TS.BS Tạ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Hà Nội cho biết, dù tỷ lệ mắc bệnh lý tim mạch ngày một gia tăng nhưng cộng đồng vẫn còn tâm lý chủ quan. Rất nhiều trường hợp khi xuất hiện các dấu hiệu điển hình như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi... lại nghĩ mình bị mệt mỏi do thời tiết hoặc làm việc quá sức. Sự nhầm lẫn tai hại này đã vô tình bóp nghẹt "giờ vàng" cứu sống người bệnh.

Ông N.V.H. (62 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Người nhà cho biết, khi đang nghỉ ngơi sau bữa tối, ông H. đột ngột đau thắt ngực trái như có đá đè, cơn đau nhanh chóng lan lên vai và cánh tay trái. Đi kèm với đó, ông bắt đầu thở dốc, người vã mồ hôi như tắm dù phòng đang bật điều hòa mát.

Ban đầu, ông H. chỉ nghĩ mình mệt mỏi nên chưa muốn đi viện ngay. Tuy nhiên, các con nhận thấy bố dấu hiệu bất thường nên kiên quyết đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Tại bệnh viện, ông H. được xác định nhồi máu cơ tim cấp và can thiệp mạch vành kịp thời trong "giờ vàng", người bệnh đã may mắn qua khỏi cơn nguy kịch.

TS.BS Tạ Quang Thành thăm khám bệnh nhân. Ảnh: Quang Anh

Theo TS.BS Thành, ông H. bị nhồi máu cơ tim cấp với tam chứng cổ điển bao gồm đau ngực, khó thở và vã mồ hôi lạnh. Tình trạng này xảy ra khi một động mạch vành bị tắc đột ngột, thường do nứt vỡ mảng xơ vữa và hình thành huyết khối.

Hậu quả là cơ tim bị thiếu oxy cấp tính, chức năng co bóp của tim bị suy giảm đột ngột dẫn đến hoạt hóa hệ thần kinh giao cảm. “Chính sự hoạt hóa giao cảm này gây ra hàng loạt dấu hiệu như vã mồ hôi lạnh, da tái, nhịp tim đập nhanh và lo lắng, hoảng hốt”, Tiến sĩ Thành nói.

Tiếp theo, khi tế bào cơ tim bị thiếu oxy cấp tính sẽ gây ra cơn đau ngực điển hình với vị trí ở vùng trước tim hoặc sau xương ức, tính chất bóp nghẹt, siết chặt và đè nặng, hướng lan thường lên vai, cổ, hàm hoặc cánh tay trái với thời gian kéo dài trên 20 phút.

Cuối cùng, khi chức năng co bóp của cơ tim giảm đột ngột sẽ làm giảm cung lượng tim, máu ứ ở phổi làm giảm trao đổi oxy trong phế nang, từ đó gây ra dấu hiệu khó thở.

Chuyên gia nhấn mạnh, trong tam chứng này, đặc điểm vã mồ hôi lạnh toàn thân thường không liên quan đến thời tiết nóng và có liên quan chặt chẽ với nhồi máu cơ tim cấp. Da người bệnh khi đó luôn lạnh và ẩm, mồ hôi túa ra như tắm.

“Bên cạnh đó, tình trạng khó thở do suy tim cấp tính sẽ khiến người bệnh thở nhanh, tím tái, khi nghe phổi sẽ có tổn thương ứ đọng dịch, gan to và tĩnh mạch cổ nổi do máu bị ứ ở ngoại vi vì tim co bóp kém không đẩy máu đi được”, Tiến sĩ Thành nhấn mạnh.

Các hiệp hội tim mạch lớn trên thế giới đều khuyến cáo, thực hành cấp cứu tim mạch hiện đại cần đặc biệt lưu ý đến tổ hợp triệu chứng đau ngực, vã mồ hôi lạnh và mệt lả hoặc khó thở.

Đây là tổ hợp có giá trị đặc hiệu rất cao trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, đòi hỏi người dân phải nâng cao cảnh giác để kịp thời phát hiện, giành lấy cơ hội sống sót cho bản thân và gia đình.