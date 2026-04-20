Theo dữ liệu từ nền tảng đấu giá Cars&Bids, chiếc SUV điện này từng có giá niêm yết lên tới 121.855 USD (tương đương khoảng 3,05 tỷ đồng). Tuy nhiên, khi được rao bán lại, mức trả cao nhất chỉ dừng ở 88.500 USD (khoảng 2,21 tỷ đồng), thấp hơn tới 33.355 USD (xấp xỉ 835 triệu đồng). Mức giá này không đạt ngưỡng tối thiểu mà người bán kỳ vọng nên giao dịch không thành công.

Chiếc xe được hoàn thiện với màu sơn Ice Grey Metallic, trang bị cấu hình cao cấp và gần như mới. Đây vốn là mức giá không hề thấp trong phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ, ngay cả khi mang logo xe sang Porsche.

Mẫu xe này sở hữu thông số vận hành đáng chú ý. Xe sử dụng hệ dẫn động hai mô-tơ điện, cho công suất khoảng 630 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.130 Nm, dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 3,1 giây, đi kèm phạm vi hoạt động gần 483 km theo chuẩn EPA.

Phiên bản tiêu chuẩn của Macan Turbo Electric có giá khởi điểm khoảng 105.300 USD (khoảng 2,63 tỷ đồng), nhưng chủ xe đã chi thêm gần 15.000 USD (khoảng 375 triệu đồng) cho các tùy chọn như mâm RS Spyder 22 inch, màn hình HUD, gói Sport Chrono hay hệ thống giả lập âm thanh động cơ. Ngoài ra, xe còn có gói trang bị nội thất Premium trị giá 1.310 USD (khoảng 33 triệu đồng) với điều hòa 4 vùng, ghế trước thông gió và ghế sau sưởi.

Dù sở hữu cấu hình hấp dẫn, chiếc xe vẫn không đủ sức thu hút người mua trên thị trường. Không chỉ thị trường xe cũ, ngay cả xe mới của dòng Macan cũng đang gặp khó. Doanh số toàn cầu của Macan đã giảm 23%, trong khi riêng phiên bản thuần điện giảm tới 43% trong quý I/2026.

Trong bối cảnh đó, phiên bản động cơ đốt trong, vốn được nhiều khách hàng ưa chuộng dự kiến sẽ dừng sản xuất vào mùa hè năm nay và chưa có thế hệ kế nhiệm trước năm 2028.

