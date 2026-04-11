Dưới đây là một số mẫu xe SUV/crossover cỡ B-C đang được giảm giá mạnh trong tháng 4:

Subaru Forester giảm đến hơn 300 triệu đồng với xe "form" cũ

Subaru vẫn là hãng xe Nhật Bản mạnh tay nhất trong việc kích cầu tiêu dùng. Theo khảo sát của PV VietNamNet tại một đại lý Subaru, mẫu Subaru Forester có năm sản xuất 2024 (VIN 2024) đang được giảm sâu xuống 829 triệu cho phiên bản Forester 2.0 i-L EyeSight và 891 triệu đồng cho phiên bản và 2.0 i-S EyeSight.

Như vậy, khách hàng Việt nếu chấp nhận mua xe Subaru Forester "form" cũ tồn kho khoảng 2 năm sẽ được giảm 270 triệu cho bản Forester 2.0 i-L EyeSight và giảm tới 308 triệu đồng so với giá niêm yết cho phiên bản cao cấp nhất 2.0 i-S EyeSight.

Đây có thể là mức giá hời cho những khách hàng yêu thích một mẫu xe SUV cỡ C gầm cao nhập khẩu, động cơ mạnh mẽ và hoạt động bền bỉ. Tuy nhiên, theo các đại lý, số lượng xe có VIN 2024 hiện không còn nhiều, do đó khách hàng có thể không có nhiều tuỳ chọn về màu sắc.

Subaru Crosstrek cũng được giảm hơn 200 triệu đồng cho xe sản xuất năm 2025.

Cùng với Forester, "người anh em" Subaru Crosstrek nhập khẩu từ Nhật Bản cũng được giảm mạnh hơn 200 triệu đồng tùy phiên bản cho xe VIN 2025.

Cụ thể, Crosstrek 2.0 i-S EyeSight được giảm 218 triệu đồng, từ 1,098 tỷ đồng xuống còn 899 triệu; còn bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid có giá niêm yết 1,268 tỷ đồng được giảm 258 triệu đồng, xuống còn 1,029 tỷ đồng.

Mazda CX-5 giảm giá đến 70 triệu đồng cho xe VIN 2025

Mẫu crossover cỡ C bán chạy nhất nhiều năm qua Mazda CX-5 cũng đang được nhiều đại lý giảm giá mạnh nhằm "xả kho". Cụ thể, một đại lý Mazda tại Hà Nội đang chào bán CX-5 phiên bản tiêu chuẩn Deluxe với giá chỉ 685 triệu đồng, giảm 64 triệu đồng so với giá niêm yết 749 triệu đồng.

Còn bản Luxury cũng được đại lý này rao bán với giá 719 triệu đồng, thấp hơn 70 triệu đồng so với niêm yết (789 triệu đồng). Trong khi đó, bản Premium Sport giảm 65 triệu đồng, từ 849 triệu xuống còn 784 triệu đồng.

Đây được xem là mức giá "phá đáy" của CX-5 kể từ khi mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam. Động thái giảm giá sâu cũng được cho là nhằm dọn đường cho phiên bản nâng cấp hoặc thế hệ mới sắp ra mắt, trong bối cảnh thị trường SUV/crossover cỡ C đang cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Ford Territory được giảm giá niêm yết đến 23 triệu đồng

Mẫu xe gầm cao cỡ C bán chạy khác là Ford Territory cũng vừa được hãng giảm giá niêm yết trong tháng 4. Cụ thể, Ford Việt Nam điều chỉnh giá bán của Territory hiện có giá mới chỉ dao động từ 739-875 triệu đồng, thấp hơn so niêm yết của nhiều đối thủ như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Honda CR-V (1,039-1,25 tỷ đồng) và Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng).

Tại một đại lý Ford ở Hà Nội, khách hàng mua Territory trong tháng 4 còn được ưu đãi thêm, tổng giá trị 20-30 triệu đồng. Giá bán mới cùng loạt ưu đãi riêng từ đại lý hứa hẹn sẽ giúp Ford Territory cải thiện doanh số trong thời gian tới.

Omoda C5 giảm đến 80 triệu đồng

Ở phân khúc B+, tân binh Omoda C5 Hybrid (hay còn gọi là Omoda C5 SHS-H) vừa gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối tháng 3 với hai phiên bản Premium và Flagship, có giá niêm yết từ 669-749 triệu đồng.

Để tạo sức hút, ngay trong tháng đầu mở bán, hãng xe Trung Quốc giảm 70-80 triệu đồng dưới dạng hỗ trợ tiền xăng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này còn 599 và 669 triệu đồng.

Tuy nhiên, sự chú ý lại đổ dồn vào mẫu xe C5 dùng động cơ xăng ra mắt vào cuối năm 2024 (3 phiên bản, gía niêm yết 539-669 triệu đồng). Tại thời điểm này, Omoda C5 chỉ có giá khởi điểm từ 469 triệu đồng, tức giảm 70 triệu so với giá niêm yết, chưa kể chính sách hỗ trợ 5 năm miễn phí xăng xe.

Ngoài C5 bản thuần xăng, một mẫu xe khác cũng do Omoda & Jaecoo Việt Nam phân phối là Jaecoo J7 Flagship (799 triệu đồng) cũng được giảm trực tiếp 70 triệu đồng, xuống còn 729 triệu đồng, đi kèm với chính sách tương tự là 5 năm miễn phí xăng xe.

Honda HR-V được ưu đãi hơn 40 triệu đồng

Honda HR-V đang được giảm 50% lệ phí trước bạ trong tháng 4 theo chính sách của hãng xe Nhật Bản. Tuy nhiên, mức giảm trên chỉ áp dụng cho các phiên bản thuần xăng (G và L), không áp dụng cho bản hybrid e:HEV RS.

Với giá niêm yết của HR-V G và L lần lượt là 699 và 750 triệu đồng, ưu đãi trên tương đương mức giảm giá 35-45 triệu đồng tuỳ phiên bản và địa phương đăng ký, đưa giá bán thực tế của Honda HR-V trong tháng 4 này xuống còn 664-710 triệu đồng.

