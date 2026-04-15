Theo giới quan sát, làn sóng săn lùng xế cổ hàng hiếm từ những người có tiềm lực tài chính đang nhanh chóng đẩy nhiều mẫu xe vượt khỏi khả năng chi trả của số đông.

Trước đây, vòng đời của một chiếc xe khá quen thuộc: từ chủ sở hữu đầu tiên, qua nhiều đời người dùng rồi xuất hiện trên các nền tảng rao bán xe cổ trực tuyến như Craigslist hay Autotrader với mức giá “mềm”. Người đam mê có thể mua về, tự phục hồi và tận hưởng. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã thay đổi khi người bán ngày càng “biết giá” tài sản, còn người mua sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để sở hữu xe hiếm.

Xu hướng này thể hiện rõ qua nhiều mẫu xe từng dễ tiếp cận. Chẳng hạn, Range Rover Classic trước đây vẫn nằm trong tầm ngân sách của người chơi phổ thông, nhưng hiện nay giá đã bị kéo lên đáng kể do sự xuất hiện của các phiên bản phục chế cao cấp. Tương tự, Ford Mustang 1967, đặc biệt là bản fastback, đã tăng giá nhanh và trở nên khó tiếp cận.

Một ví dụ khác là Chevrolet K5 Blazer. Nếu trước đây mức dưới 5.000 USD (khoảng 125 triệu đồng) là phổ biến, thì nay xe tình trạng trung bình đã lên gần 15.000 USD (khoảng 375 triệu đồng), còn xe đẹp có thể vượt 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng).

Dữ liệu từ Hagerty cho thấy mức tăng đáng kể: Mustang GT 1967 tăng hơn 100% từ năm 2007, K5 Blazer tăng trên 400%, còn Range Rover đời 1990 tăng hơn 370% kể từ năm 2011. Ngay cả những mẫu xe từng ổn định như Porsche 911 Targa 1988 cũng không nằm ngoài xu hướng, khi giá tăng từ khoảng 10.000 USD (250 triệu đồng) lên trung bình 45.000 USD (khoảng 1,1 tỷ đồng).

Theo Jonathan Ward, nhà sáng lập công ty chuyên phục chế và “độ lại” xe cổ cao cấp có trụ sở tại Mỹ có tên Icon 4x4, thị trường hiện nay bị chi phối mạnh bởi xu hướng và tâm lý đám đông. Khi một mẫu xe trở nên “hot”, giá trị của nó nhanh chóng bị đẩy lên, trong khi các bảng giá dựa trên đấu giá chưa phản ánh đầy đủ giá trị thực.

Thực tế, động lực của người mua cũng đang thay đổi. Thay vì tìm kiếm chiếc xe phù hợp với sở thích cá nhân, nhiều người bị cuốn vào cuộc đua đấu giá hoặc săn tìm dự án phục chế tiềm năng. Hệ quả là giới đầu cơ và các xưởng phục chế thu gom gần như mọi mẫu xe có giá trị sưu tầm.

Xu hướng này khiến thị trường xe cổ ngày càng trở nên khắc nghiệt với người chơi phổ thông. Những chiếc xe từng là “giấc mơ có thể chạm tới” đang dần trở thành tài sản xa xỉ. Trong bối cảnh đó, nếu có một mẫu xe yêu thích và mức giá vẫn còn trong khả năng, việc sở hữu sớm có thể là lựa chọn hợp lý, bởi giá xe cổ nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Theo Motor1

