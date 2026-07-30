Tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng công bố Quyết định của Bộ Chính trị về phân công, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, Ban Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị gồm 31 thành viên do các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng công bố Quyết định của Bộ Chính trị về phân công, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau khi nghe công bố Quyết định của Bộ Chính trị về phân công, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo; báo cáo của các Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và ý kiến phát biểu tại Phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương không đơn thuần là việc thay đổi về phân công nhiệm vụ mà sâu xa hơn là sự chuyển đổi về trọng tâm công tác để đáp ứng với yêu cầu công tác của giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, sự lãnh đạo của Trung ương, sự lãnh đạo của Ban Chỉ đạo là thống nhất, xuyên suốt, không đứt quãng. Mọi chủ trương, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đã được ban hành phải tiếp tục được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ, không để việc kiện toàn tổ chức ảnh hưởng đến các công việc đang thực hiện.

Cùng với việc kiện toàn, Ban Chỉ đạo Trung ương phải khẩn trương hướng dẫn, thống nhất việc kiện toàn Ban Chỉ đạo của các ban, bộ, ngành, các địa phương, đảm bảo đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và trách nhiệm người đứng đầu.

Đồng thời, kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo ở các cấp theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đủ thẩm quyền, năng lực tham mưu, đôn đốc, điều phối thực hiện. Việc kiện toàn phải thực sự làm cho bộ máy chỉ đạo mạnh hơn, hành động nhanh hơn, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn, đúng với yêu cầu chuyển trọng tâm từ ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện và kiến tạo để có kết quả cụ thể.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Về những định hướng lớn để thực hiện Nghị quyết 57 trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, tiếp tục chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ vấn đề cần giải quyết, sản phẩm cuối cùng, đối tượng sử dụng, cơ quan và người chịu trách nhiệm, điều kiện thực hiện và tiêu chí đánh giá.

Nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi sản phẩm được đưa vào sử dụng và tạo ra kết quả có thể đo lường, kiểm chứng. Việc đã đủ điều kiện phải triển khai ngay và làm đến cùng. Việc còn vướng phải xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền và thời hạn xử lý. Việc mới, chưa có tiền lệ cần được thử nghiệm có kiểm soát; không vì khó mà không làm nhưng cũng không nhân rộng khi chưa chứng minh được hiệu quả.