Ngày 13/11, Đội CSGT số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 62 khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30 cùng ngày, người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số 59K1-191.XX chở theo cô gái di chuyển trên Quốc lộ 62, theo hướng từ Mộc Hóa về Tân An.

Khi xe máy chạy đến địa phận xã Thạnh Hóa (Tây Ninh) thì bị sụp ổ gà, khiến người cùng xe ngã ra đường.

Cùng lúc, xe container BKS 51R-070.XX chạy cùng chiều từ phía sau lao tới. Do tình huống xảy ra bất ngờ, tài xế container không kịp né tránh, dẫn đến tai nạn thương tâm.

Hậu quả, người đàn ông tử vong tại chỗ, trong khi cô gái may mắn thoát nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AD

Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều bộ phận bị vỡ nát hoàn toàn. Trên mặt đường, có thể thấy rõ vết phanh cháy đen của xe container.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 3 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Đội CSGT số 3, tuyến Quốc lộ 62 xuống cấp nghiêm trọng với nhiều ổ gà, ổ voi là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn. Thêm vào đó, thời tiết mưa nhiều trong những ngày qua càng làm mặt đường trơn trượt, gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Trước đó, ngày 3/11, cũng trên đoạn đường này, một vụ tai nạn tương tự đã xảy ra do xe máy sụp ổ gà trên Quốc lộ 62. Hai cô gái trẻ ngã xuống đường ngay trước đầu xe container nhưng may mắn thoát chết trong gang tấc.