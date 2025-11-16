Xem video

Video được đăng trên nhóm EV Owners Group India bởi người dùng Chandra Mouli. Trong clip, chủ xe quay từ ghế lái, cho thấy bảng đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn của chiếc EV và kể lại rằng trong chuyến đi gần đây, xe anh bất ngờ cạn pin hoàn toàn. Dù có tìm thấy một trạm sạc trên đường, trạm này lại không hoạt động.

Mức SOC (State of Charge – dung lượng pin còn lại) lúc đó xuống mức báo động. Trời thì bắt đầu tối, khu vực xung quanh hầu như không có nhà dân hay khách sạn. Không muốn mạo hiểm, chủ xe quyết định dùng chiếc Toyota Fortuner đi cùng để kéo chiếc BYD. Anh cho biết lúc bắt đầu kéo, pin còn dưới 5%, nhưng khi xe bị kéo trên đường, hệ thống tái tạo năng lượng giúp pin dần tăng từ 15 km lên 24 km quãng đường dự kiến.

SUV điện BYD hết sạch pin giữa đường, phải nhờ Toyota Fortuner kéo để “sạc hộ”.

Chiếc xe trong video được xác định là BYD Sealion 7, mẫu SUV điện đắt nhất của BYD tại thị trường Ấn Độ, dùng pin 82,56 kWh với hai phiên bản: Premium dẫn động cầu sau và Performance dẫn động hai cầu, nhưng không rõ chiếc trong clip thuộc phiên bản nào.

Chủ xe cho biết anh tìm được trạm sạc qua ứng dụng nhưng khi đến nơi thì trạm “nằm im”. Không ít chủ xe EV tại quốc gia này từng rơi vào tình cảnh tương tự: một chủ MG Windsor trên hành trình Raipur – Seoni phải bỏ xe, đi xe buýt vì cả sáu trạm sạc trên đường đều hỏng; một giám đốc công ty IT ở Hyderabad cũng trải qua chuyến đi “stress nhất đời” vì gặp hàng loạt trạm sạc không hoạt động.

Chuyên gia khuyến cáo người sử dụng EV nên lên kế hoạch kỹ càng, không chờ đến khi pin còn quá thấp mới tìm trạm sạc. Khi pin còn khoảng 40%, nên bắt đầu tìm fast charger và tranh thủ sạc bất cứ khi nào có thể, vì không có gì đảm bảo trạm tiếp theo sẽ vận hành.

Trong trường hợp xe hết sạch pin, không phải mẫu EV nào cũng có thể kéo để tái tạo năng lượng. Mahindra từng đăng video khuyến cáo khách hàng không kéo EV bị hết pin, mà phải gọi xe cứu hộ dạng sàn phẳng để tránh hư hỏng hệ thống truyền động. Chủ xe cần kiểm tra hướng dẫn của hãng trước khi thực hiện bất kỳ phương án kéo xe nào.

Sự cố của BYD Sealion 7 là lời nhắc nhở rõ ràng rằng việc phát triển hạ tầng sạc phải theo kịp tốc độ phổ cập xe điện – nếu không, những chuyến đi đường dài sẽ luôn tiềm ẩn rủi ro.

Theo Cartoq

