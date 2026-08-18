Dịp này, khu du lịch còn mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm các sản phẩm vui chơi mới ra mắt trong năm 2026 như đường trượt cầu vồng Rainbow Rush, xe tăng Hành trình Chiến Xa, Go Kart, tàu lượn Sky Rush cùng hệ thống đường trượt nước tại Biển Tiên Đồng, góp phần đa dạng hóa lựa chọn vui chơi trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

Tặng 2.000 vé cổng ngày 2/9 cùng chuỗi hoạt động hấp dẫn

Trong ngày 2/9, Suối Tiên sẽ tặng 2.000 vé cổng cho những du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng đến sớm nhất. Chương trình được triển khai nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tạo nên không khí chào mừng Quốc khánh rộng khắp.

Hình ảnh du khách mặc áo đỏ sao vàng trở thành điểm nhấn ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước

Song song chương trình ưu đãi, chuỗi hoạt động nghệ thuật sẽ được diễn ra xuyên suốt ngày lễ đáp ứng nhu cầu giải trí của du khách. Show diễu hành xe tăng tái hiện hình ảnh quen thuộc trong các sự kiện trọng đại của đất nước, góp phần tạo nên bầu không khí trang trọng, ý nghĩa trong dịp Quốc khánh. Các tiết mục xiếc múa lửa, chú hề vui nhộn, nàng tiên cá xinh đẹp, DJ sôi động… được bố trí nhiều khung giờ trong ngày, diễn ra tại nhiều địa điểm trong công viên, mang đến đa dạng về lựa chọn giải trí cho du khách.

Diễu hành xe tăng qua nhiều cung đường, thể hiện khí thế hào hùng và lan tỏa tinh thần dân tộc

Điểm nhấn là show sân khấu hóa Sơn Tinh Thủy Tinh tái hiện truyền thuyết dân gian Việt Nam thông qua màn trình diễn võ thuật kết hợp hiệu ứng khói - lửa hoành tráng. Điểm nhấn phải nhắc đến là show này sẽ có phiên bản diễn vào khung giờ tối kết hợp pháo hoa rực rỡ.

Show Sơn Tinh Thủy Tinh mang đến trải nghiệm nghệ thuật đậm bản sắc văn hóa Việt

Dịp này, Suối Tiên còn tổ chức nhiều trò chơi tương tác như Đầu xuôi đuôi lọt, Đập túi mù và Thả bóng Ziczac. Người tham gia có cơ hội nhận nhiều phần quà lưu niệm và quà tặng từ Ban tổ chức, góp phần tăng thêm trải nghiệm trong hành trình vui chơi dịp Quốc khánh.

Chinh phục loạt trò chơi mới, giải nhiệt tại Biển Tiên Đồng

Tô điểm cho hành trình khám phá, loạt trò chơi mới được Suối Tiên ra mắt trong năm 2026 tiếp tục mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.

Đường trượt sắc màu Rainbow Rush sở hữu thiết kế nhiều làn trượt cùng các đoạn dốc liên hoàn, tạo nên những màn so tài tốc độ đầy sôi động và hứng khởi. Xe tăng Hành trình Chiến Xa mang đến trải nghiệm cầm lái vượt địa hình qua những cung đường thử thách giữa rặng dừa xanh mát của Suối Tiên Farm. Đường đua chuyên biệt Go Kart cho phép người chơi thử thách kỹ năng làm chủ tốc độ qua những khúc ôm cua gắt. Tàu lượn Sky Rush trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai thích cảm giác chuyển hướng liên tục giữa không trung.

Đường trượt sắc màu Rainbow Rush được Suối Tiên đưa vào hoạt động từ tháng 6/2026

Biển Tiên Đồng tiếp tục là điểm đến yêu thích của nhiều gia đình trong những ngày nghỉ lễ. Bên cạnh làn nước mát lạnh và hơn 30 hạng mục vui chơi dưới nước, nơi đây còn sở hữu tổ hợp đường trượt đua thần tốc, đường trượt đua vô cực cùng hệ thống máng trượt Thần Rồng, Thần Ngư với nhiều cấp độ trải nghiệm hấp dẫn.

Biển Tiên Đồng thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, giải nhiệt trong dịp nghỉ lễ

Thưởng thức ẩm thực & khám phá không gian xanh Suối Tiên Farm

Hành trình vui chơi của du khách trở nên trọn vẹn hơn cùng thế giới ẩm thực đa dạng tại hệ thống nhà hàng được bố trí đều khắp công viên. Bên cạnh các món ăn đậm chất Việt là thực đơn Á - Âu phong phú. Trong đó nổi bật là món Lẩu phụng ô trái dừa Trường Thọ kết hợp giữa gà H'mông và nước dừa tươi thanh mát, bổ dưỡng.

Với những du khách yêu thiên nhiên, Suối Tiên Farm là điểm đến lý tưởng để đạp xe, tham quan vườn, hái trái cây theo mùa và thưởng thức nông sản tại chỗ. Trên diện tích gần 5 ha với hơn 30 giống cây ăn trái, khu nông trại góp phần mang đến những trải nghiệm sinh thái thư giãn bên cạnh các hoạt động vui chơi, giải trí.

Trong không khí chào mừng Quốc khánh 2/9, Suối Tiên mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho mọi lứa tuổi, từ vui chơi giải trí, thưởng thức ẩm thực đến khám phá không gian sinh thái. Thông tin chi tiết về chương trình, giá vé và các ưu đãi đang được cập nhật trên website chính thức của khu du lịch để du khách dễ dàng chuẩn bị cho kỳ nghỉ sắp tới.

Khu Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên

Địa chỉ: 120 Xa Lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

Hotline: 1900 636 787

Facebook: www.fb.com/SuoiTienThemePark

Website: https://suoitien.vn

Ngọc Minh