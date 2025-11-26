Khảo sát của PV VietNamNet những ngày cuối tháng 11 cho thấy, thị trường SUV/crossover đô thị cỡ nhỏ (A-SUV) đang bước vào giai đoạn "xả hàng” mạnh nhất từ đầu năm. Không chỉ những mẫu xe kén khách mới có giá "lao dốc", mà ngay cả các dòng bán chạy lẫn xe vừa trình làng cũng bị cuốn vào vòng xoáy giảm sâu, tạo nên mặt bằng giá thấp chưa từng có.

Suzuki Fronx mới ra mắt tháng 10 đã được giảm giá đến 45 triệu trong tháng 11. Ảnh: Ngô Minh

Suzuki Fronx - mẫu xe mới được Suzuki ra mắt thị trường Việt Nam vào giữa tháng 10 đang được nhiều đại lý giảm giá 10-45 triệu đồng tuỳ phiên bản. Tại một đại lý ở Hà Nội, phiên bản tiêu chuẩn Fronx GL (giá niêm yết 520 triệu) được giảm 10-15 triệu, đưa giá bán khoảng 505-510 triệu đồng.

Phiên bản giữa là Fronx GLX (niêm yết 599 triệu đồng) được giảm cao nhất đến 45 triệu, đưa giá bán thực tế khoảng 554 triệu đồng. Bản cao nhất Fronx GLX Plus (niêm yết 649 triệu đồng) được giảm ở mức 40 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 609 triệu đồng.

Trong tháng 11, Suzuki Việt Nam tiếp tục duy trì mức giảm đến 80 triệu đồng cho mẫu Jimny, đưa giá bán của dòng xe cỡ nhỏ chuyên off-road này xuống khoảng 649 triệu đồng. Đây là mức ưu đãi được duy trì nhiều tháng nay, chủ yếu là để giải quyết tình trạng tồn kho do sức mua thấp.

Toyota Raize tại thị trường Việt Nam chỉ có 1 phiên bản. Ảnh: Toyota

Trong khi đó, mẫu SUV cỡ A thương hiệu Nhật Bản khác là Toyota Raize cũng được nhiều đại lý giảm giá trực tiếp 25 triệu đồng, bao gồm cả quà tặng phụ kiện. Nhờ đó, giá thực tế của Raize chỉ còn khoảng 485 triệu đồng.

Raize được Toyota Việt Nam nhập khẩu từ Indonesia chỉ có 1 phiên bản, sử dụng động cơ 1.0L tăng áp. Trong 10 tháng đầu năm, đã có 2.909 chiếc Raize được Toyota Việt Nam bàn giao tới khách hàng.

Trong nhóm SUV cỡ A, KIA Sonet vẫn là mẫu xe dẫn đầu về doanh số. Số liệu bán hàng từ THACO cho thấy, có tổng cộng 4.113 chiếc được bàn giao tới tay khách hàng trong 10 tháng đầu năm 2025, bỏ xa các đối thủ.

Mẫu xe cỡ nhỏ đang được THACO lắp ráp và phân phối đang nhận được ưu đãi trực tiếp từ hãng, với mức giảm trực tiếp 10-25 triệu đồng tùy phiên bản, chưa kể một số ưu đãi riêng của các đại lý.

KIA Sonet là mẫu xe SUV cỡ A bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Ảnh: THACO

Trong đó, bản tiêu chuẩn Sonet 1.5 AT vừa được THACO bổ sung vào tháng 9 cũng được điều chỉnh giảm 10 triệu, đưa giá thực tế xuống còn 489 triệu đồng. Các phiên bản còn lại với giá niêm yết từ 539-624 triệu đồng sau khi giảm giá còn khoảng 524-599 triệu đồng.

Được giảm giá sâu nhất phân khúc SUV cỡ A trong tháng 11 là Hyundai Venue. Dù không có khuyến mãi chính hãng nhưng mẫu xe Hàn Quốc lại được nhiều đại lý hỗ trợ giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 50-54 triệu đồng.

Với giá niêm yết cho 2 phiên bản Venue Tiêu chuẩn và Đặc biệt lần lượt 499 và 539 triệu đồng, khách hàng mua Hyundai Venue trong thời gian này chỉ phải "xuống tiền" lần lượt là khoảng 449 và 485 triệu đồng.

Theo số liệu từ Hyundai Thành Công, trong 10 tháng đầu năm 2025, đã có 1.837 chiếc Hyundai Venue được bán ra thị trường, kém khá xa KIA Sonet và Toyota Raize. Do vậy, động thái giảm giá mạnh từ các đại lý được kỳ vọng sẽ lấy lại sức hút cho mẫu xe cỡ nhỏ này trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Hyundai Venue thu hút khách hàng trẻ nhờ thiết kế hiện đại, động cơ 1.0L tăng áp, hộp số ly hợp kép 7 cấp. Ảnh: TC Motor.

Theo chia sẻ từ nhiều hãng xe, những đợt điều chỉnh giá liên tiếp trong Quý 4 cho thấy phân khúc SUV cỡ nhỏ đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất từ đầu năm đến nay. Sau thời gian dài sức mua trầm lắng, các nhà sản xuất buộc phải tung ưu đãi mạnh để kích cầu, đồng thời giữ lại thị phần trước mùa cao điểm cuối năm.

Ở mức giá thực tế dưới 500 triệu đồng, thậm chí một số phiên bản chỉ trên 400 triệu, các mẫu SUV đô thị như KIA Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Venue đang thu hẹp đáng kể khoảng cách với xe hatchback cỡ A. Đây chính là yếu tố khiến nhóm xe gầm cao trở nên hấp dẫn hơn đối với khách hàng trẻ và người mua xe lần đầu.

Tuy nhiên, mặt bằng giá lao dốc cũng phản ánh rõ áp lực tồn kho và sự phân hóa nhu cầu: người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn, ưu tiên thiết kế trẻ trung, động cơ tiết kiệm và gói an toàn đầy đủ. Sự hiện diện ngày càng nhiều của các mẫu xe điện càng khiến cuộc cạnh tranh thêm gay gắt.

Dự báo trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán (tháng 12/2025 và tháng 1/2026), cuộc đua giảm giá ở phân khúc SUV cỡ nhỏ sẽ chưa dừng lại. Đây được xem là thời điểm "chín muồi” để người mua cân đối tài chính, lựa chọn mẫu xe có trang bị và giá trị sử dụng tốt hơn hẳn so với mặt bằng cùng thời điểm những năm trước.

