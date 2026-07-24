Không ít người chơi xe cổ chấp nhận bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để đưa một chiếc xe cũ trở về trạng thái nguyên bản thay vì độ theo phong cách hiện đại. Chiếc Lexus LX450 đời 1997 dưới đây là một ví dụ như vậy.

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Thiện Bảo (phường Hòa Thành, Tây Ninh) chủ chiếc xe, chiếc SUV hạng sang gần 30 năm tuổi vừa được đầu tư khoảng 100 triệu đồng để đại tu, tập trung vào việc khôi phục ngoại hình và hệ thống vận hành thay vì nâng cấp theo xu hướng "độ kiểng".

Chiếc SUV hạng sang gần 30 năm tuổi vừa được đầu tư khoảng 100 triệu đồng để đại tu

Lexus LX450 được xem là phiên bản cao cấp của Toyota Land Cruiser LC80. Mẫu xe này chỉ được sản xuất trong giai đoạn 1995-1997 nên số lượng khá hạn chế so với Land Cruiser LC80, vốn có vòng đời dài hơn từ năm 1990 đến 1997.

Tại Việt Nam, phần lớn LX450 được nhập theo diện xe thanh lý từ các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ hoặc đại sứ quán nên số lượng xe còn giữ được tình trạng tốt không nhiều.

Theo chủ xe, chiếc LX450 đời 1997 là phiên bản cuối vòng đời. Trước khi phục hồi, xe vẫn hoạt động bình thường nhưng nhiều chi tiết đã xuống cấp theo thời gian.

Chiếc LX450 đời 1997 là phiên bản cuối vòng đời.

Khoản chi khoảng 100 triệu đồng được dùng chủ yếu cho việc đồng sơn toàn bộ thân xe, thay mới cụm đèn trước và sau, bọc lại nội thất da, đồng thời đại tu hệ thống gầm với hàng loạt hạng mục như cao su giảm chấn, phuộc, giảm chấn lái, cùm phanh, má phanh, đĩa phanh và thay toàn bộ các loại dầu, dung dịch vận hành.

Điểm đáng chú ý là chiếc xe vẫn được giữ theo phong cách nguyên bản. Chủ xe chỉ thay lớp da ghế mới để tăng tính thẩm mỹ, còn các chi tiết đặc trưng như táp-lô, ốp gỗ, bảng điều khiển hay vô-lăng vẫn giữ đúng thiết kế của Lexus cuối thập niên 1990.

Tổng thế ngoại hình xe.

Qua hình ảnh thực tế có thể thấy nước sơn màu bạc còn khá đồng đều, các khe hở thân vỏ cân đối, cản trước, lưới tản nhiệt và cụm đèn pha đều có tình trạng tốt. Bộ mâm nguyên bản kết hợp lốp địa hình giúp tổng thể chiếc xe vẫn giữ được dáng vẻ khỏe khoắn đặc trưng của dòng SUV Nhật Bản đời cũ.

Khoang lái cũng cho thấy quá trình phục hồi được thực hiện khá chỉn chu. Ghế ngồi được bọc da màu nâu với họa tiết quả trám, tạo điểm nhấn nhưng không làm mất đi phong cách nguyên bản. Các chi tiết ốp gỗ trên vô-lăng, cần số và bảng điều khiển vẫn được giữ lại.

Ghế ngồi được bọc da màu nâu với họa tiết quả trám, tạo điểm nhấn nhưng không làm mất đi phong cách nguyên bản.

Màn hình giải trí trung tâm đã được thay bằng loại cảm ứng hiện đại để phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày, trong khi cụm đồng hồ analog, các nút điều hòa cơ học và thiết kế bảng táp-lô đặc trưng của Lexus vẫn được bảo tồn.

Theo chủ xe, sau khi bảo dưỡng, toàn bộ các chức năng trên xe đều hoạt động bình thường, từ điều hòa, cửa sổ trời, ghế chỉnh điện đến hệ thống truyền động.

Dù mang thương hiệu Lexus, LX450 thực chất sử dụng chung nền tảng với Toyota Land Cruiser LC80.

Xe sở hữu khung gầm rời (body-on-frame), hệ dẫn động hai cầu cùng hệ thống treo cầu cứng trước và sau - cấu hình nổi tiếng về độ bền và khả năng off-road.

Động cơ trên LX450 là loại 1FZ-FE dung tích 4.5L, 6 xi-lanh thẳng hàng, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử (EFI). Đây là điểm khác biệt đáng chú ý so với một số phiên bản Land Cruiser LC80 dùng bộ chế hòa khí.

Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 4 cấp A442F - loại hộp số được nhiều người chơi Land Cruiser đánh giá cao nhờ khả năng chịu tải lớn và độ bền.

Theo chủ xe, sau khi đại tu, động cơ và hộp số hoạt động mượt, khả năng tăng tốc vẫn tốt, âm thanh từ động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng là một trong những điểm hấp dẫn nhất của mẫu SUV này.

So với Land Cruiser LC80 cùng thời, Lexus LX450 được trang bị nội thất cao cấp hơn với ghế bọc da, nhiều chi tiết ốp gỗ, cửa sổ trời, ghế trước chỉnh điện và hệ thống âm thanh nguyên bản gồm đầu CD 6 đĩa, 6 loa, loa siêu trầm, ampli và đầu CD/DVD.

Tuy nhiên, LX450 cũng có một vài khác biệt. Xe chỉ sử dụng một dàn lạnh phía trước và không có hộc làm mát trung tâm như một số phiên bản Land Cruiser LC80.

Một lợi thế khác là khoảng 90% phụ tùng của LX450 có thể dùng chung với Land Cruiser LC80, giúp việc sửa chữa và tìm linh kiện không quá khó khăn dù mẫu xe đã ngừng sản xuất gần ba thập kỷ.

Khoảng 90% phụ tùng của LX450 có thể dùng chung với Land Cruiser LC80, giúp việc sửa chữa và tìm linh kiện không quá khó khăn dù mẫu xe đã ngừng sản xuất gần ba thập kỷ.

Theo chủ xe, trước khi phục hồi, chiếc LX450 đạt mức khí thải cấp 4 khi đi đăng kiểm vào đầu tháng 6. Sau khi hoàn tất bảo dưỡng, thay thế các hạng mục cần thiết và cân chỉnh động cơ, chủ xe cho biết tự tin chiếc SUV này vẫn đáp ứng tiêu chuẩn khí thải ở mức tương đương hoặc cao hơn.

Bên cạnh những ưu điểm về độ bền và khả năng vận hành, Lexus LX450 cũng có một số hạn chế khi sử dụng ở thời điểm hiện nay. Động cơ xăng 4.5L có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 14-15 lít/100 km, cao hơn nhiều mẫu SUV hiện đại. Ngoài ra, một số chi tiết nội thất và ngoại thất đặc trưng của Lexus không còn sẵn trên thị trường, người chơi thường phải tìm hàng cũ hoặc đặt nhập nếu muốn phục hồi đúng nguyên bản.

Trên thị trường xe cũ hiện nay, Lexus LX450 đời 1995-1997 có giá dao động khoảng 400-450 triệu đồng, tương đương nhiều mẫu Toyota Land Cruiser LC80 cùng đời. Trong khi đó, Mitsubishi Pajero đời 1996-2000 thường được rao bán ở mức 220-350 triệu đồng, còn Nissan Patrol Y60/Y61 khá hiếm, giá phổ biến khoảng 350-500 triệu đồng tùy tình trạng.

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