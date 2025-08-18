Toyota Fortuner và Tata Nexon đều là những mẫu SUV ăn khách tại Ấn Độ, song thuộc hai phân khúc và mức giá hoàn toàn khác nhau.

Với số tiền mua một chiếc Fortuner, khách hàng có thể sở hữu ít nhất 3 chiếc Nexon. Nếu Fortuner được coi là “ông lớn” trên thị trường, thì Nexon nổi bật nhờ kết cấu chắc chắn, khả năng chịu va chạm và xếp hạng an toàn cao.

Xem video:

Mới đây, một vụ tai nạn giữa Nexon và Fortuner đã thu hút sự chú ý, bởi mức độ thiệt hại của cả hai xe khá khác biệt. Video hiện trường cho thấy Fortuner phải dùng xe kéo để rời khỏi nơi va chạm.

Đây có vẻ là vụ đâm trực diện tốc độ cao, khiến phần đầu Fortuner hư hỏng nặng: cản trước gãy nát, capo móp méo, đèn pha vỡ toàn bộ. Tuy nhiên, khoang động cơ đã “hứng trọn” lực va chạm, còn khoang lái và trụ A gần như nguyên vẹn, đảm bảo an toàn cho hành khách.

Với Nexon, dù đối đầu trực diện cùng chiếc SUV cỡ lớn hơn nhiều, mẫu xe Ấn Độ gây bất ngờ khi chịu tổn thất tương đối ít. Cản trước, nắp capo, đèn và chắn bùn bị phá hỏng, nhưng tương tự Fortuner, toàn bộ lực va chạm chỉ dừng lại ở khoang động cơ. Cabin và hệ thống trụ xe vẫn nguyên vẹn, đủ để người ngồi bên trong rời xe an toàn.

Chính nhờ khả năng “chống chịu” này, nhiều bình luận dưới video đã dành lời khen cho Nexon, thậm chí cho rằng xe rẻ tiền hơn nhưng lại cho thấy độ cứng vững không thua kém – thậm chí còn “ăn điểm” so với Fortuner ở một vài khía cạnh.

Kết quả kiểm định an toàn

Fortuner từng được ASEAN NCAP thử nghiệm va chạm năm 2020, đạt chuẩn 5 sao toàn diện, với 34,03/36 điểm bảo vệ người lớn và 43,38/49 điểm bảo vệ trẻ em, tổng điểm 87,46.

Đây là lần đánh giá thứ hai sau bài kiểm tra năm 2016. Dù Bharat NCAP chưa trực tiếp thử nghiệm Fortuner, kết quả ASEAN NCAP vẫn có giá trị tham khảo cao tại thị trường Ấn Độ.

Trong khi đó, Nexon được cả Global NCAP và Bharat NCAP kiểm định, đều đạt 5 sao. Bài thử nghiệm mới nhất của Bharat NCAP (10/2024) ghi nhận 29,41/32 điểm bảo vệ người lớn và 43,83/49 điểm bảo vệ trẻ em.

Xe được trang bị 6 túi khí, ESC, ABS + EBD, móc ghế trẻ em ISOFIX, cảm biến lùi và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Ở lần thử nghiệm của Global NCAP năm 2018, Nexon thậm chí còn đạt điểm cao hơn: 32,22/34 và 44,52/49.

Qua nhiều vụ va chạm thực tế, Nexon tiếp tục chứng minh sức mạnh kết cấu và khả năng bảo vệ sinh mạng hành khách, lý do khiến mẫu SUV này ngày càng được tin tưởng tại Ấn Độ.

Bảo Ngọc (theo Cartoq)