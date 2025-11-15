Theo Honda, đợt triệu hồi bao gồm các mẫu Civic trang bị mâm hợp kim 18 inch sản xuất trong giai đoạn 2016–2021. Nguyên nhân được xác định do các chốt định vị (lug seat inserts) có thể bị thiếu hoặc lỏng, khiến bánh xe rời ra trong quá trình vận hành, làm tăng cao nguy cơ tai nạn, chấn thương hoặc tử vong. Hiện chưa ghi nhận vụ việc hay thương tích nào liên quan.

Honda triệu hồi hơn 406.000 chiếc Civic vì nguy cơ rơi bánh khi đang chạy

Thông tin từ Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Mỹ (NHTSA) cho hay nhà cung cấp mâm xe tại Italy có thể đã gửi nhầm một số sản phẩm chưa hoàn thiện nhưng lại được đánh dấu là đã kiểm định xong. Một phần quy trình ép chốt và kiểm tra cuối cùng có thể đã bị bỏ qua. Nhà máy này cũng đã ngừng hoạt động từ năm 2023.

Các chủ xe Civic thuộc diện ảnh hưởng sẽ được Honda thông báo qua thư từ ngày 31/10/2025. Chủ xe có thể mang xe đến đại lý để kỹ thuật viên kiểm tra và thay thế mâm nếu cần, hoàn toàn miễn phí. Người dùng cũng có thể tra cứu thông tin qua công cụ kiểm tra VIN của NHTSA để biết xe mình có nằm trong diện triệu hồi hay không.

Theo Motorbiscuit

