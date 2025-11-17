Bước sang tháng 11 - giai đoạn nước rút của thị trường ô tô Việt Nam, nhiều hãng xe và đại lý đồng loạt giảm giá sâu hoặc hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ để kích cầu, "chạy doanh số" cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Đây cũng được xem là thời điểm vàng cho người tiêu dùng khi có cơ hội sở hữu xe mới với chi phí lăn bánh giảm đáng kể, tiết kiệm tới hàng chục, thậm chí cả hàng trăm triệu đồng so với giá niêm yết.

Dưới đây là một số mẫu xe phân khúc SUV/crossover cỡ C đang được giảm giá mạnh trong tháng 11:

Subaru Forester 2024 giảm đến 230 triệu đồng

Forester - mẫu SUV cỡ C bán chạy nhất của Subaru vừa được giới thiệu thế hệ mới tại Việt Nam, tuy nhiên nhiều đại lý vẫn tiếp tục bán các phiên bản cũ (VIN 2024) với giá giảm tới trên dưới 200 triệu đồng.

Phiên bản Forester 2.0 iS EyeSight thế hệ cũ đang được giảm 230 triệu. Ảnh: Subaru

Cụ thể, tại một đại lý Subaru ở Hà Nội, phiên bản cao cấp nhất Forester 2.0 iS EyeSight đang được chào bán với giá 969 triệu đồng, giảm tới 230 triệu so với giá niêm yết (1,299 tỷ đồng).

Phiên bản giữa 2.0 iL EyeSight (giá niêm yết 1,099 triệu) được giảm 200 triệu, xuống 899 triệu đồng; còn bản tiêu chuẩn 2.0 iL (giá niêm yết 969 triệu đồng) được giảm 170 triệu, đưa giá bán thực tế còn 799 triệu đồng.

Như vậy, trong giai đoạn cuối năm này, nếu khách hàng chấp nhận mua xe Subaru Forester form cũ và "thiệt" 1 năm sản xuất sẽ được lời đến trên 200 triệu đồng so với giá niêm yết. Tuy vậy, theo các đại lý, số lượng xe tồn kho không nhiều và còn quá đa dạng về phiên bản và màu sắc.

Honda CR-V giảm đến 126 triệu

Tháng 11, hãng xe Nhật Bản Honda không áp dụng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cho dòng xe CR-V, thay vào đó, hãng cùng đại lý áp dụng mức giảm giá trực tiếp.

Honda đang có ưu đãi lớn cho mẫu CR-V trong tháng 11. Ảnh: Hoàng Hiệp

Cụ thể, với các phiên bản CR-V G (giá niêm yết 1,029 tỷ đồng) và L (giá niêm yết 1,099 tỷ đồng), khách mua xe trong tháng 11 được giảm 80 triệu đồng, đưa giá bán của hai phiên bản này lần lượt là 949 triệu và 1,019 tỷ đồng. Phiên bản Honda CR-V L AWD được giảm 50 triệu, giảm xuống còn 1,2 tỷ đồng, cùng với tặng một số phụ kiện chính hãng.

Riêng phiên bản hybrid Honda CR-V e:HEV (giá niêm yết 1,259 tỷ đồng) được nhà phân phối hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11, quy đổi thành mức giảm 126 triệu, giúp giá bán thực tế hạ còn 1,133 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức ưu đãi trên chỉ áp dụng cho xe có số VIN 2024.

Jeacoo J7 giảm đến 90 triệu

Trong tháng 11, Omoda & Jeacoo Việt Nam tiếp tục gia tăng ưu đãi cho mẫu SUV cỡ C Jaecoo J7 lên mức 90% lệ phí trước bạ, tương đương với số tiền 70-90 triệu đồng, kèm theo một số ưu đãi riêng về phụ kiện và hỗ trợ mua lại nguyên giá trong 30 ngày.

Mẫu J7 được Omoda & Jeacoo Việt Nam gia tăng mức giảm giá trong tháng 11. Ảnh: Hoàng Hiệp

Với ưu đãi trên, Jaecoo J7 bản Flagship được giảm với số tiền quy đổi là 70 triệu đồng; còn phiên bản hybrid J7 PHEV nhận mức giảm tương đương 90 triệu đồng. Đưa giá bán của 2 phiên bản của mẫu xe này còn khoảng 729-879 triệu đồng.

Trong tháng 11, một mẫu xe gầm cao khác của Liên doanh Omoda & Jeacoo Việt Nam là Omoda C5 cũng đang được giảm 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản Luxury, Premium và Flagship. Với giá niêm yết cho 3 phiên bản lần lượt là 485, 589 và 669 triệu đồng, ưu đãi trên tương đương với số tiền 48, 59 và 67 triệu đồng.

Mazda CX-5 giảm đến 55 triệu đồng

Mazda CX-5, mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV/crossover cơ C cũng đang được các đại lý của THACO giảm thẳng vào giá bán 30-45 triệu đồng, tùy phiên bản. Ưu đãi trên giúp giá bán của CX-5 (giá niêm yết 749-979 triệu đồng) xuống mức thấp nhất từ trước đến nay.

Mazda CX-5 có lượng bán ra tới 12.900 trong 10 tháng đầu năm 2025. Ảnh: THACO

Đặc biệt, một đại lý tại TPHCM đang báo giá phiên bản tiêu chuẩn Mazda CX5 2.0 Deluxe với giá 694 triệu đồng, tức giảm 55 triệu đồng so với giá niêm yết. Còn phiên bản sử dụng động cơ 2.0 cao cấp nhất Premium Exclusive được báo giá 831 triệu đồng, giảm 48 triệu đồng so với giá niêm yết.

Ngoài những cái tên kể trên, nhiều mẫu xe thuộc phân khúc SUV/crossover cỡ C khác như Hyundai Tucson, Ford Territory hay KIA Sportage đều đang được giảm giá tại đại lý với mức 20-30 triệu đồng tuỳ phiên bản và đại lý.