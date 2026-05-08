Theo thông báo phát đi vào chiều 8/5, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, quyết định tạm dừng triển lãm được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và dựa trên ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp thành viên.

Đại diện VAMA cho rằng, việc không tổ chức Vietnam Motor Show 2026 là sự điều chỉnh nhằm đảm bảo các hoạt động chung của ngành phù hợp hơn với chiến lược truyền thông, kế hoạch ra mắt sản phẩm cũng như định hướng kinh doanh của phần lớn hãng xe thành viên.

Kỳ Triển lãm VMS gần nhất được tổ chức vào tháng 10/2024 tại TPHCM. Ảnh: Hoàng Hiệp

Dù triển lãm quy mô lớn không diễn ra trong năm 2026, phía VAMA khẳng định các thương hiệu thành viên vẫn sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, sự kiện ra mắt sản phẩm và chương trình trải nghiệm riêng nhằm duy trì kết nối với khách hàng.

Triển lãm Ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show - VMS) do Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Nhóm Các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng (VIVA) tổ chức ấn định vào khoảng tháng 10 hàng năm, trở thành sự kiện thường niên lớn nhất ngành xe trong hơn 20 năm qua.

Vào năm 2025, triển lãm này cũng từng bị hoãn với lý do chính là tình hình thị trường còn khó khăn và các hãng thiếu vắng các mẫu xe mới xứng tầm.

Kỳ tổ chức Vietnam Motor Show gần đây nhất được tổ chức vào năm 2024 tại TPHCM sau 1 năm gián đoạn. Tuy nhiên sự kiện này không còn thu hút được sự tham dự của những tên tuổi lớn vốn "thường trực" hàng năm như Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Volvo, Volkswagen hay các hãng xe sản xuất tại Việt Nam như VinFast, Hyundai, KIA, Mazda,... mà tập trung nhiều các hãng xe bình dân đến từ Trung Quốc.

Trong bối cảnh kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong những năm vừa qua, thay vì "đốt" hàng chục tỷ đồng để tham gia triển lãm tập trung, nhiều hãng xe lại tìm cho mình những cách quảng bá, tăng ưu đãi và tạo ra những chuyến trải nghiệm thực tế hơn cho khách hàng.