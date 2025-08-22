Khởi động năm học mới, với nhiều điều để học và nhiều trò để chơi và khám phá, việc xây dựng một thực đơn vừa mới lạ, vừa tươi ngon, đồng thời kích thích vị giác và tiếp thêm năng lượng tích cực cho tuổi học trò hiếu động sẽ là thử thách thú vị dành cho các mẹ.

Một trong những lựa chọn lý tưởng cho thực đơn mùa tựu trường mà các mẹ có thể cân nhắc là súp gà Mỹ hầm thuốc bắc - món ăn tươi ngon, đa sắc vị, đủ sức khiến các bạn học sinh hào hứng thưởng thức.

Điểm nhấn của món ăn chính là phần thịt gà Mỹ mềm ngọt, có vị ngọt thanh, nước súp trong và thơm dịu, thịt gà mềm ngọt thấm vị thuốc bắc. Đây là món ăn không chỉ ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng, giúp các bé được bồi bổ sức khỏe, thêm năng lượng và ấm bụng cho ngày tựu trường.

Đầu tiên, mẹ cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

- 600g đùi tỏi gà Mỹ có xương (chặt miếng vừa ăn)

- 900ml nước dùng gà

- Táo đỏ, kỷ tử, hoài sơn, bạch quả, đẳng sâm, thục địa, ý dĩ (mỗi loại 5-10g)

- Gừng tươi (2 lát), muối, bột gà, đường phèn vừa đủ

Cách thực hiện:

Sơ chế gà: Rửa sạch, chần sơ gà trong nước sôi 2 phút để khử mùi, sau đó vớt ra để ráo.

Chuẩn bị thuốc bắc: Ngâm các vị thuốc bắc trong nước ấm khoảng 5 phút, rửa sạch.

Nấu súp: Cho nước dùng gà vào nồi cùng gừng, thuốc bắc, gà, muối và đường phèn. Đun sôi, hớt bọt.

Hầm: Hạ nhỏ lửa, đậy nắp hầm khoảng 25 phút cho gà mềm. Vớt gà ra, tiếp tục hầm thuốc bắc thêm 20 phút cho dậy mùi.

Hoàn thiện: Cho gà trở lại nồi, nêm nếm vừa ăn. Dùng nóng.

Chỉ với vài bước chế biến đơn giản, món súp gà Mỹ hầm thuốc bắc sẽ trở thành lựa chọn vừa ngon miệng, vừa giàu dinh dưỡng, giúp thực đơn mùa tựu trường thêm phong phú, tươi mới và cực kỳ hấp dẫn với các bạn học sinh, khiến từng bữa ăn trở nên thú vị hơn.

Chi tiết công thức và hướng dẫn, các mẹ có thể tham khảo tại: https://usapeec-vietnam.org/recipes/ga-my-ham-thuoc-bac/

Hiệp hội Xuất khẩu trứng và gia cầm Hoa Kỳ có văn phòng liên lạc trên khắp thế giới. Từ chính sách thương mại đến các hoạt động quảng bá, Hiệp hội đang nỗ lực xây dựng nhu cầu trên toàn cầu. Ngành công nghiệp trứng và gia cầm Mỹ rất nghiêm ngặt trong việc quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm từ trang trại đến tay người tiêu dùng. Thịt gà Mỹ được các thanh tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ kiểm tra duy trì chất lượng cao nhất trên thế giới. Các thanh tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ được đào tạo chuyên sâu, bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào trong thịt gà đều được phát hiện rất sớm. Ngành công nghiệp gia cầm Mỹ không sử dụng hóc-môn trong chăn nuôi. Khi cần thiết và dưới sự giám sát của các bác sĩ thú y được cấp phép, kháng sinh có thể được sử dụng để phòng bệnh cho gia cầm.

Ngọc Minh