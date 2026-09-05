Toyota Land Cruiser LC100 được sản xuất từ năm 1998 đến 2007, với nhiều biến thể động cơ tại các thị trường khác nhau. Tại Việt Nam, xe được lắp ráp từ năm 2000, sử dụng động cơ xăng 4.5L 6 xi-lanh thẳng hàng, mã 1FZ-FE, kết hợp hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Mới đây, anh Nguyễn Bảo (Bảo Nguyễn), sinh năm 1996, ở Tây Ninh, rao bán chiếc xe sản xuất năm 2005, thuộc những năm cuối của thế hệ LC100 với giá khá rẻ chỉ từ 400 triệu đồng.

Trong khi đó, thời điểm gia nhập thị trường Việt Nam năm 2005, mẫu xe này có giá khoảng 72.000 USD, tương đương khoảng 1,14 tỷ đồng. Hiện tại, dòng Land Cruiser mới nhất (LC 300) đang bán tại Việt Nam với giá lên tới 4,58 tỷ đồng.

So với những phiên bản đời đầu, mẫu xe này có một số thay đổi nhẹ ở lưới tản nhiệt, cụm đèn trước sau, mâm xe và tem hông.

"SUV nồi đồng cối đá" Toyota Landcruiser LC100 bán lại chỉ 400 triệu.

Sau hơn hai thập kỷ, thiết kế của LC100 vẫn giữ kiểu dáng vuông vức đặc trưng của SUV Toyota thời kỳ này. Thân xe cao, dài, các ô cửa lớn và phần đầu xe khá đồ sộ. So với những mẫu SUV hiện đại, ngoại hình LC100 ít đường nét, không có những chi tiết tạo hình cầu kỳ nhưng vẫn dễ nhận diện.

Theo chủ xe, chiếc Land Cruiser vẫn giữ nước sơn nguyên bản, chỉ dặm tút một số khu vực ở cản trước và cản sau. Nội thất da cũng được giữ nguyên bản sau hơn 20 năm sử dụng. Đây là những chi tiết đáng chú ý đối với một mẫu xe đã có tuổi đời trên hai thập kỷ, dù tình trạng thực tế của động cơ, khung gầm và các hệ thống cơ khí vẫn cần được kiểm tra kỹ nếu mua xe.

Bên trong, LC100 có không gian rộng theo đúng đặc trưng của một mẫu SUV cỡ lớn. Hai ghế trước chỉnh điện, toàn bộ kính và gương chiếu hậu chỉnh điện. Xe còn có tủ mát và hệ thống điều hòa hai dàn lạnh, phục vụ cả khoang trước và phía sau.

Hệ thống phanh sử dụng phanh đĩa trên cả 4 bánh, kết hợp ABS. Những trang bị này không còn mới nếu so với ô tô hiện nay, nhưng vẫn đáp ứng các nhu cầu cơ bản khi sử dụng.

Điểm đáng chú ý trên chiếc xe này là hộp số. Nguyên bản xe sử dụng hộp số sàn 5 cấp, nhưng đã được nâng cấp lên hộp số tự động 4 cấp chính hãng Toyota. Theo chủ xe, thay đổi này giúp việc điều khiển thuận tiện hơn, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị, đồng thời quá trình sang số nhẹ nhàng hơn so với hộp số sàn.

Động cơ 1FZ-FE là một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của LC100. Máy xăng dung tích 4.477cc, 6 xi-lanh thẳng hàng, DOHC, 24 van và phun nhiên liệu điện tử EFI. Tùy thị trường, động cơ này cho công suất khoảng 212-224 mã lực, mô-men xoắn khoảng 370-380Nm.

Kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh, động cơ dung tích lớn giúp chiếc SUV có khả năng vận hành phù hợp với nhiều điều kiện đường sá. Tuy nhiên, đây cũng là điểm khiến người mua phải cân nhắc về chi phí nhiên liệu. Theo chia sẻ của chủ xe, mức tiêu thụ trung bình khoảng 13-15 lít/100km.

Một chi tiết được chủ xe lưu ý là hệ thống phun nhiên liệu điện tử EFI của động cơ 1FZ-FE cho phép xe sử dụng xăng E10 và chiếc xe chưa ghi nhận vấn đề trong quá trình sử dụng loại nhiên liệu này.

Ở mức giá 400 triệu đồng, Land Cruiser LC100 trở thành một lựa chọn khá đặc biệt trên thị trường xe cũ. Số tiền tương đương một chiếc ô tô phổ thông đời mới hoặc một số mẫu xe đô thị, nhưng người mua có thể sở hữu một chiếc SUV cỡ lớn với động cơ 4.5L, hệ dẫn động 4 bánh và không gian rộng.

Tuy nhiên, ưu điểm cũng đi kèm những hạn chế rõ ràng. LC100 có kết cấu chắc chắn, động cơ dung tích lớn, nội thất rộng và nhiều trang bị phù hợp với một mẫu SUV cao cấp của hơn 20 năm trước. Việc chiếc xe còn giữ nội thất da và nước sơn nguyên bản cũng là điểm đáng chú ý.

Ngược lại, tuổi đời hơn 20 năm đồng nghĩa người mua phải đặc biệt quan tâm đến hệ thống treo, cao su, gioăng phớt, đường ống, hệ thống điện, điều hòa và các chi tiết hao mòn khác. Hộp số tự động 4 cấp cũng đã cũ nếu đặt cạnh những hộp số nhiều cấp trên xe hiện nay. Mức tiêu thụ nhiên liệu 13-15 lít/100km cũng không phải con số thấp, nhất là với người sử dụng xe hàng ngày.

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