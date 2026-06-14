Trái tim "quá tải" theo từng nhịp lăn của trái bóng

Do múi giờ lệch, các trận đấu của World Cup 2026 thường xuyên diễn ra vào khung giờ đêm muộn và rạng sáng theo giờ Việt Nam, do vậy, việc thường xuyên thức đêm xem bóng đá kèm sử dụng rượu bia, thuốc là là nguy cơ làm gia tăng bệnh nhân bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hiến, Hội tim mạch TP Hà Nội cho biết, thói quen thức khuya liên tục để xem các trận đấu diễn ra vào rạng sáng gây phá vỡ nghiêm trọng nhịp sinh học tự nhiên.

Khi cơ thể không được nghỉ ngơi hợp lý, hệ thần kinh giao cảm bị kích hoạt mạnh mẽ, làm tăng tiết các chất catecholamine như adrenaline và noradrenaline. Quá trình này dẫn đến hiện tượng co mạch ngoại vi, khiến nhịp tim tăng nhanh và huyết áp vọt lên đột ngột.

“Bên cạnh đó, tình trạng thiếu ngủ kéo dài còn kích phát hiện tượng stress oxy hóa và giải phóng các cytokine gây viêm trong cơ thể. Sự kích hoạt phản ứng viêm nội mô này làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy các mảng xơ vữa có sẵn trong lòng mạch trở nên mất ổn định và dễ nứt vỡ hơn bao giờ hết”, tiến sĩ Hiến cảnh báo.

Ông cho biết, những trận cầu kịch tính với loạt sút luân lưu cân não hay bàn thắng quý như vàng ở phút bù giờ luôn mang lại cảm xúc nghẹt thở cho khán giả.

Tuy nhiên, chính những cao trào đó lại đẩy cơ tim vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Nhiều nghiên cứu y khoa uy tín trên thế giới đã chứng minh cảm xúc cao trào khi xem bóng đá có thể làm nhịp tim của khán giả tăng từ 75% đến 110%. Mức tăng này tương đương với cường độ gắng sức khi người ta tập luyện thể thao mạnh.

Người Hà Nội thức đêm chờ xem bóng đá. Ảnh: Thạch Thảo

“Sự hưng phấn hoặc thất vọng quá mức liên tục kích thích tiểu cầu tập trung, đồng thời làm tăng độ nhớt của máu. Khi huyết áp tăng vọt kết hợp với dòng máu xoáy, các mảng xơ vữa rất dễ bị bong tróc.

Hệ quả tất yếu là hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn cấp tính động mạch vành dẫn đến nhồi máu cơ tim, hoặc gây tắc nghẽn động mạch não dẫn đến đột quỵ nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng”, chuyên gia tim mạch nhấn mạnh.

Nguy cơ càng tăng cao khi nhiều khán giả vừa xem đá bóng vừa uống bia, hút thuốc lá và nước tăng lực để giữ tỉnh táo đã trực tiếp làm tăng huyết áp, kích thích tim đập nhanh và dễ gây ra các cơn loạn nhịp tim nguy hiểm như rung nhĩ.

Song song đó, thói quen ăn muộn với các món ăn mặn, đồ ăn nhanh cũng gây giữ nước và tăng áp lực lên lòng mạch.

Ngược lại, việc quá tập trung vào trận đấu dẫn đến quên uống nước lại làm cô đặc máu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành cục máu đông. Ngoài ra, nhiều người còn có thói quen tắm đêm sau khi trận đấu kết thúc. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này, ngay cả trong mùa hè, cũng gây co mạch diện rộng và khiến huyết áp tăng vọt, dễ dẫn đến tai biến tức thì.

Nhóm người 45- 65 tuổi cần thận trọng

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ đổ bệnh được phân hóa rõ rệt theo độ tuổi, trong đó nhóm từ 45-65 tuổi là đối tượng có nguy cơ cao nhất. Đây là độ tuổi cơ thể đã tích lũy nhiều mảng xơ vữa mạch máu nhưng chưa ổn định.

Do vẫn có đam mê lớn với bóng đá, nhóm tuổi này thường cố gắng thức đêm chịu đựng tình trạng thiếu ngủ và có xu hướng chủ quan trước các triệu chứng cảnh báo sớm của cơ thể.

Nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim sẽ nhân lên theo cấp số nhân nếu các tín đồ túc cầu mắc các bệnh lý nền như: Tăng huyết áp, bệnh mạch vành hoặc tiền sử nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, đái tháo đường tuýp 2 và rối loạn lipid máu, hội chứng ngưng thở khi ngủ…