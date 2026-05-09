Phân khúc SUV off-road dành cho giới nhà giàu Việt Nam vừa xuất hiện thêm 1 mẫu xe bản đặc biệt - Land Rover Defender Trophy Edition - phiên bản lấy cảm hứng từ giải đấu Trophy, thành lập từ năm 1980 và kết thúc từ năm 2000. Ban đầu, giải đấu này được tổ chức bởi hãng thuốc lá Camel và Land Rover là nhà cung cấp xe chính.

Năm 2026, mẫu xe SUV off-road này chỉ bán giới hạn 2 chiếc tại Việt Nam. Ngoài chiếc xe màu xanh Keswick Green trong bài, một chiếc Defender Trophy khác cũng đang trên đường về nước ta, mang màu sơn vàng cát Deep Sandglow Yellow đặc trưng trên những chiếc Defender từng xuất hiện ở các giải đấu Trophy trước đây.

Giá của mẫu xe độc này khởi điểm từ 7,5 tỷ đồng, đắt hơn 2 tỷ so với bản thường. Tính thêm các loại thuế phí khác, chủ xe phải bỏ ra không dưới 8,2 tỷ đồng để hoàn tất thủ tục lăn bánh cho chiếc xe. Nếu người mua đặt thêm các phụ kiện như thang hông, giá nóc, hộp phụ kiện hông xe... thì giá xe sẽ đội thêm gần chục tỷ đồng.

So với bản thường, chiếc Defender Trophy có ngoại thất hầm hố hơn nhờ nước sơn xanh lá kết hợp cùng các chi tiết sơn màu đen tương phản, gồm nắp ca-pô, ốp bảo vệ vè bánh xe, mặt ca-lăng, tấm chắn gầm phía trước, ốp gương chiếu hậu và nóc xe.

Ngoài ra, nhiều vị trí trên xe có họa tiết trang trí Trophy để tạo sự khác biệt, bao gồm nắp ca-pô, trụ C, cửa sau và hai bên hông táp-lô. Bậc cửa trang trí thêm dòng chữ “TROPHY” phát sáng.

Xe sử dụng bộ mâm 20 inch thiết kế kiểu cổ điển, sơn đen bóng và đi kèm bộ lốp đa địa hình Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure. Khoảng sáng gầm của xe là 218 mm, nhưng khả năng lội nước gây ấn tượng khi lên tới 900 mm.

Khoang nội thất chiếc Defender Trophy màu xanh độc nhất Việt Nam là tông màu đen chủ đạo. Táp-lô và ốp cửa tạo điểm nhấn bằng đường viền màu xanh. Hàng ghế trước có chỉnh điện 14 hướng, tích hợp sưởi và làm mát. Giữa hai ghế trước có hộc lạnh để làm mát đồ uống.

Bảng điều khiển trung tâm của xe gồm một màn hình 13,1 inch, bên dưới là nút bấm và núm xoay điều chỉnh điều hòa cùng cần số. Một số tiện nghi khác của xe có thể kể đến như cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 3 vùng, sạc điện thoại không dây, hệ thống treo khí nén, màn hình HUD, hệ thống âm thanh Meridian 11 loa,…

Land Rover Defender Trophy tại Việt Nam được trang bị động cơ xăng MHEV, 6 xy-lanh dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Sức mạnh được truyền đến bốn bánh xe thông qua hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD cùng hộp số tự động 8 cấp.

Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu SUV off-road này có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 11,2 lít/100 km. Tốc độ tối đa của xe là 191 km/h.

Là phiên bản đặc biệt, Land Rover Defender Trophy không có đối thủ trực tiếp. Tuy nhiên, có thể thấy cạnh tranh với mẫu SUV mang đậm chất phiêu lưu và off-road hạng sang này chủ yếu là Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz G-Class, Ford Bronco, Jeep Wrangler hay Ineos Grenadier.

Trong đó, Land Cruiser được xem là đối thủ truyền thống nhờ độ bền và khả năng chinh phục địa hình nổi tiếng toàn cầu, còn G-Class cạnh tranh ở tệp khách thích SUV địa hình sang trọng, giàu tính biểu tượng.

Ford Bronco và Jeep Wrangler lại thiên về phong cách chơi xe off-road kiểu Mỹ với cộng đồng độ xe rất mạnh, trong khi Ineos Grenadier được xem là mẫu xe có “DNA” gần Defender cổ điển nhất với thiết kế vuông vức, khung gầm rời và thiên hướng thám hiểm thực dụng. Riêng 3 mẫu này chưa được phân phối chính hãng ở Việt Nam.

Trước đây, các phiên bản đặc biệt Land Rover Defender thường gắn với các chuyến hành trình đặc biệt của dân chơi nổi tiếng. Ví dụ như bản Defender 110 75th Limited Edition (chỉ có 5 chiếc tại Việt Nam) của anh Ngô Kỳ Phong (TP.HCM) đã trở thành cái tên khá nổi tiếng trong cộng đồng overlanding Việt Nam khi liên tục thực hiện các hành trình xuyên biên giới bằng xe biển số Việt Nam. Chiếc xe từng được anh Phong lái xuyên Đông Nam Á tới Malaysia, sau đó tiếp tục thực hiện hành trình kéo dài hơn 150 ngày với quãng đường gần 60.000 km qua Trung Quốc, Mông Cổ, Nga, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

