards 2026, Suntory PepsiCo Việt Nam được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm thứ tư liên tiếp, cùng bốn giải thưởng. Ông Nguyễn Hiếu Trường An - Phó Tổng Giám đốc chia sẻ về chiến lược lấy con người làm trung tâm.

Ông Nguyễn Hiếu Trường An - Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự (đứng giữa) cùng đội ngũ Suntory PepsiCo Việt Nam nhận giải thưởng HRAA2026

- Chiến lược lấy con người làm trọng tâm được Suntory PepsiCo Việt Nam thể hiện qua những ưu tiên nào trong chiến lược nhân sự?

Với Suntory PepsiCo Việt Nam, lấy con người làm trung tâm là định hướng xuyên suốt trong cách chúng tôi vận hành và phát triển. Chúng tôi tạo điều kiện để mỗi nhân viên được lắng nghe, hỗ trợ, phát triển và phát huy tốt nhất năng lực của mình.

Điều này được thể hiện trong toàn bộ hành trình trải nghiệm nhân viên, từ xây dựng môi trường làm việc, phát triển năng lực, thúc đẩy đa dạng và hòa nhập đến ứng dụng công nghệ. Chúng tôi cũng chú trọng đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhân viên tại nhà máy, văn phòng, lực lượng tuyến đầu, các cấp quản lý và gia đình của họ.

Mục tiêu cuối cùng là trao quyền để mỗi cá nhân phát huy trọn vẹn tiềm năng của mình, đồng thời tạo nên một tập thể có khả năng thích ứng, đổi mới và phát triển bền vữngtrong một thế giới không ngừng thay đổi.

Gia đình của cán bộ nhân viên Suntory PepsiCo được mời đến thăm nhà máy

- Suntory PepsiCo Việt Nam vừa được trao giải HR Asia Hạng mục Chuyển đổi năng lực nhân sự (People Transformation Award). Điều này có ý nghĩa như thế nào trong chiến lược phát triển nhân sự của công ty?

Chúng tôi nhìn nhận học tập liên tục không chỉ là một chương trình đào tạo, mà là năng lực chiến lược của tổ chức. Tại Suntory PepsiCo Việt Nam, chúng tôi xây dựng văn hóa học tập mở và linh hoạt, nơi nhân viên có thể học mọi lúc, mọi nơi qua nhiều hình thức như học trực tuyến, dự án thực tế, mentoring, coaching, chia sẻ nội bộ và cộng đồng học tập.

Mục tiêu là xây dựng lực lượng lao động linh hoạt, thích ứng với thay đổi và chủ động tìm kiếm cách làm mới. Quan trọng hơn, học tập cần gắn với thực tiễn công việc, để kiến thức mới được áp dụng hiệu quả, tạo giá trị cho cá nhân, đội ngũ và tổ chức.

- Chiến lược đa dạng, công bằng và hoà nhập (DEI) được xem là một trong những điểm mạnh của Suntory PepsiCo Việt Nam. Làm thế nào để DEI trở thành một phần của văn hóa doanh nghiệp?

Chúng tôi tin rằng DEI chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành một phần trong cách tổ chức lãnh đạo, phát triển nhân tài và tạo ra trải nghiệm hằng ngày cho nhân viên.

Tại Suntory PepsiCo, Ủy ban DEI đóng vai trò kết nối các góc nhìn đa dạng trong tổ chức và thúc đẩy những cải tiến liên tục nhằm xây dựng một môi trường làm việc cởi mở, tôn trọng và hòa nhập. Các chương trình về lãnh đạo dung hợp cũng giúp đội ngũ quản lý hiểu rõ hơn về sự đa dạng trong lực lượng lao động, khuyến khích những quan điểm khác biệt, và tạo ra một môi trường mà mọi người đều có cơ hội phát huy tiềm năng, đóng góp và thành công.

Chúng tôi cũng triển khai Lộ trình học tập DEI từ năm 2024, với các nội dung như thiên kiến vô thức, trí tuệ cảm xúc tại nơi làm việc và HBDI. Đến nay đã có 34 lớp học với hơn 1.000 lượt tham gia. Những chương trình này giúp nhân viên hiểu hơn về các góc nhìn khác nhau, từ đó cải thiện khả năng giao tiếp và hợp tác.

DEI cũng được thể hiện trong hành trình phát triển nhân tài. Hiện 52% vị trí lãnh đạo cấp cao tại Suntory PepsiCo Việt Nam do nữ giới đảm nhiệm, và 48,5% nhân sự trong nguồn nhân tài kế cận cho các vị trí lãnh đạo là nữ. Những con số này cho thấy chúng tôi đang tiếp tục xây dựng một đội ngũ đa dạng, đồng thời chuẩn bị nguồn lực cho thế hệ lãnh đạo tương lai.

- Suntory PepsiCo Việt Nam cũng được vinh danh ở hạng mục Môi trường làm việc bền vững. Theo ông, vì sao xây dựng một môi trường làm việc bền vững cũng chính là đầu tư cho con người?

Chúng tôi tin rằng tính bền vững của một tổ chức bắt đầu từ con người và văn hóa. Một môi trường làm việc bền vững không chỉ thể hiện qua cam kết về môi trường và trách nhiệm xã hội, mà còn là nơi nhân viên được tôn trọng, lắng nghe, phát triển và có cơ hội tạo ra giá trị lâu dài.

Khi nhân viên được khuyến khích học hỏi, đóng góp và gắn kết với tập thể, tổ chức sẽ có nền tảng vững chắc hơn để thích ứng và tăng trưởng bền vững. Tinh thần này cũng được lan tỏa ra cộng đồng, để những giá trị được xây dựng trong doanh nghiệp tiếp tục tạo ra tác động tích cực bên ngoài.

- Suntory PepsiCo sẽ tiếp tục ưu tiên điều gì trong xây dựng nơi làm việc tương lai?

Những giải thưởng là sự ghi nhận đáng trân trọng và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cao gắn kết và trải nghiệm nhân viên. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào con người, thúc đẩy văn hóa hòa nhập, mở rộng cơ hội học tập và phát triển năng lực, đồng thời tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả làm việc, xây dựng một tổ chức linh hoạt và sẵn sàng cho tương lai. Chúng tôi tin rằng đội ngũ phát triển bền vững chính là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Bích Đào